Вышел iQOO 15 — самый дешевый смартфон на Snapdragon 8 Elite Gen 5, который мощнее любого Xiaomi

20 октября в очередной раз пополнился ряд Android-флагманов. В Китае состоялась презентация iQOO 15 — топового смартфона субфлагмана vivo, который уже на старте удивляет интересными фишками. Так, это самая доступная и мощная модель на базе бескомпромиссного чипа Snapdragon 8 Elite Gen 5 (4.3 млн в AnTuTu), а еще здесь крутая камера и гигантский аккумулятор. И да: iQOO 15 выйдет в России.

Характеристики iQOO 15

Смартфон iQOO 15 — это наследник прошлогоднего iQOO 13. 14-е поколение было пропущено из-за суеверного отношения китайцев к цифре «4», однако изменений у новинки настолько много, что такой подход производителя вполне можно понять.

В новом смартфоне iQOO не только установила свежий флагманский чип Qualcomm, но и прокачала камеру, заменив слабый телевик на мощный перископ с 3-кратным оптическим зумом. А еще производитель увеличил емкость аккумулятора и добавил поддержку беспроводной зарядки. Так что характеристики iQOO 15 — это полный фарш.

Характеристики iQOO 15 Экран 6.85 дюйма, AMOLED (3168х1440), 1-144 Гц Основная камера 50 (OIS) + 50 + 50 (OIS) МП Фронтальная камера 32 МП Процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 Память 12/256, 16/256, 12/512, 16/512 или 16/1024 ГБ Аккумулятор 7000 мАч Зарядка 120 Вт (проводная)

40 Вт (беспроводная)

Как и полагается флагману, корпус iQOO 15 выполнен из стекла и металла, а также защищен от влаги и пыли по стандарту IP68/IP69. Внутри него прячется двунаправленный вибромотор, а на экран с завода нанесена топовая пленка с антибликовым покрытием.

Дата выхода и цена iQOO 15

Купить iQOO 15 уже сейчас можно в Китае, где его цена в зависимости от конфигурации памяти составляет:

12/256 ГБ — 4 199 юаней (~ 48 000 ₽);

— 4 199 юаней (~ 48 000 ₽); 16/256 ГБ — 4 499 юаней (~ 51 000 ₽);

— 4 499 юаней (~ 51 000 ₽); 12/512 ГБ — 4 699 юаней (~ 53 500 ₽);

— 4 699 юаней (~ 53 500 ₽); 16/512 ГБ — 4 999 юаней (~ 57 000 ₽);

— 4 999 юаней (~ 57 000 ₽); 16/1024 ГБ — 5 499 юаней (~ 62 500 ₽).

Таким образом, iQOO 15 на 300 (~ 3 500 ₽) юаней дешевле Xiaomi 17 и на столько же — HONOR Magic8, двух других самых доступных смартфонов на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5. И при этом у iQOO нет компромиссов ни в части экрана, ни в части камер.

Ожидается, что iQOO 15 выйдет в России до конца ноября 2025 года. Смартфон появится в официальной рознице, и на него будет распространяться местная гарантия. Подробности о ценах старте продаж станут известны позже.