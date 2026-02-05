Вышел смартфон realme 16 5G со встроенным зеркалом и батареей на 7000 мАч. Его уже начали продавать

Компания realme ударно начинает 2026 год с обновления своей номерной серии. В январе уже были представлены «прошки», а сейчас пришло время базовой модели – смартфона realme 16 5G. Формально он является наследником предыдущих моделей 15-го и 14-го поколений, но в то же время новинка сильно отличается от предшественников. Причем отнюдь не в лучшую сторону. Разбираемся, чем хорош, и чем плох телефон realme 16 5G.

Характеристики realme 16 5G

Визуально realme 16 5G напоминает iPhone Air, что сейчас является стандартной практикой для китайских смартфонов. Однако это – далеко не самая тонка модель. Толщина корпуса новинки составляет 8.1 мм, а ее главной особенностью является небольшое зеркало, размещенное в плато камеры.

Характеристики realme 16 5G Экран 6.57 дюйма, AMOLED (2372х1080), 120 Гц Основная камера 50 + 2 МП Фронтальная камера 50 МП Процессор Dimensity 6400 Память 8/256 или 12/256 ГБ Аккумулятор 7000 мАч Зарядка 60 Вт

Больше всего вопросов в новом смартфоне вызывает процессор Dimensity 6400. По сути, это уже шестой ребрендинг чипа Dimensity 810, представленного еще в 2021 году. Единственное отличие – увеличенная на 100 МГц частота производительных ядер. Поэтому realme 16 5G менее мощный, чем realme 15 5G и realme 14 5G.

Еще один нюанс касается камеры. Хоть она здесь и имеет разрешение 50 МП, но базируется на маленьком сенсоре Sony IMX852 (1/2.93″) и лишена оптической стабилизации, а 50-мегапиксельная фронталка не может похвастать автофокусом и поддержкой видео в 4K. Поэтому смартфон скромный, но с аккумулятором на 7000 мАч весьма автономный.

Сколько стоит realme 16 5G

На момент публикации материала известна цена realme 16 5G во Вьетнаме, для рынка которого и был первым делом представлен новый смартфон. Там в зависимости от объема памяти за него просят:

8/256 ГБ – 11 490 000 донгов (~ 35 500 ₽);

– 11 490 000 донгов (~ 35 500 ₽); 12/256 ГБ – 12 490 000 донгов (~ 38 500 ₽).

Ценник, мягко говоря, кусается, а потому мы ждем, что глобальная версия realme 16 5G будет существенно дешевле и начнет продаваться на AliExpress. О релизе realme 16 5G в России пока ничего не известно.