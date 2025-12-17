Вышел недорогой флагман OnePlus 15R, который будет продаваться в России с батареей 7400 мАч

Герман Вологжанин

Флагман OnePlus 15 вышел еще в октябре 2025 года и почти сразу начал продаваться в глобальной версии. Но помимо основной модели в линейке китайского производителя на международном рынке почти всегда есть устройство с приставкой «R». И такое как раз появилось: вышел смартфон OnePlus 15R — упрощенная версия флагмана по демократичной цене и с привлекательными характеристиками.

Вышел новый смартфон OnePlus по народной цене. Источник: OnePlus. Фото.

Вышел новый смартфон OnePlus по народной цене. Источник: OnePlus

Характеристики OnePlus 15R

Отличий между OnePlus 15 и OnePlus 15R предостаточно, хотя внешне они выглядят плюс-минус одинаково. Сразу же бросается в глаза отсутствие телеобъектива у модели с приставкой «R», а еще она получила упрощенный ультраширик и не такой мощный процессор.

ХарактеристикиOnePlus 15R
Экран6.83 дюйма, AMOLED (2800х1272), до 165 Гц
Основная камера50 (OIS) + 8 МП
Фронтальная камера32 МП
ПроцессорSnapdragon 8 Gen 5
Память12/256 или 12/512 ГБ
Аккумулятор7400 мАч
Зарядка100 Вт

OnePlus 15R — первый смартфон на Snapdragon 8 Gen 5 для международного рынка. И тут важно не путать этот процессор со Snapdragon 8 Elite Gen 5. Elite-версия мощнее, но зато упрощенная вариация потребляет меньше энергии, что особенно круто с учетом увеличенного до 7400 мАч аккумулятора. В то же время у OnePlus 15R нет беспроводной зарядки, характерной для флагманов.

Сколько стоит OnePlus 15R

Цена OnePlus 15R отличается в зависимости от конфигурации памяти. Модель будет доступна исключительно на глобальном рынке, где за нее просят:

  • 12/256 ГБ — $699 (~ 56 000 ₽);
  • 12/512 ГБ — $799 (~ 64 000 ₽).

Это цена без учета скидок, которые обязательно будут при заказе смартфона на AliExpress и других маркетплейсах. OnePlus 15R просто логически не может быть дороже полноценного OnePlus 15.

Когда OnePlus 15R выйдет в России

Хорошая новость для тех, кто покупает смартфоны исключительно в отечественной рознице: OnePlus 15R выйдет в России 8 января. Правда, о ценах на нашем рынке пока ничего неизвестно. Но, вероятно, они будут сопоставимы со стоимостью смартфона в долларах.

После выхода новинки у покупателей появится широкий спектр выбора, где купить OnePlus 15R. Ведь смартфоны компании официально представлены на AliExpress, Ozon, Wildberries и других маркетплейсах.

