У POCO X8 Pro Max появился серьезный конкурент. И это не просто очередной флагман с хорошим чипом. Xiaomi представила смартфон REDMI K90 Max, который выделяется на фоне остального рынка сразу двумя вещами: встроенным активным воздушным охлаждением (первым в истории линейки) и батареей нестандартной емкости. До этого вентиляторы в смартфонах встречались разве что в откровенно нишевых игровых устройствах. Здесь это решение интегрировали в корпус толщиной 8 мм, и в то же время разработчики сохранили полноценную защиту от воды.

Дизайн REDMI K90 Max

Новый REDMI K90 Max выпускается в трех цветах: серебристом, синем и черном. Размеры — 162.91×77.93×8.18 мм, вес — 227 г. Для смартфона с вентилятором и батареей 8550 мАч внутри цифры впечатляющие.

Корпус получил сертификацию IP66/68/69. Это полноценная защита от пыли и воды, включая струи под давлением. Обычно игровые смартфоны жертвуют водозащитой ради охлаждения. Здесь Xiaomi умудрилась совместить и то, и другое, что само по себе заслуживает уважения.

Характеристики REDMI K90 Max

Начинка смартфона REDMI K90 Max лишь подтверждает его игровую направленность, которая проявляется буквально во всем: от довольно простой камеры до мощного железа и экрана с повышенной частотой обновления.

Характеристики REDMI K90 Max Экран 6.83 дюйма, AMOLED (2772×1280), 1-165 Гц Основная камера 50 (OIS) + 8 МП Фронтальная камера 20 МП Процессор MediaTek Dimensity 9500 + видеочип D2 Память 12/256, 12/512, 16/256, 16/512, 16/1024 ГБ Аккумулятор 8550 мАч Зарядка 100 Вт

Процессор REDMI K90 Max — MediaTek Dimensity 9500, один из самых мощных чипов на рынке прямо сейчас. К нему добавлен фирменный видеочип D2, который отвечает за апскейлинг изображения и интерполяцию кадров в играх. Это связка, которая встречается в единицах устройств (раньше подобное было уделом только самых дорогих флагманов). Если хотите понять, где REDMI K90 Max в AnTuTu находится относительно конкурентов — он входит в число 10 самых мощных смартфонов 2026 года. Как и POCO X8 Pro Max, к слову.

Из беспроводных интерфейсов — Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 с LDAC и LHDC 5.0, NFC и ИК-порт. Слотов для SIM-карт два, расширения памяти нет. То есть новинка очень близка к смартфону POCO X8 Pro Max, который, впрочем, упрощен по ряду параметров.

Активное охлаждение REDMI K90 Max

Это главная фишка устройства и повод для отдельного разговора. Смартфон с вентилятором — звучит как экзотика, но Xiaomi реализовала это вполне инженерно грамотно. Активное воздушное охлаждение работает в паре с испарительной камерой площадью 6000 мм².

Принцип простой: испарительная камера отводит тепло от чипа, вентилятор выдувает его наружу через специальные отверстия в корпусе. В сравнении с пассивным охлаждением это дает заметный результат при длительной нагрузке: процессор не сбрасывает частоту так агрессивно, производительность остается стабильной даже в долгих игровых сессиях.

Смартфон с активным охлаждением — это не новинка на рынке в принципе: подобные решения встречались у ASUS ROG Phone и Black Shark. Но те устройства всегда были нишевыми и громоздкими. REDMI K90 Max при толщине 8.18 мм выглядит вполне обычным флагманом и при этом внутри у него вентилятор. Это, пожалуй, самое интересное, что Xiaomi сделала с линейкой за последнее время.

Батарея и зарядка REDMI K90 Max

Батарея REDMI K90 Max — 8550 мАч. Это один из самых больших аккумуляторов среди флагманских смартфонов на сегодняшний день. Однако у Xiaomi вообще скоро выйдет смартфон с батареей 10000 мАч. При этом зарядка на 100 Вт, что для такой емкости означает вполне разумное время восстановления заряда. Есть и реверсная проводная зарядка на 22.5 Вт, то есть можно подзарядить наушники или другие устройства прямо от смартфона.

Сочетание мощного охлаждения и большой батареи выглядит логично: при длительных игровых сессиях смартфон одновременно и не перегревается, и не разряжается через два часа. Именно под эту задачу всё и проектировалось.

Цена REDMI K90 Max и дата выхода

Цена REDMI K90 Max в Китае по конфигурациям:

12/256 ГБ : 2 999 юаней ( ≈ 35 000 ₽);

: 2 999 юаней ( ≈ 35 000 ₽); 12/512 ГБ : 3 499 юаней ( ≈ 40 900 ₽);

: 3 499 юаней ( ≈ 40 900 ₽); 16/256 ГБ : 3 499 юаней ( ≈ 40 900 ₽);

: 3 499 юаней ( ≈ 40 900 ₽); 16/512 ГБ : 3 999 юаней ( ≈ 46 700 ₽);

: 3 999 юаней ( ≈ 46 700 ₽); 16/1024 ГБ: 4 699 юаней ( ≈ 54 900 ₽).

Серия REDMI K исторически ориентирована на внутренний рынок Китая и глобально не продается. Поэтому дата выхода REDMI K90 Max для большинства читателей напрямую не актуальна. В российской рознице этот смартфон под своим именем не появится.

Тем не менее прецеденты есть: предыдущие модели серии REDMI K выходили на глобальный рынок под брендом POCO. Глобальная версия REDMI K90 Max вполне может появиться как POCO-смартфон. Тогда REDMI K90 Max в России станет реальностью, пусть и под другим названием. Пока же единственный способ его получить — заказ из Китая.

Стоит ли покупать REDMI K90 Max

Мощный смартфон на Android с вентилятором, Dimensity 9500, батареей 8550 мАч и защитой IP68/69 — на бумаге это звучит как устройство без очевидных компромиссов. Если вы ищете максимум производительности для игр и при этом хотите нормальную автономность и камеру — REDMI K90 Max попадает точно в цель.

Единственная оговорка: купить REDMI K90 Max прямо сейчас можно только с доставкой из Поднебесной. Если ждать официального выхода на глобальный рынок под брендом POCO, то аналогов пока нет. POCO X8 Pro Max остается ближайшим вариантом: чип попроще, вентилятора нет, батарея меньше, но зато доступен официально и стоит дешевле. Выбор зависит от того, насколько важно для вас охлаждение и максимальная емкость батареи.