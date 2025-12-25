Вышел топовый смартфон Xiaomi 17 Ultra с революционной камерой Leica: характеристики и цены

Выпустив базовую модель линейки и «прошки» еще в сентябре, компания Xiaomi лишь сейчас провела презентацию Xiaomi 17 Ultra — своего самого крутого смартфона с, пожалуй, лучшей камерой на рынке. По крайней мере китайцы постарались реализовать в новом устройстве несколько прорывных технологий, заслуживающих внимания. Каким получился смартфон Xiaomi 17 Ultra — рассказываем в нашем материале.

Характеристики Xiaomi 17 Ultra

Дизайн Xiaomi 17 Ultra хоть и напоминает модели предыдущих моделей своей «шайбой», но реализован он совершенно иначе. Во-первых, смартфон стал плоским. Это касается не только экрана, но и торцов. Во-вторых, качельку регулировки громкости заменили на пару круглых кнопок в духе старых айфонов.

Смартфон доступен в нескольких цветах:

черный;

белый;

фиолетовый;

изумрудный.

Помимо интересного дизайна пользователей обязаны привлечь характеристики Xiaomi 17 Ultra, ведь они тоже сильно изменились по сравнению с устройством предыдущего поколения.

Характеристики Xiaomi 17 Ultra Экран 6.83 дюйма, AMOLED (3200х1440), 1-120 Гц Основная камера 50 (OIS) + 50 + 200 (OIS) МП Фронтальная камера 50 МП Процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 Память 12/512, 16/512 или 16/1024 ГБ Аккумулятор 6800 мАч Зарядка 100 Вт (проводная)

80 Вт (беспроводная)

Экран подрос на 0.1 дюйма, аккумулятор прибавил 800 мАч, а мощность проводной зарядки выросла на 10 Вт. Кроме того, внутри нового смартфона стоит процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 — самый мощный на сегодняшний день. Но главное — это камеры.

Новая камера Xiaomi 17 Ultra

В отличие от Xiaomi 15 Ultra, новый смартфон получил 3 камеры сзади, а не 4. Может показаться, что это — даунгрейд. Но в действительности Xiaomi просто заменила одним телеобъективом две камеры. А теперь по порядку. Вот, какие камеры у Xiaomi 17 Ultra:

основная — 50 МП (1/1″, f/1.67, 23 мм, OIS);

— 50 МП (1/1″, f/1.67, 23 мм, OIS); ультраширик — 50 МП (1/2.76″, f/2.2, 14 мм);

— 50 МП (1/2.76″, f/2.2, 14 мм); перископ — 200 МП (1/1.4″, f/2.4-2.9, 75-100 мм, OIS);

— 200 МП (1/1.4″, f/2.4-2.9, 75-100 мм, OIS); фронталка — 50 МП (1/2.88″).

Легкий апгрейд получила фронталка, став 50-мегапиксельной, но все это мелочь на фоне изменений основы и телевика. Главная камера, имея тот же дюймовый сенсор, что и раньше, теперь поддерживает технологию LOFIC для расширения динамического диапазона. Она идеально подходит для съемки в тяжелых условиях, когда, например, нужно сфотографировать ночной фейерверк.

Еще круче стал телеобъектив Xiaomi 17 Ultra. Он меняет не только диафрагму, но и фокусное расстояние за счет сдвига линз. Если раньше камерофон использовал два телевика на 70 мм и 100 мм, то теперь перископ один, однако работает во всем диапазоне 75-100 мм.

Технология сдвига линз позволяет делать фото с приближением в указанном диапазоне без потери качества, ведь смартфону не нужно делать кроп изображения. В итоге картинка становится во всех сценариях четче.

Смартфон Xiaomi 17 Ultra by Leica

Помимо обычного Xiaomi 17 Ultra производитель анонсировал смартфон Xiaomi 17 Ultra Leica Edition — лимитированную версию с физическим переключателем зума, расположенным на шайбе с камерами.

Кроме того, этот вариант смартфона отличается эксклюзивным дизайном в стиле камер Leica, а также предлагает богатый комплект поставки с магнитным бампером, крышкой на объектив и шнурком, чтобы владелец Xiaomi 17 Ultra by Leica почувствовал себя профессиональным фотографом.

Официальная цена Xiaomi 17 Ultra

Увы, но стоимость Xiaomi 17 Ultra выросла по сравнению с предыдущим поколением. В Китае за него в зависимости от версии памяти просят:

12/512 ГБ — 6 999 юаней (~ 78 500 ₽);

— 6 999 юаней (~ 78 500 ₽); 16/512 ГБ — 7 499 юаней (~ 84 000 ₽);

— 7 499 юаней (~ 84 000 ₽); 16/1024 ГБ — 8 499 юаней (~ 95 000 ₽).

Вариант Leica Edition с объемом памяти 16/512 ГБ стоит 7 999 юаней (~ 90 000 ₽), а в версии на 16/1024 ГБ — 8 999 юаней (~ 101 000 ₽). Для сравнения: за прошлогодний Xiaomi 15 Ultra на старте просили 6 499 юаней (~ 73 000 ₽), но база была рассчитана лишь на 12/256 ГБ.

Дата выхода Xiaomi 17 Ultra

Предзаказ Xiaomi 17 Ultra можно оформить уже сегодня. А в магазинах новинка появится 27 декабря, став однозначно лучшим камерофоном 2025 года и, возможно, 2026-го.

Xiaomi 17 Ultra в России и на международном рынке появится позже. Вероятно, релиз смартфона состоится в феврале-марте 2026 года. Тогда же на наших прилавках должна появиться базовая модель серии Xiaomi 17.