Вышел Pixel 10a — недорогой смартфон Google, который отличается от всех Андроидов

Выпустив на днях первую бета-версию Android 17, компания Google представила новый смартфон Pixel 10a. Как и его предшественники, это устройство среднего класса, которое, впрочем, совсем не похоже на конкурентов от других производителей. Изменений на фоне Pixel 9a мало, но они все-таки есть. Разбираемся в этих и других особенностях новинки, а также рассказываем, когда будет старт продаж Pixel 10a.

Характеристики Pixel 10a

Главное внешнее нововведение телефона Pixel 10a — отсутствие как такового выступа камеры. В Pixel 9a он был, пускай и минимальный, а сейчас его нет вовсе. Смартфон почти полностью выполнен из переработанных материалов, яркость его экрана повышена с 2700 нит до 3000 нит, а мощность проводной и беспроводной зарядок увеличилась до 30 Вт и 10 Вт соответственно. При этом процессор и другие ключевые характеристики Google Pixel 10a не отличаются от параметров Pixel 9a.

Характеристики Google Pixel 10a Экран 6.3 дюйма, AMOLED (2424х1080), 120 Гц Основная камера 48 (OIS) + 13 МП Фронтальная камера 13 МП Процессор Google Tensor G4 Память 8/128 или 8/256 ГБ Аккумулятор 5100 мАч Зарядка 30 Вт (проводная)

10 Вт (беспроводная)

Из коробки смартфон работает на базе Android 16 и будет обновляться в течение 7 последующих лет. Это его очевидный плюс, чего нельзя сказать об экране, чьи рамки на фоне конкурентов выглядят чудовищно большими.

Дата выхода Google Pixel 10a

Предзаказ Pixel 10a начинается с сегодняшнего дня. Смартфон уже можно заказать, однако полноценный старт продаж состоится 11 марта. Именно тогда он появится на прилавках магазинов.

Купить Pixel 10a в России тоже возможно, но из-за отсутствия официальных поставок сроки немного сдвинутся. Тем не менее, уже в марте смартфон получится найти на отечественных маркетплейсах.

Сколько стоит Google Pixel 10a

Цена Pixel 10a зависит от объема встроенной памяти и составляет:

8/128 ГБ — $499 (~ 38 000 ₽);

— $499 (~ 38 000 ₽); 8/256 ГБ — $599 (~ 46 000 ₽).

Поскольку в России Pixel 10a будет доступен лишь по параллельному импорту, его цена окажется выше. Предположительно, в первые месяцы продаж его получится найти за 45-50 тысяч рублей.