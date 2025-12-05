Вышел смартфон для выживания HOTWAV Hyper 8 Ultra. Внутри есть даже встроенная рация

  2. Темы
  3. Смартфоны
Герман Вологжанин

Есть два типа смартфонов. Одни созданы исключительно для потребления контента, а другие — для выживания в суровых условиях. С одной стороны, они выполняют те же функции, что и обычные модели, но с другой — готовы предложить феноменальный уровень защиты и прочности вкупе с интересными фишками. Прямо как новые смартфоны HOTWAV Hyper 8 Ultra и Hyper 8 Pro, поступающие в продажу на AliExpress.

Вышел смартфон для выживания HOTWAV Hyper 8 Ultra. Внутри есть даже встроенная рация. У этого смартфона есть даже встроенная рация. Фото.

У этого смартфона есть даже встроенная рация

HOTWAV Hyper 8 Pro и Hyper 8 Ultraпротивоударные смартфоны, защищенные от падений, влаги и пыли. Оба обладают мощнейшим динамиком на 125 дБ и поступают в продажу 12 декабря по цене $309 (~ 24 000 ₽) и $389 (~ 30 000 ₽) соответственно.

Купить HOTWAV Hyper 8 Ultra

HOTWAV Hyper 8 Ultra — смартфон с рацией

Ultra-версия является старшей в линейке. Ее главной фишкой является встроенная рация, работающая на расстоянии до 20 км. Специально для этого в комплект с HOTWAV Hyper 8 Ultra положили антенну, которая одним движением подключается к смартфону.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Причем рация в смартфоне может работать как в цифровом, так и в аналоговом режиме, благодаря чему обладатель HOTWAV Hyper 8 Ultra не останется без связи, где бы он ни находился: хоть в городе, хоть в лесу.

Характеристики HOTWAV Hyper 8 Ultra

Характеристики HOTWAV Hyper 8 Ultra. Рация в смартфоне ловит на 20 км. Фото.

Рация в смартфоне ловит на 20 км

С технической точки зрения смартфон HOTWAV Hyper 8 Ultra тоже хорош. Он оснащен крепким железом, которого хватит за глаза для реализации всех базовых сценариев.

ХарактеристикиHOTWAV Hyper 8 Ultra
Экран6.8 дюйма, IPS (2460х1080), 120 Гц
Основная камера108 + 20 МП
Фронтальная камера32 МП
ПроцессорDimensity 7050
Память12/512 ГБ
Аккумулятор12000 мАч
Зарядка55 Вт

Процессор Dimensity 7050 набирает около 600 тысяч баллов в AnTuTu, позволяя пользоваться операционной системой Android 15 и даже играть на высоких настройках графики, а 512 ГБ встроенной памяти становятся отличным заделом для хранения четких снимков в разрешении 108 МП и 4K-видео.

Характеристики HOTWAV Hyper 8 Ultra. Смартфон поддерживает удобную подставку для зарядки. Фото.

Смартфон поддерживает удобную подставку для зарядки

Плюс к HOTWAV Hyper 8 Ultra прилагается зарядная станция Pogo-Pin, которую можно приобрести отдельно. Она не только восстанавливает энергию смартфона, но и выступает как удобная подставка для видеозвонков, просмотра контента или общения в режиме громкой связи.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Защищенный смартфон HOTWAV Hyper 8 Pro

Помимо Ultra-версии в продажу поступает HOTWAV Hyper 8 Pro. В целом, это абсолютно такой же смартфон, но за одним исключением. Он не поддерживает режим рации, но в остальном является полностью идентичным HOTWAV Hyper 8 Ultra.

Защищенный смартфон HOTWAV Hyper 8 Pro. Тот же смартфон, только без рации. Фото.

Тот же смартфон, только без рации

Он работает на том же процессоре Dimensity 7050, оснащен теми же камерами, имеет под капотом впечатляющий аккумулятор на 12000 мАч и не боится ничего. Отличный вариант для тех, кому не нужна рация, по еще более привлекательной цене.

Теги
Новости по теме
Из-за чего и где на самом деле ломаются смартфоны
Флагманы HUAWEI Pura прекращают существование. Китайцы отказались от крутых камерофонов
В Xiaomi посоветовали скорее закупаться смартфонами. Что рассказал президент компании?
Лонгриды для вас
Как заставить смартфон проработать много лет

Если взглянуть на упаковку смартфона, то окажется, что заявленный срок службы составляет всего 2 года. Это крайне мало, но данная цифра берется не с потолка. Это некий минимум, который удается превзойти только путем правильной эксплуатации смартфона. Сегодня мы поделимся самыми важными рекомендациями, которые заставят смартфон прослужить дольше: и 3, и 4 и даже 5 лет вне зависимости от обещаний производителя.

Читать далее
Пять причин купить OnePlus 15. Кому он подойдет больше всего

OnePlus недавно представил на глобальном рынке свой новый флагман OnePlus 15. Этот смартфон нацелен на пользователей, которым важна производительность и долгосрочная поддержка Android. Устройство предлагает новый уровень скорости, AI-улучшения и прочность, однако отказалось от партнерства с Hasselblad в пользу собственных решений для камеры. Разберем, кому подойдет этот флагман, а кому лучше присмотреться к альтернативам.

Читать далее
Почему я никогда не покупаю китайские версии смартфонов, даже если там есть русский язык

Большинство смартфонов продается в Китае по более низкой цене, чем за его пределами. Жители Поднебесной получают серьезный дисконт на приобретение нового устройства, а все потому, что они там и собираются, и разрабатываются. В этой связи всегда велик соблазн купить китайскую версию смартфона вместо глобалки, чтобы сэкономить и, как говорится, обмануть систему. Но я принципиально этого не делаю, даже если устройство поддерживает русский язык и формально пригодно к использованию.

Читать далее
Новости партнеров
РКН объявил блокировку Snapchat в России: причины и последствия
РКН объявил блокировку Snapchat в России: причины и последствия
Китай усиливает борьбу с криптовалютами. Почему Центральный банк страны назвал стейблкоины риском?
Китай усиливает борьбу с криптовалютами. Почему Центральный банк страны назвал стейблкоины риском?
Что приготовить на Новый год по-русски: главное меню и традиционные блюда
Что приготовить на Новый год по-русски: главное меню и традиционные блюда