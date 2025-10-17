Вышел самый мощный смартфон на Android. У него водяное охлаждение и аккумулятор на 8000 мАч

Герман Вологжанин

После анонса первых флагманов на Snapdragon 8 Elite Gen 5 и Dimensity 9500 в игру вступила аффилированная с ZTE компания nubia, которая специализируется на игровых устройствах. 17 октября она представила Red Magic 11 Pro — самый мощный смартфон на сегодняшний день. В отличие от флагманов, упор в нем сделан не на камеры, а на производительность. Рассказываем, насколько мощным получился смартфон Red Magic 11 Pro.

Китайцы сделали смартфоны на воде. Изображение: nubia

Самый мощный смартфон на Android

Смартфон построен на базе процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5 — самого мощного чипсета для Android-устройств. Однако на нем работают и представители серии Xiaomi 17, и модели линейки HONOR Magic8. То есть в плане процессора Red Magic 11 Pro не отличается от обычного флагмана.

Однако, чтобы добиться рекордной производительности, разработчики Red Magic 11 Pro не стали ограничиваться процессором. Они оснастили свой игровой смартфон самой быстрой оперативной памятью LPDDR5T, в то время как конкуренты используют LPDDR5X, а также разогнали встроенный накопитель стандарта UFS 4.1 до версии Pro. Это позволило добиться феноменального результата. Смартфон установил рекорд AnTuTu, набрав 4 358 152 балла.

Это новый рекорд AnTuTu. Изображение: nubia

Что еще отличает Red Magic 11 Pro, так это минимальное снижение производительности под нагрузками. Пока обычные смартфоны быстро теряют мощность буквально после 10-15 минут игры, nubia держит высокую частоту кадров за счет системы активного охлаждения. В корпусе устройства стоит полноценный вентилятор, а продвинутая модель Red Magic 11 Pro+ и впервые в индустрии получила жидкостное охлаждение.

Смартфон охлаждается вентилятором и жидкостью

Для геймеров создатели игровых смартфонов предусмотрели курки на корпусе и даже разъем для подключения проводных характеристик. Но кое на чем им все-таки пришлось сэкономить.

Характеристики Red Magic 11 Pro

Red Magic 11 Pro и Red Magic 11 Pro+ получили AMOLED-дисплей на 6.85 дюйма с тонкими рамками 1.25 мм и отсутствием выреза. Фронтальная камера прячется под матрицей, что делает смартфоны полноэкранными, но при этом очевидным образом снижает качество селфи до уровня ультрабюджетной модели.

Логична и экономия на основной камере. Вложив все деньги в продвинутую систему охлаждения, nubia не стала устанавливать телеобъектив для портретных снимков и мощного зума, ограничившись основой и ультрашириком. А отличия между Red Magic 11 Pro и Red Magic 11 Pro+ кроются в мелочах.

ХарактеристикиRed Magic 11 ProRed Magic 11 Pro+
Экран6.85 дюйма, AMOLED (1.5K), 144 Гц6.85 дюйма, AMOLED (1.5K), 144 Гц
Основная камера50 (OIS) + 50 МП50 (OIS) + 50 МП
Фронтальная камера16 МП16 МП
ПроцессорSnapdragon 8 Elite Gen 5Snapdragon 8 Elite Gen 5
Память12/256 или 16/512 ГБ12/256, 16/512, 16/1024 или 24/1024 ГБ
Аккумулятор8000 мАч7500 мАч
Зарядка80 Вт (проводная)120 Вт (проводная)
80 Вт (беспроводная)

Помимо жидкостного охлаждения, ради которого пришлось немного пожертвовать емкостью аккумулятора, смартфон Red Magic 11 Pro+ предлагает ускоренную зарядку с поддержкой беспроводной, а еще более широкий выбор вариантов памяти. В остальном устройства идентичные и впервые имеют полноценную влагозащиту корпуса по стандарту IPX8.

Дата выхода и цена Red Magic 11 Pro

Несмотря на отсутствие флагманской камеры, Red Magic 11 Pro оказался весьма дорогим смартфоном:

  • Red Magic 11 Pro — от 4 999 юаней (~ 55 500 ₽);
  • Red Magic 11 Pro+ — от 5 699 юаней (~ 63 000 ₽).

Смартфоны поступают в продажу уже сегодня, однако глобальная версия Red Magic 11 Pro пока находится под вопросом. Сначала новинки стартуют в Китае, а в других регионах появятся позже.

