Вышел HUAWEI nova 15 — недорогой камерофон с большой батареей и очень быстрой зарядкой

После анонса Mate 80 в ноябре 2025-го компания HUAWEI решила завершить год анонсом своих новых среднебюджетников. Так, в Китае была представлена линейка смартфонов HUAWEI nova 15, которая по аналогии с предшественниками отличается крутой камерой и при этом будет доступна по вполне демократичной цене, в отличие от полноценных флагманов. В новом поколении китайцы слегка изменили подход, отказавшись от телевика для фронтальной камеры, но в то же время оставили и даже улучшили ключевые характеристики.
Характеристики HUAWEI nova 15
Телефон HUAWEI nova 15 — это базовая модель серии. Она получила в свое распоряжение наименее мощный чип Kirin 8020, знакомый по версиям «Pro» и «Ultra» предыдущего поколения, а также весьма странный набор камер.
📢 Читай наши лучшие материалы в Дзене
Главная странность заключается в том, что вспомогательная камера HUAWEI nova 15 — это не ультраширик, а телевик. С одной стороны, для большинства пользователей он будет более полезным. С другой — видеть смартфон без ультраширокоугольного модуля как-то непривычно.
|Характеристики
|HUAWEI nova 15
|Экран
|6.7 дюйма, AMOLED (2412х1084), 120 Гц
|Основная камера
|50 (OIS) + 12 (OIS) + 1.5 МП
|Фронтальная камера
|50 МП
|Процессор
|Kirin 8020
|Память
|256 или 512 ГБ
|Аккумулятор
|6000 мАч
|Зарядка
|100 Вт (проводная)
Пару из основы и телевика дополняет мультиспектральный сенсор, отвечающий за более точную цветопередачу. Также на фоне предыдущего поколения HUAWEI nova 15 готов предложить увеличенную до 6000 мАч батарею о современный Bluetooth версии 6.0.
Смартфоны HUAWEI nova 15 Pro и 15 Ultra
HUAWEI nova 15 Pro и HUAWEI nova 15 Ultra — старшие модели, которые объединяет более мощный процессор Kirin 9010S, позаимствованный у флагмана HUAWEI Pura 80, наличие ультраширокоугольного модуля основной камеры и мультиспектрального сенсора для фронталки.
|Характеристики
|HUAWEI nova 15 Pro
|HUAWEI nova 15 Ultra
|Экран
|6.84 дюйма, AMOLED (2856х1320), 1-120 Гц
|6.84 дюйма, AMOLED (2856х1320), 1-120 Гц
|Основная камера
|50 (OIS) + 13 + 12 (OIS) + 1.5 МП
|50 (OIS) + 50 + 50 (OIS) + 1.5 МП
|Фронтальная камера
|50 + 1.5 МП
|50 + 1.5 МП
|Процессор
|Kirin 9010S
|Kirin 9010S
|Память
|256 или 512 ГБ
|256, 512 или 1024 ГБ
|Аккумулятор
|6500 мАч
|6500 мАч
|Зарядка
|100 Вт (проводная)
|100 Вт (проводная)
50 Вт (беспроводная)
Отличия между HUAWEI nova 15 Pro и 15 Ultra минимальны. Оба имеют одинаковую основную камеру с переменной диафрагмой, а вот ультраширик и телевик у версии с приставкой «Ultra» лучше. Также у самой продвинутой модели есть поддержка беспроводной зарядки.
⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android
Дата выхода и цена HUAWEI nova 15
Смартфоны уже доступны для заказа на территории Китая, где стоимость HUAWEI nova 15 в зависимости от модели составляет:
- HUAWEI nova 15 — от 2 699 юаней (~ 31 000 ₽);
- HUAWEI nova 15 Pro — от 3 499 юаней (~ 40 000 ₽);
- HUAWEI nova 15 Ultra — от 4 199 юаней (~ 38 000 ₽).
Таким образом, цена самой продвинутой сопоставима со стоимостью флагмана HUAWEI Pura 80, который значительно подешевел к концу 2025 года, что на старте делает новые смартфоны не самыми привлекательными. Впрочем, для подведения окончательных итогов необходимо дождаться выхода HUAWEI nova 15 в России, о чем производитель пока ничего не сообщил.