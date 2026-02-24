Вышел самый мощный смартфон до 40 тысяч. Чем iQOO 15R круче всех остальных?

  2. Темы
  3. Смартфоны
Герман Вологжанин

В октябре 2025 года суббренд vivo iQOO выпустил свой главный флагман iQOO 15, а в 2026-м продолжил расширять линейку. Недавно вышла версия с приставкой «Ultra», ну а теперь китайцы решили сделать модель попроще. Так, в Индии был представлен смартфон iQOO 15R. Это относительно недорогое решение, привлекающее мощным железом и в то же время имеющее массу компромиссов, на которые придется пойти покупателю.

Вышел самый мощный смартфон до 40 тысяч. Чем iQOO 15R круче всех остальных? Субфлагман iQOO вышел официально. Изображение: iQOO. Фото.

Субфлагман iQOO вышел официально. Изображение: iQOO

Характеристики iQOO 15R

С точки зрения позиционирования iQOO 15R — это субфлагман 2026 года. Чтобы снизить его стоимость, производитель был вынужден и процессор поставить послабее, и камеры упростить. Зато в лице смартфона iQOO 15R мы получили весьма сбалансированное устройство.

ХарактеристикиiQOO 15R
Экран6.59 дюйма, AMOLED (2750х1260), 144 Гц
Основная камера50 (OIS) + 8 МП
Фронтальная камера32 МП
ПроцессорSnapdragon 8 Gen 5
Память8/256, 12/256 или 12/512 ГБ
Аккумулятор7600 мАч
Зарядка100 Вт

Процессор Snapdragon 8 Gen 5 хоть и уступает чипу с приставкой «Elite», но, по словам iQOO, набирает 3.5 млн баллов в AnTuTu, опережая всех конкурентов с аналогичным железом. Ну а батарея на 7600 мАч выглядит вишенкой на торте с учетом сравнительно небольшого корпуса (что-то среднее между современным компактом и типичной лопатой).

Отличия iQOO 15 и iQOO 15R

Отличия iQOO 15 и iQOO 15R. iQOO 15R компактнее iQOO 15. Изображение: iQOO. Фото.

iQOO 15R компактнее iQOO 15. Изображение: iQOO

Поскольку речь идет о субфлагмане, важно провести разницу между iQOO 15 и iQOO 15R. Визуально младшая модель хоть и имеет налет премиум-класса (металлическая рама), но по характеристикам заметно уступает полноценному флагману:

  • разрешение экрана ниже и нет поддержки LTPO;
  • отсутствует телеобъектив для оптического зума камеры;
  • Snapdragon 8 Gen 5 слабее Snapdragon 8 Elite Gen 5;
  • нет поддержки беспроводной зарядки;
  • используется устаревшая версия USB 2.0.

То есть очевидно, что iQOO 15R хуже iQOO 15, и даже увеличенная батарея (7600 мАч против 7000 мАч) вряд ли станет серьезным бустом с учетом отсутствия поддержки LTPO. Но главный фактор — это все-таки цена.

Сколько стоит iQOO 15R

Смартфон был представлен в Индии, где цена iQOO 15R в зависимости от объема памяти составляет:

  • 8/256 ГБ — 44 999 ₹ (~ 38 000 ₽);
  • 12/256 ГБ — 47 999 ₹ (~ 40 500 ₽);
  • 12/512 ГБ — 52 999 ₹ (~ 45 000 ₽).

Таким образом, в лице iQOO 15R мы имеем смартфон до 40000 рублей, и это в официальной рознице за пределами Китая. Но главный вопрос сейчас заключается в том, выйдет ли iQOO 15R в России, а он пока остается без ответа.

Теги
Новости по теме
Вышел эксклюзивный смартфон vivo X200T с лучшей камерой до 50 тысяч
Смартфоны каких производителей самые популярные в России и мире
Вышел самый тонкий смартфон с аккумулятором на 8000 мАч. Таким и должен быть iPhone Air
Лонгриды для вас
Как память объемом 128, 256 и 512 ГБ меняет вес смартфона

Почти все смартфоны, представленные сегодня на рынке, предлагаются в нескольких вариантах памяти. Одна и та же модель бывает доступна в версии на 128, 256 и 512 ГБ. У каждой из них разный объем накопителя. Но влияет ли память на вес смартфона? Если да, то какова разница между начальными и продвинутыми вариантами? Мы попытались ответить на эти вопросы, выяснив, сколько весит память в телефоне.

Читать далее
Лучшие складные смартфоны на январь 2026 года. От флипов до самых необычных

Если 2024 год принес лишь дежурные обновления, то 2025-й стал временем настоящего созревания складных смартфонов. Они стали дейсвтительно компактными, получили большие аккумуляторы и в целом стали намного более ориентированными на пользователя, а не просто игрушкой для гиков. Эра инженерных экспериментов и хрупкости осталась позади — складные устройства теперь уверенно стоят рядом с традиционными флагманами, а часто и превосходят их. Вот и давайте вспомним лучшие складные смартфоны прошедшего года, которые еще актуальны в этом.

Читать далее
Оперативка дорожает, смартфоны становятся хуже на наших глазах, а Samsung говорит, что все норм. Кому верить?

Если вы планируете апгрейд ПК, покупку ноутбука или нового смартфона, наверняка уже получили ударную дозу пугающей информации: производители чипов поднимают цены на память, а Samsung — сразу на 80%. Звучит как сценарий, после которого стоимость техники должна улететь в космос. Но на практике все оказалось не так прямолинейно.

Читать далее
Новости партнеров
Почему мы пересматриваем одни и те же фильмы и как это влияет на психику
Почему мы пересматриваем одни и те же фильмы и как это влияет на психику
Компании впервые массово продают биткоины три недели подряд. Падение криптовалют ускорилось
Компании впервые массово продают биткоины три недели подряд. Падение криптовалют ускорилось
Стоит ли покупать iPhone 14 Pro Max в 2026. Реальный отзыв читателя AppleInsider.ru
Стоит ли покупать iPhone 14 Pro Max в 2026. Реальный отзыв читателя AppleInsider.ru