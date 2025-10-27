Вышел самый мощный OnePlus 15 с батареей 7300 мАч. Он стал дешевле и теперь стоит 45 тысяч

В Китае состоялась презентация OnePlus 15 — одного из самых ожидаемых флагманов 2025 года. Новинка стала наследником прошлогоднего OnePlus 13, а главное — сильно подешевела на фоне предшественника. При этом разработчики сделали смартфон мощнее и автономнее, слегка сэкономив на других характеристиках. В анонсе OnePlus 15 рассказываем, как изменилась новинка, и сколько она стоит.

Характеристики OnePlus 15

Как и прежде, смартфон OnePlus 15 — это флагман. Устройство унаследовало дизайн OnePlus 13T (13s) и сохранила ключевые фишки представителя премиум-класса:

корпус из стекла и металла;

полноценная влагозащита;

экран с поддержкой LTPO;

ультразвуковой сканер отпечатков;

беспроводная зарядка.

Характеристики OnePlus 15 демонстрируют качественный прирост почти по всем параметрам. Емкость аккумулятора выросла аж на 7300 мАч, зарядку разогнали до 120 Вт, Snapdragon 8 Elite заменили на более современный процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, а частоту обновления экрана увеличили до 165 Гц.

Характеристики OnePlus 15 Экран 6.78 дюйма, AMOLED (2772х1272), 1-165 Гц Основная камера 50 (OIS) + 50 + 50 (OIS) МП Фронтальная камера 32 МП Процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 Память 12/256, 16/256, 12/512, 16/512 или 16/1024 ГБ Аккумулятор 7300 мАч Зарядка 120 Вт (проводная)

50 Вт (беспроводная)

Несмотря на очевидные улучшения, в некоторых аспектах OnePlus 15 стал хуже OnePlus 13. В частности, разрешение дисплея было понижено с 2K до 1.5K. Но еще более выразительным является даунгрейд камер. В качестве основы OnePlus 15 был выбран не самый крупный сенсор 1/1.56″, а матрица W-образного перископа уменьшилась с 1/1.95″ до 1/2.76″. При этом кратность зума увеличилась с 3X до 3.5X, а фронталка обзавелась автофокусом.

Сколько стоит OnePlus 15

Цена OnePlus 15 отличается в зависимости от версии памяти. В Китае за смартфон просят:

12/256 ГБ — 3 999 юаней (~ 45 000 ₽);

— 3 999 юаней (~ 45 000 ₽); 16/256 ГБ — 4 299 юаней (~ 49 000 ₽);

— 4 299 юаней (~ 49 000 ₽); 12/512 ГБ — 4 599 юаней (~ 52 000 ₽);

— 4 599 юаней (~ 52 000 ₽); 16/512 ГБ — 4 899 юаней (~ 55 500 ₽);

— 4 899 юаней (~ 55 500 ₽); 16/1024 ГБ — 5 399 юаней (~ 61 000 ₽).

Таким образом, на фоне своего предшественника OnePlus 15 подешевел на 500 юаней (~ 5 650 ₽), ведь стоимость прошлогоднего OnePlus 13 стартовала с отметки в 4 499 юаней (~ 51 000 ₽). Этот факт оправдывает даунгрейд камеры и легкое упрощение дисплея.

Когда выйдет OnePlus 15 в России

Глобальная версия OnePlus 15 выйдет 13 ноября. Именно в этот день состоится презентация смартфона для международного рынка. В России OnePlus 15 должен появиться до конца 2025 года, однако точная дата релиза не ожидается.

Очевидно, что цена OnePlus 15 в России будет выше, чем в Китае. Также смартфон предложит не все варианты памяти. Впрочем, это не сделает его хуже, а лишь адаптирует под отечественные реалии.