Вышел распиаренный смартфон Nothing Phone (2). Приготовьте губозакаточную машинку и 80 тысяч рублей

Бывший глава международного подразделения OnePlus Карл Пей, ушедший в свободное плавание, в прошлом году представил самый интересный смартфон последних лет — Nothing Phone (1). Несмотря на всю критику, девайс получился удачным, а потому дата выхода Nothing Phone (2) не заставила себя долго ждать. 11 июля 2023 года Карл Пей официально презентовал второе поколение нашумевшего девайса, которое стало лучше предшественника во всем. Однако сказать, что вот теперь-то смартфон Nothing Phone (2) получился идеальным, нельзя. Cейчас вы поймете, почему новинке очень не хватает губозакаточной машинки в комплекте.

Дизайн Nothing Phone (2)

С точки зрения дизайна новинка продолжает наследовать традиции прошлогоднего смартфона Nothing Phone (1). Перед нами вновь красуется аппарат с плоскими гранями из металла и прозрачной спинкой из стекла, который предлагается в двух цветах: белом и темно-сером. Вместе с тем смартфон Nothing Phone (2) стал крупнее. Увеличилась высота, ширина и толщина корпуса, а масса устройства преодолела психологическую отметку в 200 граммов. Теперь Nothing Phone точно нельзя назвать компактным телефоном.

Помимо внушительных габаритов можно выделить целый ряд небольших, но все-таки важных изменений, затронувших корпус устройства:

спинка теперь не плоская, а закругленная;

светящиеся глифы Nothing Phone разделены на большее количество сегментов;

разделены на большее количество сегментов; слегка изменилось оформление вспышки;

фронтальная камера расположилась по центру, а не в левом верхнем углу.

Если вы думаете, что глифы Nothing Phone (2) позволяют новинке совершить рывок, то можете закатать губу. Да, теперь вместо 5 сегментов используется 11, однако сам рисунок не изменился, а набор анимаций остался плюс-минус тем же за исключением пары нововведений. Единственная интересная фишка скрывается в коллаборации Nothing и Uber. Если вы закажете такси, то один из глифов будет показывать прогресс приезда автомобиля к месту посадки. Напомню, работает фишка только в приложении Uber, во всех остальных — nothing.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Дзене, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Характеристики Nothing Phone (2)

Ну да ладно. Сами по себе глифы, конечно, являются интересной находкой, но для многих пользователей они станут забавой на первый месяц, и только характеристики Nothing Phone (2) определят весь дальнейший опыт взаимодействия с устройством. Если модель 2022 года была представителем среднего класса, то теперь перед нами субфлагман. На ступеньку выше, но все еще не уровень iPhone 14 и Galaxy S23.

Характеристики Nothing Phone (2) Экран 6,7 дюйма, AMOLED (2412х1080), 1-120 Гц Основная камера 50 (OIS) + 50 Мп Фронтальная камера 32 Мп Процессор Snapdragon 8+ Gen 1 Память 8/128, 12/256 или 12/512 Гб Аккумулятор 4700 мАч Зарядка 45 Вт (нет в комплекте) Размеры 162.1х76.4х8.6 мм Зарядка 45 Вт (нет в комплекте)

Самый большой скачок по сравнению с прошлогодним смартфоном — производительность. Nothing Phone (2) получил процессор Snapdragon 8+ Gen 1, который почти в 2 раза мощнее стоявшего ранее Snapdragon 778G (свыше 1 миллиона баллов AnTuTu вместо 577 тысяч). Тем не менее, чипсет топовым не назовешь. В синтетических тестах он немного уступает Snapdragon 8 Gen 2, а главное — не поддерживает новый стандарт постоянной памяти UFS 4.0.

Еще один заметный апгрейд — экран Nothing Phone (2). Мало того, что он стал больше, так еще AMOLED-дисплей выполнен по технологии LTPO, то есть частота обновления его матрицы меняется в широком диапазоне 1-120 Гц, позволяя тем самым экономить энергию в статике. Кроме того, пиковая яркость нового экрана достигает 1600 нит. Не рекорд, но очень достойно.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

А вот любителям мобильной фотографии стоит вновь достать губозакаточную машинку, как на этапе знакомства с новыми глифами. Сверхширокоугольная камера Nothing Phone (2) осталась прежней (снова передаем привет Samsung JN1). Да, 16-мегапиксельную фронталку заменили на 32-мегапиксельную, а вместо основного сенсора Sony IMX766 установили Sony IMX890, однако это похожая матрица размером 1/1.56″. Разве что за счет процессора Snapdragon 8+ Gen 1 она научилась записывать видео в 4K (60 fps).

На 200 мАч подросла емкость аккумулятора, а мощность поддерживаемого блока питания теперь составляет 45 Вт. Но вы ведь не забыли, что перед нами Nothing Phone? Поэтому не ждите зарядку в комплекте. Там нашлось место только для кабеля с USB-C на USB-C.

Дата выхода и цена Nothing Phone (2)

Предзаказ Nothing Phone (2) открылся в день презентации. На прилавках магазинов смартфон появится 17 июля. Кстати, в этот же день вы найдете его в российской рознице. Но об этом чуть позже, а пока о цене Nothing Phone (2) в США и Европе.

Nothing Phone (2) Цена в США Цена в Европе 8/128 Гб $599 (~ 54 200 ₽) €679 (~ 67 700 ₽) 12/256 Гб $699 (~ 63 300 ₽) €729 (~ 72 700 ₽) 12/512 Гб $799 (~ 72 300 ₽) $849 (~ 84 600 ₽)

Скорее всего, на AliExpress Nothing Phone (2) будет стоить столько же, сколько за него просят в США. Однако о дате выхода смартфона на этой площадке на презентации не сообщалось. Купить Nothing Phone (2) в России получится уже 17 июля, а по предзаказу — хоть сейчас (ищите в М.Видео и Эльдорадо). Вам предложат 2 версии памяти:

12/256 Гб — 79 999 ₽;

— 79 999 ₽; 12/512 Гб — 89 999 ₽.

Как это обычно бывает, Nothing Phone (2) в России оказался дороже, чем в других странах. Но не забывайте, что цены указаны без учета скидок, которые обязательно будут если не сейчас, то через месяц-два после старта продаж.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Стоит ли покупать Nothing Phone (2)

Nothing Phone второго поколения не является полноправным преемником прошлогоднего смартфона. Это устройство принципиально более высокого, пускай и не флагманского уровня. Его нельзя назвать топом за свои деньги, но и провальным устройством за свои 80 тысяч рублей он не кажется. Если не согласны — взгляните на курс доллара.

Как бы то ни было, смартфон Nothing Phone (2) — не прорыв, коим в 2021 году стала прошлогодняя модель. Это ее улучшенная версия с кучей конкурентов, имеющих более продвинутую начинку:

С точки зрения характеристик прямыми конкурентами Nothing Phone (2) являются Xiaomi 12T Pro за 57 140 ₽ и realme GT3 за 64 990 ₽. Они дешевле, но никто кроме Nothing не предложит столь узнаваемый дизайн, который определенно стоит небольшой переплаты. А разница в цене совсем скоро будет не такой существенной, как на старте продаж. Остается лишь ответить себе на вопрос, что важнее: внешняя сторона или внутренняя?