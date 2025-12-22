Вышел HUAWEI nova 15 — недорогой камерофон с большой батареей и очень быстрой зарядкой

После анонса Mate 80 в ноябре 2025-го компания HUAWEI решила завершить год анонсом своих новых среднебюджетников. Так, в Китае была представлена линейка смартфонов HUAWEI nova 15, которая по аналогии с предшественниками отличается крутой камерой и при этом будет доступна по вполне демократичной цене, в отличие от полноценных флагманов. В новом поколении китайцы слегка изменили подход, отказавшись от телевика для фронтальной камеры, но в то же время оставили и даже улучшили ключевые характеристики.

Характеристики HUAWEI nova 15

Телефон HUAWEI nova 15 — это базовая модель серии. Она получила в свое распоряжение наименее мощный чип Kirin 8020, знакомый по версиям «Pro» и «Ultra» предыдущего поколения, а также весьма странный набор камер.

Главная странность заключается в том, что вспомогательная камера HUAWEI nova 15 — это не ультраширик, а телевик. С одной стороны, для большинства пользователей он будет более полезным. С другой — видеть смартфон без ультраширокоугольного модуля как-то непривычно.

Характеристики HUAWEI nova 15 Экран 6.7 дюйма, AMOLED (2412х1084), 120 Гц Основная камера 50 (OIS) + 12 (OIS) + 1.5 МП Фронтальная камера 50 МП Процессор Kirin 8020 Память 256 или 512 ГБ Аккумулятор 6000 мАч Зарядка 100 Вт (проводная)

Пару из основы и телевика дополняет мультиспектральный сенсор, отвечающий за более точную цветопередачу. Также на фоне предыдущего поколения HUAWEI nova 15 готов предложить увеличенную до 6000 мАч батарею о современный Bluetooth версии 6.0.

Смартфоны HUAWEI nova 15 Pro и 15 Ultra

HUAWEI nova 15 Pro и HUAWEI nova 15 Ultra — старшие модели, которые объединяет более мощный процессор Kirin 9010S, позаимствованный у флагмана HUAWEI Pura 80, наличие ультраширокоугольного модуля основной камеры и мультиспектрального сенсора для фронталки.

Характеристики HUAWEI nova 15 Pro HUAWEI nova 15 Ultra Экран 6.84 дюйма, AMOLED (2856х1320), 1-120 Гц 6.84 дюйма, AMOLED (2856х1320), 1-120 Гц Основная камера 50 (OIS) + 13 + 12 (OIS) + 1.5 МП 50 (OIS) + 50 + 50 (OIS) + 1.5 МП Фронтальная камера 50 + 1.5 МП 50 + 1.5 МП Процессор Kirin 9010S Kirin 9010S Память 256 или 512 ГБ 256, 512 или 1024 ГБ Аккумулятор 6500 мАч 6500 мАч Зарядка 100 Вт (проводная) 100 Вт (проводная)

50 Вт (беспроводная)

Отличия между HUAWEI nova 15 Pro и 15 Ultra минимальны. Оба имеют одинаковую основную камеру с переменной диафрагмой, а вот ультраширик и телевик у версии с приставкой «Ultra» лучше. Также у самой продвинутой модели есть поддержка беспроводной зарядки.

Дата выхода и цена HUAWEI nova 15

Смартфоны уже доступны для заказа на территории Китая, где стоимость HUAWEI nova 15 в зависимости от модели составляет:

HUAWEI nova 15 — от 2 699 юаней (~ 31 000 ₽);

— от 2 699 юаней (~ 31 000 ₽); HUAWEI nova 15 Pro — от 3 499 юаней (~ 40 000 ₽);

— от 3 499 юаней (~ 40 000 ₽); HUAWEI nova 15 Ultra — от 4 199 юаней (~ 38 000 ₽).

Таким образом, цена самой продвинутой сопоставима со стоимостью флагмана HUAWEI Pura 80, который значительно подешевел к концу 2025 года, что на старте делает новые смартфоны не самыми привлекательными. Впрочем, для подведения окончательных итогов необходимо дождаться выхода HUAWEI nova 15 в России, о чем производитель пока ничего не сообщил.