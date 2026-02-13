Вышел самый тонкий смартфон с аккумулятором на 8000 мАч. Таким и должен быть iPhone Air

До и после выхода iPhone Air осенью прошлого года производители Android-смартфонов начали клепать свои аналоги, доказывая, что модель в тонком корпусе может иметь стереодинамики, несколько камер, поддержку физических SIM-карт, а главное — большой аккумулятор. Ведь iPhone Air с его 3149 мАч смотрится максимально невзрачно даже на фоне моделей без кремний-углеродных АКБ. В итоге внутренняя конкуренция среди китайцев обострилась настолько, что TECNO выпустила смартфон POVA Curve 2, чья батарея рассчитана на невероятные 8000 мАч. И все это в тонком корпусе!

Тонкий смартфон с мощным аккумулятором

TECNO POVA Curve 2 — далеко не рекордсмен по емкости аккумулятора. В частности, realme P4 Power оснащен АКБ на 10001 мАч, и уже продается на AliExpress. Однако толщина его корпуса составляет 9.08 мм, в то время как TECNO — 7.42 мм.

Конечно, и толщина TECNO POVA Curve 2 не является рекордной, поскольку тот же iPhone Air еще более худой — 5.64 мм. Однако новый смартфон максимально комфортно ощущается в руке, предлагая в 2.5 раза более крупный аккумулятор.

Характеристики TECNO POVA Curve 2

Увы, помимо аккумулятора смартфону TECNO POVA Curve 2 похвастать особо нечем. Это типичный середняк с кучей мелких нюансов.

Характеристики TECNO POVA Curve 2 Экран 6.78 дюйма, AMOLED (2364х1080), 144 Гц Основная камера 50 + 2 МП Фронтальная камера 13 МП Процессор Dimensity 7100 Память 8/128 или 8/256 ГБ Аккумулятор 8000 мАч Зарядка 45 Вт

Полезной здесь является только одна камера (основная), да и та без оптической стабилизации, а процессор Dimensity 7100 чуточку слабее чипа Dimensity 7300 из TECNO POVA Curve первого поколения. Странно получилось, ничего не скажешь.

Сколько стоит TECNO POVA Curve 2

На момент публикации материала смартфон был представлен в Индии, где цена TECNO POVA Curve 2 в зависимости от объема памяти составляет:

8/128 ГБ — 31 999 ₹ (~ 27 500 ₽);

— 31 999 ₹ (~ 27 500 ₽); 8/256 ГБ — 34 999 ₹ (~ 30 000 ₽).

Новый смартфон оказался почти в 2 раза дороже предшественника. Вероятно, это связано с кризисом памяти на рынке, и в России TECNO POCA Curve 2 вряд ли появится.