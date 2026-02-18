Вышел Pixel 10a — недорогой смартфон Google, который отличается от всех Андроидов

  2. Темы
  3. Смартфоны
Герман Вологжанин

Выпустив на днях первую бета-версию Android 17, компания Google представила новый смартфон Pixel 10a. Как и его предшественники, это устройство среднего класса, которое, впрочем, совсем не похоже на конкурентов от других производителей. Изменений на фоне Pixel 9a мало, но они все-таки есть. Разбираемся в этих и других особенностях новинки, а также рассказываем, когда будет старт продаж Pixel 10a.

Вышел Pixel 10a — недорогой смартфон Google, который отличается от всех Андроидов. Камера нового смартфона совсем не выпирает. Изображение: Google. Фото.

Камера нового смартфона совсем не выпирает. Изображение: Google

Характеристики Pixel 10a

Главное внешнее нововведение телефона Pixel 10a — отсутствие как такового выступа камеры. В Pixel 9a он был, пускай и минимальный, а сейчас его нет вовсе. Смартфон почти полностью выполнен из переработанных материалов, яркость его экрана повышена с 2700 нит до 3000 нит, а мощность проводной и беспроводной зарядок увеличилась до 30 Вт и 10 Вт соответственно. При этом процессор и другие ключевые характеристики Google Pixel 10a не отличаются от параметров Pixel 9a.

ХарактеристикиGoogle Pixel 10a
Экран6.3 дюйма, AMOLED (2424х1080), 120 Гц
Основная камера48 (OIS) + 13 МП
Фронтальная камера13 МП
ПроцессорGoogle Tensor G4
Память8/128 или 8/256 ГБ
Аккумулятор5100 мАч
Зарядка30 Вт (проводная)
10 Вт (беспроводная)

Из коробки смартфон работает на базе Android 16 и будет обновляться в течение 7 последующих лет. Это его очевидный плюс, чего нельзя сказать об экране, чьи рамки на фоне конкурентов выглядят чудовищно большими.

Дата выхода Google Pixel 10a

Предзаказ Pixel 10a начинается с сегодняшнего дня. Смартфон уже можно заказать, однако полноценный старт продаж состоится 11 марта. Именно тогда он появится на прилавках магазинов.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Купить Pixel 10a в России тоже возможно, но из-за отсутствия официальных поставок сроки немного сдвинутся. Тем не менее, уже в марте смартфон получится найти на отечественных маркетплейсах.

Сколько стоит Google Pixel 10a

Цена Pixel 10a зависит от объема встроенной памяти и составляет:

  • 8/128 ГБ — $499 (~ 38 000 ₽);
  • 8/256 ГБ — $599 (~ 46 000 ₽).

Поскольку в России Pixel 10a будет доступен лишь по параллельному импорту, его цена окажется выше. Предположительно, в первые месяцы продаж его получится найти за 45-50 тысяч рублей.

Теги
Новости по теме
Как я спас свой комп на Windows от взлома через WinRAR
Google показала новый Pixel 10a — бюджетный смартфон с плоской камерой и прошлогодним железом
Откуда скачивать приложения на Android, если в России заблокируют Google Play
Лонгриды для вас
Google сделала восстановление аккаунта намного более простым

Потеря доступа к аккаунту Google может стать настоящим кошмаром, ведь с ним связаны не только почта, но и множество сервисов, включая документы, фотографии, контакты и многое другое. К счастью, компания решила сделать процесс восстановления значительно проще и надежнее. Теперь Google внедряет два новых способа вернуть контроль над своей учетной записью. А самое главное, они будут работать без лишних стрессов и длинных процедур.

Читать далее
Какие функции Google Pixel и других смартфонов нам хотелось бы вернуть

Смартфоны Pixel достигли определенной стабильности в последние годы, но старые устройства Google отличались весьма необычными функциями. Было все, от чувствительных к давлению рамок и радарного управления жестами до возможности создания 360-градусных панорамных. Google имеет долгую историю внедрения нестандартных дополнений. Если собрать данные по сети, можно легко собрать функции, которые пользователи хотят вернуть в Пиксели. Мы собрали основные из них.

Читать далее
Действительно ли Tensor G5 в Pixel 10 так хорош. Он проигрывает почти всем

Про новый процессор Google Tensor 5 говорят уже не меньше полугода, ведь почти все ждали от него прорыва. Но вот он вышел и сразу встал вопрос, насколько он действительно хорош. Тестирование новинки в смартфонах Pixel 10 выявило существенное отставание от конкурентов по производительности. Несмотря на переход на 3-нанометровый техпроцесс TSMC и улучшения в области искусственного интеллекта, чип остается далеко от лидеров рынка по вычислительной мощности.

Читать далее
Новости партнеров
Ученые скрестили паука и козу: вот что из этого вышло
Ученые скрестили паука и козу: вот что из этого вышло
10 причин дождаться iPhone 18 Pro и не покупать iPhone 17 Pro сейчас
10 причин дождаться iPhone 18 Pro и не покупать iPhone 17 Pro сейчас
Конгресс обвинил SEC в слабом давлении на криптоиндустрию после смены руководства. Почему это важно?
Конгресс обвинил SEC в слабом давлении на криптоиндустрию после смены руководства. Почему это важно?