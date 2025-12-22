Вышел HUAWEI nova 15 — недорогой камерофон с большой батареей и очень быстрой зарядкой

  2. Темы
  3. Смартфоны
Герман Вологжанин

После анонса Mate 80 в ноябре 2025-го компания HUAWEI решила завершить год анонсом своих новых среднебюджетников. Так, в Китае была представлена линейка смартфонов HUAWEI nova 15, которая по аналогии с предшественниками отличается крутой камерой и при этом будет доступна по вполне демократичной цене, в отличие от полноценных флагманов. В новом поколении китайцы слегка изменили подход, отказавшись от телевика для фронтальной камеры, но в то же время оставили и даже улучшили ключевые характеристики.

Вышел HUAWEI nova 15 — недорогой камерофон с большой батареей и очень быстрой зарядкой. Внешне базовая модель сильно отличается от старших. Изображение: HUAWEI. Фото.

Внешне базовая модель сильно отличается от старших. Изображение: HUAWEI

Характеристики HUAWEI nova 15

Телефон HUAWEI nova 15 — это базовая модель серии. Она получила в свое распоряжение наименее мощный чип Kirin 8020, знакомый по версиям «Pro» и «Ultra» предыдущего поколения, а также весьма странный набор камер.

📢 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Главная странность заключается в том, что вспомогательная камера HUAWEI nova 15 — это не ультраширик, а телевик. С одной стороны, для большинства пользователей он будет более полезным. С другой — видеть смартфон без ультраширокоугольного модуля как-то непривычно.

ХарактеристикиHUAWEI nova 15
Экран6.7 дюйма, AMOLED (2412х1084), 120 Гц
Основная камера50 (OIS) + 12 (OIS) + 1.5 МП
Фронтальная камера50 МП
ПроцессорKirin 8020
Память256 или 512 ГБ
Аккумулятор6000 мАч
Зарядка100 Вт (проводная)

Пару из основы и телевика дополняет мультиспектральный сенсор, отвечающий за более точную цветопередачу. Также на фоне предыдущего поколения HUAWEI nova 15 готов предложить увеличенную до 6000 мАч батарею о современный Bluetooth версии 6.0.

Смартфоны HUAWEI nova 15 Pro и 15 Ultra

Смартфоны HUAWEI nova 15 Pro и 15 Ultra. У старших моделей альтернативный дизайн. Изображение: HUAWEI. Фото.

У старших моделей альтернативный дизайн. Изображение: HUAWEI

HUAWEI nova 15 Pro и HUAWEI nova 15 Ultra — старшие модели, которые объединяет более мощный процессор Kirin 9010S, позаимствованный у флагмана HUAWEI Pura 80, наличие ультраширокоугольного модуля основной камеры и мультиспектрального сенсора для фронталки.

ХарактеристикиHUAWEI nova 15 ProHUAWEI nova 15 Ultra
Экран6.84 дюйма, AMOLED (2856х1320), 1-120 Гц6.84 дюйма, AMOLED (2856х1320), 1-120 Гц
Основная камера50 (OIS) + 13 + 12 (OIS) + 1.5 МП50 (OIS) + 50 + 50 (OIS) + 1.5 МП
Фронтальная камера50 + 1.5 МП50 + 1.5 МП
ПроцессорKirin 9010SKirin 9010S
Память256 или 512 ГБ256, 512 или 1024 ГБ
Аккумулятор6500 мАч6500 мАч
Зарядка100 Вт (проводная)100 Вт (проводная)
50 Вт (беспроводная)

Отличия между HUAWEI nova 15 Pro и 15 Ultra минимальны. Оба имеют одинаковую основную камеру с переменной диафрагмой, а вот ультраширик и телевик у версии с приставкой «Ultra» лучше. Также у самой продвинутой модели есть поддержка беспроводной зарядки.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Дата выхода и цена HUAWEI nova 15

Смартфоны уже доступны для заказа на территории Китая, где стоимость HUAWEI nova 15 в зависимости от модели составляет:

  • HUAWEI nova 15 — от 2 699 юаней (~ 31 000 ₽);
  • HUAWEI nova 15 Pro — от 3 499 юаней (~ 40 000 ₽);
  • HUAWEI nova 15 Ultra — от 4 199 юаней (~ 38 000 ₽).

Таким образом, цена самой продвинутой сопоставима со стоимостью флагмана HUAWEI Pura 80, который значительно подешевел к концу 2025 года, что на старте делает новые смартфоны не самыми привлекательными. Впрочем, для подведения окончательных итогов необходимо дождаться выхода HUAWEI nova 15 в России, о чем производитель пока ничего не сообщил.

Теги
Новости по теме
Xiaomi отказалась выпускать POCO X8 и POCO F8. Смартфоны сняли с производства
Почему в 2026 году будет больше смартфонов белого цвета
Смартфоны realme 16 Pro и realme 16 Pro+ готовы к выходу. Это будут недорогие аналоги OnePlus 15
Лонгриды для вас
В России введут сбор за ввоз электроники. Как это скажется на стоимости смартфонов?

Госдума приняла закон о введении технологического сбора на электронику. Он касается как разных компонентов, так и готовых устройств. Правительство объясняет это необходимостью финансировать развитие микроэлектроники в стране и поднимать технологии на новый уровень. Только вот эксперты предупреждают: даже при самом благоприятном сценарии рынок столкнется с ощутимым повышением цен.

Читать далее
Как семья Дональда Трампа заскамила покупателей смартфона Trump Phone

Став 47-м президентом США, Дональд Трамп практически сразу начал капитализировать свое влияние. Начал американский лидер с криптовалюты $TRUMP, успевшей просесть на 75% с момента своего запуска, продолжил жонглированием пошлин ради заработка своих друзей на колебаниях фондового рынка, а 16 июня 2025 года компания The Trump Organization (принадлежит сыновьям президента США) представила смартфон Trump Phone под лозунгом «Make America Great Again».

Читать далее
Действует ли гарантия на смартфоны vivo с AliExpress. Официальный ответ

В этом году смартфоны vivo внезапно появились на AliExpress. Причем речь идет не о китайских версиях, которые встречались и раньше в мелких магазинах, а о модификациях ЕАС (РСТ), специально предназначенных для рынка России. Все они имеют глобальную поддержку и поддерживают полный спектр диапазонов частот. Но как насчет гарантии vivo в России, если вы вдруг решили заказать на AliExpress?

Читать далее
Новости партнеров
Apple придумала новый способ делать качественные фото в темноте на iPhone с помощью ИИ
Apple придумала новый способ делать качественные фото в темноте на iPhone с помощью ИИ
От бритых бровей до раскалённых углей: чем люди готовы пожертвовать ради смартфона
От бритых бровей до раскалённых углей: чем люди готовы пожертвовать ради смартфона
Виталик Бутерин призвал &#171;упростить&#187; Эфириум. Как это поможет принятию криптовалюты?
Виталик Бутерин призвал «упростить» Эфириум. Как это поможет принятию криптовалюты?