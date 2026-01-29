Вышел REDMI Turbo 5 — будущий POCO X8 Pro за 25 тысяч с очень мощным железом

Герман Вологжанин

Пока мир находится в ожидании выхода POCO X8 Pro, компания Xiaomi показывает, каким будет ее новый король производительности в среднебюджетном сегменте. Ведь 29 января в Китае состоялась презентация REDMI Turbo 5 и REDMI Turbo 5 Max — двух очень мощных и одновременно с этим чрезвычайно доступных смартфонов для тех, кто знает толк в железе. Какими получились новинки, и выйдут ли они в России — читайте в анонсе.

Вышел REDMI Turbo 5 — будущий POCO X8 Pro за 25 тысяч с очень мощным железом. Теперь мы знаем, каким будет POCO X8 Pro. Изображение: Xiaomi. Фото.

Теперь мы знаем, каким будет POCO X8 Pro. Изображение: Xiaomi

Характеристики REDMI Turbo 5 и Turbo 5 Max

Начинка обоих смартфонов сосредоточена вокруг мощного железа, но и помимо него новинки готовы предложить AMOLED-экраны с разрешением 1.5K, хорошие основные камеры с оптической стабилизацией и очень большие аккумуляторы.

ХарактеристикиREDMI Turbo 5REDMI Turbo 5 Max
Экран6.59 дюйма, AMOLED (2756х1268), 120 Гц6.83 дюйма, AMOLED (2772х1280), 120 Гц
Основная камера50 (OIS) + 8 МП50 (OIS) + 8 МП
Фронтальная камера20 МП20 МП
ПроцессорDimensity 8500-UltraDimensity 9500
Память12/256, 16/256, 12/512 или 16/512 ГБ12/256, 16/256, 12/512 или 16/512 ГБ
Аккумулятор7560 мАч9000 мАч
Зарядка100 Вт100 Вт

Главным отличием REDMI Turbo 5 Max от REDMI Turbo 5 помимо аккумулятора является процессор. Dimensity 9500s — более мощное решение, пускай и не самое топовое в семействе чипов MediaTek. Но даже Dimensity 8500 набирает под 3 миллиона баллов в AnTuTu, позволяя играть в любые AAA-проекты на максималках.

Характеристики REDMI Turbo 5 и Turbo 5 Max. Главным достоинством новых смартфонов является мощное железо. Изображение: Xiaomi. Фото.

Главным достоинством новых смартфонов является мощное железо. Изображение: Xiaomi

Также смартфоны отличаются размерами (Max-версия больше) и сканерами отпечатков (у старшей модели он ультразвуковой). При этом возможности камеры почти идентичны.

Сколько стоит REDMI Turbo 5

Цена REDMI Turbo 5 почти не отличается от старшей версии, что удивительно, учитывая заметную разницу в характеристиках. На территории Китая приобрести смартфоны можно за:

  • REDMI Turbo 5 — от 2 299 юаней (~ 25 000 ₽);
  • REDMI Turbo 5 Max — от 2 499 юаней (~ 27 500 ₽).

Неясно, кому при таких раскладах понадобится базовый REDMI Turbo 5. Возможно, лишь тем, кто ищет относительно компактный смартфон: все-таки экран у младшей модели поменьше.

Выйдет ли REDMI Turbo 5 в России

REDMI Turbo 5 в России не выйдет, поскольку Turbo-серия предназначена исключительно для Китая. Однако расстраиваться не стоит. REDMI Turbo 5 появится на глобальном рынке в виде смартфона POCO X8 Pro, чей выход уже не за горами.

Неизвестно, как поступит Xiaomi с неймингом, ведь вышедший на прошлой неделе POCO M8 Pro фактически замещает в линейке POCO X8 базовую модель. Не исключено, что смартфоны REDMI придут на глобальный рынок вместе, став POCO X8 и POCO X8 Pro соответственно.

