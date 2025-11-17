Вышел недорогой и компактный смартфон OPPO Reno15 с топовой камерой до 35 тысяч рублей

Раз в полгода компания OPPO традиционно выпускает обновление своей среднебюджетной линейки Reno, чьи представители с недавних пор позиционируют себя как недорогие камерофоны. Представленный в начале 2025-го OPPO Reno14 возродил интерес к серии в России, и теперь вышел OPPO Reno15 — новый смартфон, который стал компактнее и при этом круче. Самое время присмотреться к нему поближе.

Характеристики OPPO Reno15

В отличие от своих предшественников, OPPO Reno15 — компактный смартфон. Размеры его корпуса составляют 151.2х72.4х8 мм, а вес — 188 граммов. По габаритам он сопоставим с vivo X300, Xiaomi 15 и OnePlus 13T (13s). Но, в отличие от других компактов, он не является флагманом.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Базовый OPPO Reno15 не поддерживает беспроводную зарядку, а процессор новинки пускай и весьма производительный (под 2 млн в AnTuTu), но все-таки отстает по мощности от топовых решений Qualcomm и MediaTek. Зато корпус из стекла и металла, а также однозначно лучшая в своем ценовом сегменте камера.

Характеристики OPPO Reno15 Экран 6.32 дюйма, AMOLED (2640х1216), 120 Гц Основная камера 200 МП (OIS) + 50 + 50 МП Фронтальная камера 50 МП Процессор Dimensity 8450 Память 12/256, 12/512, 16/256, 16/512 или 16/1024 ГБ Аккумулятор 6200 мАч Зарядка 80 Вт

Смартфон OPPO Reno15 получил сразу 4 функциональных сенсора камеры:

основа — Samsung HP5 (1/1.56″, f/1.8, 24 мм);

— Samsung HP5 (1/1.56″, f/1.8, 24 мм); ультраширик — Samsung JN5 (1/2.76″, f/2.0, 16 мм);

— Samsung JN5 (1/2.76″, f/2.0, 16 мм); перископ — Samsung JN5 (1/2.76″, f/2.8, 80 мм);

— Samsung JN5 (1/2.76″, f/2.8, 80 мм); фронталка — Samsung JN5 (1/2.76″, f/2.0, 18 мм).

Пускай на фоне vivo X300 Pro и OPPO Find X9 Pro набор сенсоров не самый крутой, в некоторых аспектах камера OPPO Reno15 способна уделать даже Xiaomi 17 Pro Max. К примеру, ультраширик середняка поддерживает автофокусировку, как и фронталка смартфона.

На фоне предшественника OPPO Reno14 улучшили буквально все. Основа и ультраширик за счет автофокуса и более крупных сенсоров должны делать намного более четкие снимки, чем раньше, а мощный перископ делает крутые фото с приближением и оптическим приближением.

Отличия OPPO Reno15 и Reno15 Pro

Помимо базовой версии вышел OPPO Reno15 Pro. Он крупнее, но при этом не сильно круче своего младшего брата, ведь камеры и процессор здесь те же, а отличия заключаются в следующем:

экран на 6.78 дюйма (2772х1272) и частотой 120 Гц с поддержкой LTPO;

аккумулятор на 6500 мАч;

поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт.

Отличий по минимуму, поэтому выбор прост: нужен компакт — выбираем OPPO Reno15, предпочитаем лопаты — останавливаемся на OPPO Reno15 Pro и получаем несколько флагманских плюшек.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Сколько стоит OPPO Reno15

В зависимости от конкретной модели линейки цена OPPO Reno15 отличается, но не так сильно, как можно было подумать:

OPPO Reno15 — от 2 999 юаней (~ 34 500 ₽);

— от 2 999 юаней (~ 34 500 ₽); OPPO Reno15 Pro — от 3 699 юаней (~ 42 500 ₽).

По сравнению со своими предшественниками смартфоны подорожали на 200 юаней (~ 2 300 ₽), но за счет существенного улучшения камеры им это можно простить. Осталось только дождаться глобальной версии OPPO Reno15, чье будущее пока туманно.