Вышел iQOO 15 — самый дешевый смартфон на Snapdragon 8 Elite Gen 5, который мощнее любого Xiaomi

Герман Вологжанин

20 октября в очередной раз пополнился ряд Android-флагманов. В Китае состоялась презентация iQOO 15 — топового смартфона субфлагмана vivo, который уже на старте удивляет интересными фишками. Так, это самая доступная и мощная модель на базе бескомпромиссного чипа Snapdragon 8 Elite Gen 5 (4.3 млн в AnTuTu), а еще здесь крутая камера и гигантский аккумулятор. И да: iQOO 15 выйдет в России.

Вышел iQOO 15 — самый дешевый смартфон на Snapdragon 8 Elite Gen 5, который мощнее любого Xiaomi. iQOO 15 официально представлен в Китае. Изображение: iQOO. Фото.

iQOO 15 официально представлен в Китае. Изображение: iQOO

Характеристики iQOO 15

Смартфон iQOO 15 — это наследник прошлогоднего iQOO 13. 14-е поколение было пропущено из-за суеверного отношения китайцев к цифре «4», однако изменений у новинки настолько много, что такой подход производителя вполне можно понять.

В новом смартфоне iQOO не только установила свежий флагманский чип Qualcomm, но и прокачала камеру, заменив слабый телевик на мощный перископ с 3-кратным оптическим зумом. А еще производитель увеличил емкость аккумулятора и добавил поддержку беспроводной зарядки. Так что характеристики iQOO 15 — это полный фарш.

ХарактеристикиiQOO 15
Экран6.85 дюйма, AMOLED (3168х1440), 1-144 Гц
Основная камера50 (OIS) + 50 + 50 (OIS) МП
Фронтальная камера32 МП
ПроцессорSnapdragon 8 Elite Gen 5
Память12/256, 16/256, 12/512, 16/512 или 16/1024 ГБ
Аккумулятор7000 мАч
Зарядка120 Вт (проводная)
40 Вт (беспроводная)

Как и полагается флагману, корпус iQOO 15 выполнен из стекла и металла, а также защищен от влаги и пыли по стандарту IP68/IP69. Внутри него прячется двунаправленный вибромотор, а на экран с завода нанесена топовая пленка с антибликовым покрытием.

Дата выхода и цена iQOO 15

Дата выхода и цена iQOO 15. Для своих характеристик смартфон оказался очень дешевым. Изображение: iQOO. Фото.

Для своих характеристик смартфон оказался очень дешевым. Изображение: iQOO

Купить iQOO 15 уже сейчас можно в Китае, где его цена в зависимости от конфигурации памяти составляет:

  • 12/256 ГБ — 4 199 юаней (~ 48 000 ₽);
  • 16/256 ГБ — 4 499 юаней (~ 51 000 ₽);
  • 12/512 ГБ — 4 699 юаней (~ 53 500 ₽);
  • 16/512 ГБ — 4 999 юаней (~ 57 000 ₽);
  • 16/1024 ГБ — 5 499 юаней (~ 62 500 ₽).

Таким образом, iQOO 15 на 300 (~ 3 500 ₽) юаней дешевле Xiaomi 17 и на столько же — HONOR Magic8, двух других самых доступных смартфонов на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5. И при этом у iQOO нет компромиссов ни в части экрана, ни в части камер.

Ожидается, что iQOO 15 выйдет в России до конца ноября 2025 года. Смартфон появится в официальной рознице, и на него будет распространяться местная гарантия. Подробности о ценах старте продаж станут известны позже.

Новости по теме
Лонгриды для вас
Смартфон для фанатов гонок, готовых мириться с недостатками. Обзор realme GT 7 Dream Edition

Я с раннего детства, уже 26 лет, увлекаюсь автоспортом в целом и Формулой-1 в частности. И пусть за всё это время болею за Ferrari, которая с 2007 года не может ничего выиграть, я стал ценителем и просто уважаю этот вид спорта на уровне эксперта. Поэтому у меня нет неприязни к другим командам, особенно к Aston Martin, за которую выступает один из лучших, по моему мнению, гонщиков — Фернандо Алонсо. Когда realme совместно с этим брендом выпустила смартфон GT 7 Dream Edition, я просто не мог пройти мимо. Он оказался действительно красивым, что стало его главным достоинством, но есть у него и другие плюсы. Хотя, не обошлось и без недостатков.

Читать далее
На AliExpress завезли новые флагманы Xiaomi 15T. Всем дарят планшет при заказе

Осенью Xiaomi традиционно выпускает на глобальный рынок флагманские смартфоны T-серии, и 2025-й не стал исключением. На смену 14-й линейки пришли Xiaomi 15T и Xiaomi 15T Pro. С 9 октября смартфоны уже доступны на AliExpress, а при заказе любого из них обещают планшет в подарок. Звучит как идеальная сделка, но что выбрать: Xiaomi 15T или Xiaomi 15T Pro? В этом и попытаемся разобраться.

Читать далее
Вышел realme P3 — лучший игровой смартфон до 20 тысяч. Мощный Snapdragon, 6000 мАч и 12 ГБ ОЗУ

В категории недорогих смартфонов для игр никто не может сравниться с POCO X6 Pro и POCO X7 Pro. Но как быть, если хочется модель еще дешевле и, чтобы она работала на процессоре Snapdragon? Словно специально подстраиваясь под эти требования, realme выпустила новый смартфон realme P3. Обещает мощь, крутую автономность, много памяти и влагозащиту.

Читать далее
Новости партнеров
