Вышел смартфон для выживания HOTWAV Hyper 8 Ultra. Внутри есть даже встроенная рация

Есть два типа смартфонов. Одни созданы исключительно для потребления контента, а другие — для выживания в суровых условиях. С одной стороны, они выполняют те же функции, что и обычные модели, но с другой — готовы предложить феноменальный уровень защиты и прочности вкупе с интересными фишками. Прямо как новые смартфоны HOTWAV Hyper 8 Ultra и Hyper 8 Pro, поступающие в продажу на AliExpress.

HOTWAV Hyper 8 Pro и Hyper 8 Ultra — противоударные смартфоны, защищенные от падений, влаги и пыли. Оба обладают мощнейшим динамиком на 125 дБ и поступают в продажу 12 декабря по цене $309 (~ 24 000 ₽) и $389 (~ 30 000 ₽) соответственно.

HOTWAV Hyper 8 Ultra — смартфон с рацией

Ultra-версия является старшей в линейке. Ее главной фишкой является встроенная рация, работающая на расстоянии до 20 км. Специально для этого в комплект с HOTWAV Hyper 8 Ultra положили антенну, которая одним движением подключается к смартфону.

Причем рация в смартфоне может работать как в цифровом, так и в аналоговом режиме, благодаря чему обладатель HOTWAV Hyper 8 Ultra не останется без связи, где бы он ни находился: хоть в городе, хоть в лесу.

Характеристики HOTWAV Hyper 8 Ultra

С технической точки зрения смартфон HOTWAV Hyper 8 Ultra тоже хорош. Он оснащен крепким железом, которого хватит за глаза для реализации всех базовых сценариев.

Характеристики HOTWAV Hyper 8 Ultra Экран 6.8 дюйма, IPS (2460х1080), 120 Гц Основная камера 108 + 20 МП Фронтальная камера 32 МП Процессор Dimensity 7050 Память 12/512 ГБ Аккумулятор 12000 мАч Зарядка 55 Вт

Процессор Dimensity 7050 набирает около 600 тысяч баллов в AnTuTu, позволяя пользоваться операционной системой Android 15 и даже играть на высоких настройках графики, а 512 ГБ встроенной памяти становятся отличным заделом для хранения четких снимков в разрешении 108 МП и 4K-видео.

Плюс к HOTWAV Hyper 8 Ultra прилагается зарядная станция Pogo-Pin, которую можно приобрести отдельно. Она не только восстанавливает энергию смартфона, но и выступает как удобная подставка для видеозвонков, просмотра контента или общения в режиме громкой связи.

Защищенный смартфон HOTWAV Hyper 8 Pro

Помимо Ultra-версии в продажу поступает HOTWAV Hyper 8 Pro. В целом, это абсолютно такой же смартфон, но за одним исключением. Он не поддерживает режим рации, но в остальном является полностью идентичным HOTWAV Hyper 8 Ultra.

Он работает на том же процессоре Dimensity 7050, оснащен теми же камерами, имеет под капотом впечатляющий аккумулятор на 12000 мАч и не боится ничего. Отличный вариант для тех, кому не нужна рация, по еще более привлекательной цене.