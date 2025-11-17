Вышел недорогой и компактный смартфон OPPO Reno15 с топовой камерой до 35 тысяч рублей

  2. Темы
  3. Смартфоны
Герман Вологжанин

Раз в полгода компания OPPO традиционно выпускает обновление своей среднебюджетной линейки Reno, чьи представители с недавних пор позиционируют себя как недорогие камерофоны. Представленный в начале 2025-го OPPO Reno14 возродил интерес к серии в России, и теперь вышел OPPO Reno15 — новый смартфон, который стал компактнее и при этом круче. Самое время присмотреться к нему поближе.

Вышел недорогой и компактный смартфон OPPO Reno15 с топовой камерой до 35 тысяч рублей. OPPO сделала топовый среднебюджетник с крутой камерой. Изображение: OPPO. Фото.

OPPO сделала топовый среднебюджетник с крутой камерой. Изображение: OPPO

Характеристики OPPO Reno15

В отличие от своих предшественников, OPPO Reno15 — компактный смартфон. Размеры его корпуса составляют 151.2х72.4х8 мм, а вес — 188 граммов. По габаритам он сопоставим с vivo X300, Xiaomi 15 и OnePlus 13T (13s). Но, в отличие от других компактов, он не является флагманом.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Базовый OPPO Reno15 не поддерживает беспроводную зарядку, а процессор новинки пускай и весьма производительный (под 2 млн в AnTuTu), но все-таки отстает по мощности от топовых решений Qualcomm и MediaTek. Зато корпус из стекла и металла, а также однозначно лучшая в своем ценовом сегменте камера.

ХарактеристикиOPPO Reno15
Экран6.32 дюйма, AMOLED (2640х1216), 120 Гц
Основная камера200 МП (OIS) + 50 + 50 МП
Фронтальная камера50 МП
ПроцессорDimensity 8450
Память12/256, 12/512, 16/256, 16/512 или 16/1024 ГБ
Аккумулятор6200 мАч
Зарядка80 Вт

Смартфон OPPO Reno15 получил сразу 4 функциональных сенсора камеры:

  • основа — Samsung HP5 (1/1.56″, f/1.8, 24 мм);
  • ультраширик — Samsung JN5 (1/2.76″, f/2.0, 16 мм);
  • перископ — Samsung JN5 (1/2.76″, f/2.8, 80 мм);
  • фронталка — Samsung JN5 (1/2.76″, f/2.0, 18 мм).

Пускай на фоне vivo X300 Pro и OPPO Find X9 Pro набор сенсоров не самый крутой, в некоторых аспектах камера OPPO Reno15 способна уделать даже Xiaomi 17 Pro Max. К примеру, ультраширик середняка поддерживает автофокусировку, как и фронталка смартфона.

Характеристики OPPO Reno15. А камера у смартфона реально крутая. Изображение: OPPO. Фото.

А камера у смартфона реально крутая. Изображение: OPPO

На фоне предшественника OPPO Reno14 улучшили буквально все. Основа и ультраширик за счет автофокуса и более крупных сенсоров должны делать намного более четкие снимки, чем раньше, а мощный перископ делает крутые фото с приближением и оптическим приближением.

Отличия OPPO Reno15 и Reno15 Pro

Помимо базовой версии вышел OPPO Reno15 Pro. Он крупнее, но при этом не сильно круче своего младшего брата, ведь камеры и процессор здесь те же, а отличия заключаются в следующем:

  • экран на 6.78 дюйма (2772х1272) и частотой 120 Гц с поддержкой LTPO;
  • аккумулятор на 6500 мАч;
  • поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт.

Отличий по минимуму, поэтому выбор прост: нужен компакт — выбираем OPPO Reno15, предпочитаем лопаты — останавливаемся на OPPO Reno15 Pro и получаем несколько флагманских плюшек.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Сколько стоит OPPO Reno15

В зависимости от конкретной модели линейки цена OPPO Reno15 отличается, но не так сильно, как можно было подумать:

  • OPPO Reno15 — от 2 999 юаней (~ 34 500 ₽);
  • OPPO Reno15 Pro — от 3 699 юаней (~ 42 500 ₽).

По сравнению со своими предшественниками смартфоны подорожали на 200 юаней (~ 2 300 ₽), но за счет существенного улучшения камеры им это можно простить. Осталось только дождаться глобальной версии OPPO Reno15, чье будущее пока туманно.

Теги
Новости по теме
Nothing Phone (3) внезапно стал классным смартфоном. Он сильно подешевел и теперь стоит, как должен
Из-за чего и где на самом деле ломаются смартфоны
Xiaomi сделала новые часы REDMI Watch 6. Это аналог Apple Watch, который работает 24 дня
Лонгриды для вас
Я знаю бюджетный камерофон 2025 года, который не хуже флагманов. Он стоит меньше 25 тысяч

Сегодня почти все смартфоны за 20-30 тысяч рублей сносно фотографируют даже в условиях недостаточного освещения. Но проблема таких моделей заключается в отсутствии телеобъектива — дополнительной камеры для портретной съемки и приближения объектов. Из-за этого даже на минимальном зуме теряется качество, а фотографии людей получаются плоскими и невыразительными. Единственное исключение на рынке — realme 14 Pro+, который можно с уверенностью назвать бюджетным камерофоном 2025 года, снимающим не хуже флагманов Xiaomi 15 и Galaxy S26, а в отдельных сценариях даже лучше.

Читать далее
Сравнение Xiaomi 17 vs Xiaomi 17 Pro: чем отличаются смартфоны и какой лучше

На прошлой неделе в Китае состоялась презентация Xiaomi 17. Впервые компания из Поднебесной показало сразу три флагманские модели, позаимствовав нейминг у Apple. И теперь Xiaomi 17 Pro — такой же компактный смартфон, как и базовый Xiaomi 17. Но чем они отличаются, и стоит ли гнаться за «прошкой»? Для ответа на этот вопрос мы провели сравнение Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Pro, опираясь на заявленные характеристики и первые обзоры смартфонов.

Читать далее
Смартфоны Infinix NOTE 50 появились на AliExpress. Они дешевле, чем в России, и круче новинок Redmi

AliExpress — это царство скидок, где правит Xiaomi. Cмартфоны именно этой китайской компании, а также ее суббрендов Redmi и POCO, расходятся там многотысячными партиями, которые скупают люди, не готовые переплачивать за те же устройства в отечественной рознице. Но, похоже, у Xiaomi появился конкурент: на AliExpress начали продавать Infinix NOTE 50 — смартфоны компании, чьи модели давно не захаживали на маркетплейс и в последние годы продавались исключительно в местных магазинах. Стоит ли заказывать новинки из Китая?

Читать далее
Новости партнеров
Эти 5 простых привычек замедлят ваше старение
Эти 5 простых привычек замедлят ваше старение
6 функций ИИ, которыми можно пользоваться на iPhone без Apple Intelligence
6 функций ИИ, которыми можно пользоваться на iPhone без Apple Intelligence
Что сейчас является главной угрозой для сети Биткоина: ответ раннего пользователя криптовалюты
Что сейчас является главной угрозой для сети Биткоина: ответ раннего пользователя криптовалюты