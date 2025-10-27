Вышел самый мощный OnePlus 15 с батареей 7300 мАч. Он стал дешевле и теперь стоит 45 тысяч

  2. Темы
  3. Смартфоны
Герман Вологжанин

В Китае состоялась презентация OnePlus 15 — одного из самых ожидаемых флагманов 2025 года. Новинка стала наследником прошлогоднего OnePlus 13, а главное — сильно подешевела на фоне предшественника. При этом разработчики сделали смартфон мощнее и автономнее, слегка сэкономив на других характеристиках. В анонсе OnePlus 15 рассказываем, как изменилась новинка, и сколько она стоит.

Вышел самый мощный OnePlus 15 с батареей 7300 мАч. Он стал дешевле и теперь стоит 45 тысяч. Встречаем новый флагман компании OnePlus. Изображение: OnePlus. Фото.

Встречаем новый флагман компании OnePlus. Изображение: OnePlus

Характеристики OnePlus 15

Как и прежде, смартфон OnePlus 15 — это флагман. Устройство унаследовало дизайн OnePlus 13T (13s) и сохранила ключевые фишки представителя премиум-класса:

  • корпус из стекла и металла;
  • полноценная влагозащита;
  • экран с поддержкой LTPO;
  • ультразвуковой сканер отпечатков;
  • беспроводная зарядка.

Характеристики OnePlus 15 демонстрируют качественный прирост почти по всем параметрам. Емкость аккумулятора выросла аж на 7300 мАч, зарядку разогнали до 120 Вт, Snapdragon 8 Elite заменили на более современный процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, а частоту обновления экрана увеличили до 165 Гц.

ХарактеристикиOnePlus 15
Экран6.78 дюйма, AMOLED (2772х1272), 1-165 Гц
Основная камера50 (OIS) + 50 + 50 (OIS) МП
Фронтальная камера32 МП
ПроцессорSnapdragon 8 Elite Gen 5
Память12/256, 16/256, 12/512, 16/512 или 16/1024 ГБ
Аккумулятор7300 мАч
Зарядка120 Вт (проводная)
50 Вт (беспроводная)

Несмотря на очевидные улучшения, в некоторых аспектах OnePlus 15 стал хуже OnePlus 13. В частности, разрешение дисплея было понижено с 2K до 1.5K. Но еще более выразительным является даунгрейд камер. В качестве основы OnePlus 15 был выбран не самый крупный сенсор 1/1.56″, а матрица W-образного перископа уменьшилась с 1/1.95″ до 1/2.76″. При этом кратность зума увеличилась с 3X до 3.5X, а фронталка обзавелась автофокусом.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Сколько стоит OnePlus 15

Сколько стоит OnePlus 15. Старт продаж в Китае уже завтра. Изображение: OnePlus 15. Фото.

Старт продаж в Китае уже завтра. Изображение: OnePlus 15

Цена OnePlus 15 отличается в зависимости от версии памяти. В Китае за смартфон просят:

  • 12/256 ГБ — 3 999 юаней (~ 45 000 ₽);
  • 16/256 ГБ — 4 299 юаней (~ 49 000 ₽);
  • 12/512 ГБ — 4 599 юаней (~ 52 000 ₽);
  • 16/512 ГБ — 4 899 юаней (~ 55 500 ₽);
  • 16/1024 ГБ — 5 399 юаней (~ 61 000 ₽).

Таким образом, на фоне своего предшественника OnePlus 15 подешевел на 500 юаней (~ 5 650 ₽), ведь стоимость прошлогоднего OnePlus 13 стартовала с отметки в 4 499 юаней (~ 51 000 ₽). Этот факт оправдывает даунгрейд камеры и легкое упрощение дисплея.

Когда выйдет OnePlus 15 в России

Глобальная версия OnePlus 15 выйдет 13 ноября. Именно в этот день состоится презентация смартфона для международного рынка. В России OnePlus 15 должен появиться до конца 2025 года, однако точная дата релиза не ожидается.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Очевидно, что цена OnePlus 15 в России будет выше, чем в Китае. Также смартфон предложит не все варианты памяти. Впрочем, это не сделает его хуже, а лишь адаптирует под отечественные реалии.

Теги
Новости по теме
Почему нельзя снимать плёнку с экрана нового смартфона iQOO
Каким будет Xiaomi 17T: раскрыты главные тайны недорогого флагмана Xiaomi
Камеру Xiaomi 17 Pro Max сравнили с iPhone 17 Pro Max и Galaxy S25 Ultra. Какой смартфон фотографирует лучше?
Лонгриды для вас
Почему уже пора прекратить спорить о том, что лучше: iPhone или Android-смартфоны

Споры между сторонниками Android и iOS давно превратились из здоровой дискуссии в бесконечное выяснение отношений. Каждое новое обновление операционной системы встречается не интересом, а обвинениями в копировании и попытками доказать превосходство одной платформы над другой. Но разве не пора остановиться и признать очевидное?

Читать далее
Смартфоны Infinix NOTE 50 появились на AliExpress. Они дешевле, чем в России, и круче новинок Redmi

AliExpress — это царство скидок, где правит Xiaomi. Cмартфоны именно этой китайской компании, а также ее суббрендов Redmi и POCO, расходятся там многотысячными партиями, которые скупают люди, не готовые переплачивать за те же устройства в отечественной рознице. Но, похоже, у Xiaomi появился конкурент: на AliExpress начали продавать Infinix NOTE 50 — смартфоны компании, чьи модели давно не захаживали на маркетплейс и в последние годы продавались исключительно в местных магазинах. Стоит ли заказывать новинки из Китая?

Читать далее
Blackview XPLORE 1
Наконец-то, защищенный смартфон с классным железом. У него 3 нейросети и самый большой объем ОЗУ из всех

Защищенные смартфоны всегда были скорее нишевым продуктом для узкого круга потребителей. И дело даже не только и не столько в габаритах таких устройств, сколько в посредственных характеристиках. Производители почему-то решили, что защищенность — это единственное, что требуется пользователям, а потому с железом предпочитали не заморачиваться. Сегодня такой подход уже не работает. Люди хотят получать реально классные гаджета за свои деньги. Так появился Blackview XPLORE 1 — защищенный смартфон с человеческим лицом.

Читать далее
Новости партнеров
Продукты, которые вы зря храните в дверце холодильника
Продукты, которые вы зря храните в дверце холодильника
Как Apple прокачает камеры iPhone в 2026 и 2027 годах
Как Apple прокачает камеры iPhone в 2026 и 2027 годах
Криптовалюта Zcash подорожала почти в 7 раз за месяц. В чём причина хайпа вокруг монеты?
Криптовалюта Zcash подорожала почти в 7 раз за месяц. В чём причина хайпа вокруг монеты?