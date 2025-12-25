Вышел топовый смартфон Xiaomi 17 Ultra с революционной камерой Leica: характеристики и цены

Выпустив базовую модель линейки и «прошки» еще в сентябре, компания Xiaomi лишь сейчас провела презентацию Xiaomi 17 Ultra — своего самого крутого смартфона с, пожалуй, лучшей камерой на рынке. По крайней мере китайцы постарались реализовать в новом устройстве несколько прорывных технологий, заслуживающих внимания. Каким получился смартфон Xiaomi 17 Ultra — рассказываем в нашем материале.
Содержание
Характеристики Xiaomi 17 Ultra
Дизайн Xiaomi 17 Ultra хоть и напоминает модели предыдущих моделей своей «шайбой», но реализован он совершенно иначе. Во-первых, смартфон стал плоским. Это касается не только экрана, но и торцов. Во-вторых, качельку регулировки громкости заменили на пару круглых кнопок в духе старых айфонов.
Смартфон доступен в нескольких цветах:
- черный;
- белый;
- фиолетовый;
- изумрудный.
Помимо интересного дизайна пользователей обязаны привлечь характеристики Xiaomi 17 Ultra, ведь они тоже сильно изменились по сравнению с устройством предыдущего поколения.
|Характеристики
|Xiaomi 17 Ultra
|Экран
|6.83 дюйма, AMOLED (3200х1440), 1-120 Гц
|Основная камера
|50 (OIS) + 50 + 200 (OIS) МП
|Фронтальная камера
|50 МП
|Процессор
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|Память
|12/512, 16/512 или 16/1024 ГБ
|Аккумулятор
|6800 мАч
|Зарядка
|100 Вт (проводная)
80 Вт (беспроводная)
Экран подрос на 0.1 дюйма, аккумулятор прибавил 800 мАч, а мощность проводной зарядки выросла на 10 Вт. Кроме того, внутри нового смартфона стоит процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 — самый мощный на сегодняшний день. Но главное — это камеры.
Новая камера Xiaomi 17 Ultra
В отличие от Xiaomi 15 Ultra, новый смартфон получил 3 камеры сзади, а не 4. Может показаться, что это — даунгрейд. Но в действительности Xiaomi просто заменила одним телеобъективом две камеры. А теперь по порядку. Вот, какие камеры у Xiaomi 17 Ultra:
- основная — 50 МП (1/1″, f/1.67, 23 мм, OIS);
- ультраширик — 50 МП (1/2.76″, f/2.2, 14 мм);
- перископ — 200 МП (1/1.4″, f/2.4-2.9, 75-100 мм, OIS);
- фронталка — 50 МП (1/2.88″).
Легкий апгрейд получила фронталка, став 50-мегапиксельной, но все это мелочь на фоне изменений основы и телевика. Главная камера, имея тот же дюймовый сенсор, что и раньше, теперь поддерживает технологию LOFIC для расширения динамического диапазона. Она идеально подходит для съемки в тяжелых условиях, когда, например, нужно сфотографировать ночной фейерверк.
Еще круче стал телеобъектив Xiaomi 17 Ultra. Он меняет не только диафрагму, но и фокусное расстояние за счет сдвига линз. Если раньше камерофон использовал два телевика на 70 мм и 100 мм, то теперь перископ один, однако работает во всем диапазоне 75-100 мм.
Технология сдвига линз позволяет делать фото с приближением в указанном диапазоне без потери качества, ведь смартфону не нужно делать кроп изображения. В итоге картинка становится во всех сценариях четче.
Смартфон Xiaomi 17 Ultra by Leica
Помимо обычного Xiaomi 17 Ultra производитель анонсировал смартфон Xiaomi 17 Ultra Leica Edition — лимитированную версию с физическим переключателем зума, расположенным на шайбе с камерами.
Кроме того, этот вариант смартфона отличается эксклюзивным дизайном в стиле камер Leica, а также предлагает богатый комплект поставки с магнитным бампером, крышкой на объектив и шнурком, чтобы владелец Xiaomi 17 Ultra by Leica почувствовал себя профессиональным фотографом.
Официальная цена Xiaomi 17 Ultra
Увы, но стоимость Xiaomi 17 Ultra выросла по сравнению с предыдущим поколением. В Китае за него в зависимости от версии памяти просят:
- 12/512 ГБ — 6 999 юаней (~ 78 500 ₽);
- 16/512 ГБ — 7 499 юаней (~ 84 000 ₽);
- 16/1024 ГБ — 8 499 юаней (~ 95 000 ₽).
Вариант Leica Edition с объемом памяти 16/512 ГБ стоит 7 999 юаней (~ 90 000 ₽), а в версии на 16/1024 ГБ — 8 999 юаней (~ 101 000 ₽). Для сравнения: за прошлогодний Xiaomi 15 Ultra на старте просили 6 499 юаней (~ 73 000 ₽), но база была рассчитана лишь на 12/256 ГБ.
Дата выхода Xiaomi 17 Ultra
Предзаказ Xiaomi 17 Ultra можно оформить уже сегодня. А в магазинах новинка появится 27 декабря, став однозначно лучшим камерофоном 2025 года и, возможно, 2026-го.
Xiaomi 17 Ultra в России и на международном рынке появится позже. Вероятно, релиз смартфона состоится в феврале-марте 2026 года. Тогда же на наших прилавках должна появиться базовая модель серии Xiaomi 17.