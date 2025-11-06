Вышел HUAWEI Mate 70 Air . Тонкий флагман с двумя чипами, четырьмя камерами и огромной батареей

HUAWEI бросила вызов Apple и представила Mate 70 Air. Компания считает, что ее смартфон способен переосмыслить понятие тонкого флагмана. Все потому, что новинка выделяется не только дизайном, но и характеристиками, которые заставляют задуматься, где на самом деле проходит грань между легкостью и мощью. Что именно делает Mate 70 Air особенным, и почему его сравнивают с iPhone Air — рассказываем далее.

Китайский техногигант представил Mate 70 Air. Теперь это самый тонкий смартфон в линейке Mate 70 и один из самых изящных телефонов бренда. Новинка получила крупный 7-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2760 × 1320 пикселей и частотой обновления 120 Гц. При толщине корпуса всего 6,6 мм инженерам удалось разместить в нем аккумулятор емкостью 6500 мА*ч с поддержкой быстрой проводной зарядки на 66 Вт. На практике такая батарейка должна обеспечить как минимум один рабочий день без подзарядки, да еще и с запасом на ночные посиделки в мессенджере.

Интересно, что смартфон можно встретить на базе двух процессоров. Например, версия с 12 ГБ оперативной памяти получила чип Kirin 9020A, а топовая модель с 16 ГБ оперативной памяти работает на базе ​​Kirin 9020B. Отличаются эти процессоры, скорее всего, только объемом ОЗУ. Впрочем, и того, и другого хватит для любых современных задач.

Камерами это устройство тоже не обделили, так что модуль состоит из четырех сенсоров: главный на 50 МП, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив, 12-мегапиксельный телеобъектив с трехкратным оптическим зумом и вспомогательный мультиспектральный сенсор на 1,5 МП. Несмотря на рекордно тонкий корпус, Mate 70 Air получил защиту от воды и пыли по стандарту IP68/IP69.

В Китае смартфон стоит около 575 долларов за версию с 12 ГБ оперативки и 256 ГБ постоянной памяти. Примерно за 715 долларов можно взять модификацию 16 ГБ/512 ГБ. Таким образом, HUAWEI предлагает флагман с высокой автономностью и премиальным дизайном по цене ниже, чем у многих конкурентов. Например, iPhone Air стоит аж 999 долларов. Кстати, о нем.

Сравнение Mate 70 Air и iPhone Air

Новый Mate 70 Air логично сопоставить с недавно представленным iPhone Air, который также делает ставку на минимальную толщину и легкость корпуса. Да, iPhone Air выигрывает по толщине, ведь габариты его корпуса составляют всего 5,6 мм. Это делает устройство одним из самых тонких смартфонов не просто в линейке, но и в мире тоже.

Параметр iPhone Air HUAWEI Mate 70 Air Толщина корпуса 5,6 мм 6,6 мм Емкость батареи 3 149 мА*ч 6 500 мА*ч Размер экрана 6,5 дюйма 7 дюймов

Однако Huawei Mate 70 Air компенсирует это более чем вдвое увеличенной емкостью батареи, обеспечивая куда лучшую автономность. Кроме того, дисплей китайского флагмана крупнее на 0,5 дюйма, что оценят любители мультимедиа и игр. Не лишними тут окажутся и четыре камеры, которые расширяют фотовозможности флагмана.