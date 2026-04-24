Пару дней назад писали про анонс REDMI K90 Max — игрового смартфона от Xiaomi с вентилятором и батареей 8550 мАч. Но тот аппарат ориентирован на топовый ценовой сегмент. Тем временем другая китайская компания зашла с другого фланга и представила смартфон Infinix GT 50 Pro — игровой аппарат с паровой камерой охлаждения, плечевыми триггерами и тем же процессором, что стоит в POCO X7 Pro, который все знают и любят. Только у Infinix к этому чипу прилагается целый арсенал игровых фишек, которых у POCO нет.

Характеристики Infinix GT 50 Pro

Начнем с железа. Без игровых надстроек, просто цифры и сухие характеристики, позволяющие Infinix GT 50 Pro сразу заявить о себе во весь голос.

Характеристики Infinix GT 50 Pro Экран 6.78 дюйма, AMOLED (1224×2720), 144 Гц Основная камера 50 + 8 МП Фронтальная камера 13 МП Процессор Dimensity 8400 Ultimate Память 12/256 ГБ, 12/512 ГБ Аккумулятор 6500 мАч Зарядка 45 Вт

Экран Infinix GT 50 Pro: 6.78 дюйма, AMOLED, разрешение 1.5K, 144 Гц. Пиковая яркость 4500 нит, ШИМ 2304 Гц, поддержка 10-битного цвета. Gorilla Glass 7i защищает стекло спереди, и это редкость для смартфона такого ценового класса. Впрочем, подробно разобранный нами HONOR 600 Lite, в этом отношении точно не уступит новому смартфону.

По базовым характеристикам Infinix GT 50 Pro сопоставим с POCO X7 Pro.

Процессор Infinix GT 50 Pro: MediaTek Dimensity 8400 Ultimate, 4 нм. С ним Infinix GT 50 Pro в AnTuTu набирает около 1 660 000 баллов — столько же, сколько POCO X7 Pro на том же чипе. Так что владельцам этого аппарата наверняка понравятся лучшие игры для Android, которые мы собрали в отдельной подборке.

Аккумулятор Infinix GT 50 Pro рассчитан на 6500 мАч и поддерживает зарядку 45 Вт. Батарея на два дня при умеренном использовании. Зарядка не рекордная, но с таким объемом это некритично. Камера Infinix GT 50 Pro представлена основным модулем на 50 МП с OIS, ультрашириком на 8 МП и фронталкой на 13 МП. Видео до 4K@60fps. Для игрового смартфона — приятный бонус, хотя явно не главный козырь устройства.

Чем Infinix GT 50 Pro лучше POCO X7 Pro

Infinix GT 50 Pro vs POCO X7 Pro — это сравнение двух смартфонов с одинаковым чипом, но принципиально разным подходом. POCO X7 Pro — хороший универсальный смартфон с Dimensity 8400-Ultra. Infinix взяла тот же чип и упаковала вокруг него полноценную игровую платформу.

Главное отличие — система охлаждения. В GT 50 Pro стоит жидкостная паровая камера HydroFlow площадью 6437 мм² — самая большая в истории Infinix. Она покрывает 100% зон нагрева чипа. У POCO X7 Pro паровая камера тоже есть, но заметно скромнее по площади. На практике это означает, что GT 50 Pro дольше удерживает пиковую производительность в долгих игровых сессиях без термического троттлинга. Второй козырь — плечевые триггеры GT Trigger. Это физические кнопки с двойным давлением, встроенные в корпус:

10 уровней давления с точностью срабатывания 20 мс;

рассчитаны на 3 миллиона нажатий без потери чувствительности;

до 8 точек маппинга под разные игровые действия;

работают как слайдер зума камеры — удобно для фото и видео.

У POCO X7 Pro физических триггеров нет вообще. Только сенсорные плечевые кнопки в играх через экран. Разница ощущается сразу, если вы играете в шутеры или гонки.

Паровая камера 6437 мм², физические триггеры и магнитный кулер — вот что отличает GT 50 Pro от обычного смартфона с Dimensity 8400.

Третья фишка — аксессуар GT MagCharge Cooler 2.0. Это магнитный кулер, который крепится на заднюю панель и добавляет сразу несколько возможностей: беспроводную зарядку 15 Вт, активное охлаждение через элемент Пельтье мощностью 12 Вт и уникальную функцию беспроводного байпаса, когда питание подается напрямую на чип, минуя батарею. Это снижает нагрев аккумулятора во время длинных сессий и продлевает его ресурс.

Дополнительно на задней панели GT 50 Pro есть светодиодная полоска Mech Light Waves с реактивной подсветкой, которая реагирует на события в игре. Звучит как маркетинг, но визуально смотрится интересно.

Дата выхода и цена Infinix GT 50 Pro

Дата выхода Infinix GT 50 Pro — 24 апреля 2026 года, смартфон уже официально представлен глобально. Официальная цена на старте пока не объявлена, но по данным утечек и региональных агрегаторов она составит ориентировочно около 35 000 рублей по курсу.

Infinix GT 50 Pro в России появится официально. Но дата старта продаж остается загадкой, хотя цену мы примерно знаем уже сейчас. Для сравнения: POCO X7 Pro в России сейчас стоит от 25 000 до 32 000 рублей в зависимости от конфигурации и магазина. Цена Infinix GT 50 Pro в России с учетом доставки окажется примерно в том же диапазоне или чуть выше.

Цена Infinix GT 50 Pro за набор характеристик выглядит адекватно. Особенно если учесть, что физические триггеры и паровая камера такого объема в этом ценовом сегменте больше нигде не встречаются.

Стоит ли покупать Infinix GT 50 Pro

Игровой смартфон на Android с физическими триггерами, паровой камерой 6437 мм² и батареей 6500 мАч за цену сопоставимую с POCO X7 Pro — на бумаге звучит убедительно. И как недорогой смартфон для игр GT 50 Pro действительно выигрывает у POCO по игровым возможностям убедительно.

Infinix GT 50 Pro выигрывает у POCO X7 Pro по игровым фишкам, но уступает POCO X8 Pro по свежести процессора.

Но есть нюанс, который стоит учитывать. Пока Infinix GT 50 Pro выходит с Dimensity 8400 Ultimate, уже доступен POCO X8 Pro на процессоре следующего поколения (Dimensity 8500-Ultra). Это более свежий чип с лучшими показателями производительности и энергоэффективности. Если для вас важна максимальная производительность, а не игровые аксессуары и триггеры, то POCO X8 Pro стоит рассмотреть как альтернативу.

Итоговая логика такая: берите телефон Infinix GT 50 Pro, если вы активный мобильный геймер и хотите физические триггеры, паровую камеру и возможность докупить магнитный кулер. Берите POCO X8 Pro, если важнее свежий чип и привычная экосистема Xiaomi. POCO X7 Pro в этом сравнении проигрывает обоим, его время прошло.