Вышел самый мощный флагман iQOO 15 Ultra. У него крутая камера и охлаждение, встроенное в корпус

iQOO 15, представленный в октябре 2025 года, стал, пожалуй, самым сбалансированным флагманом на Android. В отличие от OnePlus 15, он предложил достойный телевик с крупным сенсором, а на фоне представителей серии vivo X300 выделился топовым процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5. Однако суббренд vivo не стал останавливаться на достигнутом и уже 4 февраля 2026 года анонсировал смартфон iQOO 15 Ultra — новый флагман, который заточен под игры.

Вышел самый мощный флагман iQOO 15 Ultra. У него крутая камера и охлаждение, встроенное в корпус. iQOO сделала ультимативный флагман для игр. Изображение: iQOO. Фото.

iQOO сделала ультимативный флагман для игр. Изображение: iQOO

Характеристики iQOO 15 Ultra

В отличие от других моделей с приставкой «Ultra», телефон iQOO 15 Ultra делает акцент не на камеры, а на игровую производительность. Помимо топового на сегодняшний день чипсета Snapdragon 8 Elite Gen 5 новинка получила активную систему охлаждения со встроенным в корпус вентилятором, а также сенсорные курки для игр.

Остальные характеристики почти не отличают Ultra-версию от младшего брата. Разница iQOO 15 и iQOO 15 Ultra заключается лишь в объеме оперативной памяти и емкости аккумулятора, если вынести за скобки дизайн с продвинутой системой охлаждения.

ХарактеристикиiQOO 15 Ultra
Экран6.85 дюйма, AMOLED (3168х1440), 1-144 Гц
Основная камера50 (OIS) + 50 + 50 (OIS) МП
Фронтальная камера32 МП
ПроцессорSnapdragon 8 Elite Gen 5
Память16/256, 16/512, 16/1024 или 24/1024 ГБ
Аккумулятор7400 мАч
Зарядка120 Вт (проводная)
40 Вт (беспроводная)

Флагманские фишки вроде ультразвукового сканера отпечатков, технологии LTPO экрана и поддержки беспроводной зарядки тоже на месте. Поэтому iQOO 15 Ultra — топовый смартфон на Android.

Дата выхода и цена iQOO 15 Ultra

На момент публикации материала смартфон уже доступен для заказа в Китае, где цена iQOO 15 Ultra в зависимости от объема памяти составляет:

  • 16/256 ГБ — 5 699 юаней (~ 63 000 ₽);
  • 16/512 ГБ — 5 999 юаней (~ 66 500 ₽);
  • 16/1024 ГБ — 6 999 юаней (~ 77 500 ₽);
  • 24/1024 ГБ — 7 699 юаней (~ 85 000 ₽).

Относительно обычного iQOO 15 в базовой версии 12/256 ГБ новинка подорожала сразу на 1500 юаней, что связано не только с более продвинутыми характеристиками, но и случившимся подорожанием памяти. Как бы то ни было, пока эта информация не имеет принципиального значения, поскольку о выходе iQOO 15 Ultra в России до сих пор ничего не известно.

