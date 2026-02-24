Вышел самый мощный смартфон до 40 тысяч. Чем iQOO 15R круче всех остальных?

В октябре 2025 года суббренд vivo iQOO выпустил свой главный флагман iQOO 15, а в 2026-м продолжил расширять линейку. Недавно вышла версия с приставкой «Ultra», ну а теперь китайцы решили сделать модель попроще. Так, в Индии был представлен смартфон iQOO 15R. Это относительно недорогое решение, привлекающее мощным железом и в то же время имеющее массу компромиссов, на которые придется пойти покупателю.

Характеристики iQOO 15R

С точки зрения позиционирования iQOO 15R — это субфлагман 2026 года. Чтобы снизить его стоимость, производитель был вынужден и процессор поставить послабее, и камеры упростить. Зато в лице смартфона iQOO 15R мы получили весьма сбалансированное устройство.

Характеристики iQOO 15R Экран 6.59 дюйма, AMOLED (2750х1260), 144 Гц Основная камера 50 (OIS) + 8 МП Фронтальная камера 32 МП Процессор Snapdragon 8 Gen 5 Память 8/256, 12/256 или 12/512 ГБ Аккумулятор 7600 мАч Зарядка 100 Вт

Процессор Snapdragon 8 Gen 5 хоть и уступает чипу с приставкой «Elite», но, по словам iQOO, набирает 3.5 млн баллов в AnTuTu, опережая всех конкурентов с аналогичным железом. Ну а батарея на 7600 мАч выглядит вишенкой на торте с учетом сравнительно небольшого корпуса (что-то среднее между современным компактом и типичной лопатой).

Отличия iQOO 15 и iQOO 15R

Поскольку речь идет о субфлагмане, важно провести разницу между iQOO 15 и iQOO 15R. Визуально младшая модель хоть и имеет налет премиум-класса (металлическая рама), но по характеристикам заметно уступает полноценному флагману:

разрешение экрана ниже и нет поддержки LTPO;

отсутствует телеобъектив для оптического зума камеры;

Snapdragon 8 Gen 5 слабее Snapdragon 8 Elite Gen 5;

нет поддержки беспроводной зарядки;

используется устаревшая версия USB 2.0.

То есть очевидно, что iQOO 15R хуже iQOO 15, и даже увеличенная батарея (7600 мАч против 7000 мАч) вряд ли станет серьезным бустом с учетом отсутствия поддержки LTPO. Но главный фактор — это все-таки цена.

Сколько стоит iQOO 15R

Смартфон был представлен в Индии, где цена iQOO 15R в зависимости от объема памяти составляет:

8/256 ГБ — 44 999 ₹ (~ 38 000 ₽);

— 44 999 ₹ (~ 38 000 ₽); 12/256 ГБ — 47 999 ₹ (~ 40 500 ₽);

— 47 999 ₹ (~ 40 500 ₽); 12/512 ГБ — 52 999 ₹ (~ 45 000 ₽).

Таким образом, в лице iQOO 15R мы имеем смартфон до 40000 рублей, и это в официальной рознице за пределами Китая. Но главный вопрос сейчас заключается в том, выйдет ли iQOO 15R в России, а он пока остается без ответа.