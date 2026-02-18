Вышел недорогой смартфон TECNO Camon 50 с крутым экраном и камерой, почти как у флагманов

На днях в странах Африки состоялся релиз серии TECNO Camon 50 — продолжения линейки недорогих камерофонов, которые пользуются популярностью в том числе и на территории России. На первых порах представлены лишь две модели: помимо базовой версии вышла «прошка». И, хотя традиционные для серии смартфоны Pro 5G и Premier пока лишь дожидаются своего часа, уже сейчас можно сказать, что у TECNO получились отличные камерофоны с большим потенциалом.

Характеристики TECNO Camon 50

Базовая модель TECNO Camon 50 выглядит довольно скучно. Однако на фоне смартфона предыдущего поколения здесь прокачали экран, увеличив разрешение до 1.5K, заменили процессор Helio G100 на Helio G200, а также нарастили аккумулятор до 6150 мАч.

Несмотря на низкое разрешение ультраширокоугольной камеры, важно отметить наличие автофокуса, что встречается далеко не всегда даже у флагманских моделей (привет, Xiaomi 17). Кроме того, смартфон интересен наличием расширенных функций искусственного интеллекта, которые помогут при постобработке.

Отличия TECNO Camon 50 и Camon 50 Pro

Смартфон TECNO Camon 50 Pro получился гораздо более интересным. Помимо дизайна с изогнутым экраном у него есть только одно отличие от базовой модели, зато какое!

Характеристики TECNO Camon 50 Экран 6.78 дюйма, AMOLED (2644х1208), 144 Гц Основная камера 50 (OIS) + 8 + 50 МП Фронтальная камера 32 МП Процессор Helio G200 Память 8/256 ГБ Аккумулятор 6150 мАч Зарядка 45 Вт

«Прошка» оснащена телеобъективом с 3-кратным оптическим и 60-кратным цифровым зумом, который ранее в линейке был доступен только дорогой модели с приставкой «Premier». Теперь масштабирование флагманского уровня есть и у относительно бюджетного смартфона.

Сколько стоит TECNO Camon 50

На момент публикации материала известны цены TECNO Camon 50 и TECNO Camon 50 Pro в странах Африки. Например, в Кении за них просят:

TECNO Camon 50 — 37 500 KES (~ 22 500 ₽);

— 37 500 KES (~ 22 500 ₽); TECNO Camon 50 Pro — 44 000 KES (~ 26 000 ₽).

Учитывая, что это — цены в официальной рознице, их можно назвать более чем приемлемыми. Ведь они не учитывают скидки и другие спецпредложения. TECNO Camon 50 в России будет стоить примерно столько же, но выйдет чуть позже.