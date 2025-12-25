Вышел топовый смартфон Xiaomi 17 Ultra с революционной камерой Leica: характеристики и цены

  2. Темы
  3. Смартфоны
Герман Вологжанин

Выпустив базовую модель линейки и «прошки» еще в сентябре, компания Xiaomi лишь сейчас провела презентацию Xiaomi 17 Ultra — своего самого крутого смартфона с, пожалуй, лучшей камерой на рынке. По крайней мере китайцы постарались реализовать в новом устройстве несколько прорывных технологий, заслуживающих внимания. Каким получился смартфон Xiaomi 17 Ultra — рассказываем в нашем материале.

Вышел топовый смартфон Xiaomi 17 Ultra с революционной камерой Leica: характеристики и цены. Xiaomi наконец-то выпустила свой самый крутой смартфон. Изображение: Xiaomi. Фото.

Xiaomi наконец-то выпустила свой самый крутой смартфон. Изображение: Xiaomi

Характеристики Xiaomi 17 Ultra

Дизайн Xiaomi 17 Ultra хоть и напоминает модели предыдущих моделей своей «шайбой», но реализован он совершенно иначе. Во-первых, смартфон стал плоским. Это касается не только экрана, но и торцов. Во-вторых, качельку регулировки громкости заменили на пару круглых кнопок в духе старых айфонов.

📢 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Смартфон доступен в нескольких цветах:

  • черный;
  • белый;
  • фиолетовый;
  • изумрудный.

Помимо интересного дизайна пользователей обязаны привлечь характеристики Xiaomi 17 Ultra, ведь они тоже сильно изменились по сравнению с устройством предыдущего поколения.

ХарактеристикиXiaomi 17 Ultra
Экран6.83 дюйма, AMOLED (3200х1440), 1-120 Гц
Основная камера50 (OIS) + 50 + 200 (OIS) МП
Фронтальная камера50 МП
ПроцессорSnapdragon 8 Elite Gen 5
Память12/512, 16/512 или 16/1024 ГБ
Аккумулятор6800 мАч
Зарядка100 Вт (проводная)
80 Вт (беспроводная)

Экран подрос на 0.1 дюйма, аккумулятор прибавил 800 мАч, а мощность проводной зарядки выросла на 10 Вт. Кроме того, внутри нового смартфона стоит процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 — самый мощный на сегодняшний день. Но главное — это камеры.

Новая камера Xiaomi 17 Ultra

В отличие от Xiaomi 15 Ultra, новый смартфон получил 3 камеры сзади, а не 4. Может показаться, что это — даунгрейд. Но в действительности Xiaomi просто заменила одним телеобъективом две камеры. А теперь по порядку. Вот, какие камеры у Xiaomi 17 Ultra:

  • основная — 50 МП (1/1″, f/1.67, 23 мм, OIS);
  • ультраширик — 50 МП (1/2.76″, f/2.2, 14 мм);
  • перископ — 200 МП (1/1.4″, f/2.4-2.9, 75-100 мм, OIS);
  • фронталка — 50 МП (1/2.88″).

Легкий апгрейд получила фронталка, став 50-мегапиксельной, но все это мелочь на фоне изменений основы и телевика. Главная камера, имея тот же дюймовый сенсор, что и раньше, теперь поддерживает технологию LOFIC для расширения динамического диапазона. Она идеально подходит для съемки в тяжелых условиях, когда, например, нужно сфотографировать ночной фейерверк.

Новая камера Xiaomi 17 Ultra. Так технология LOFIC уничтожает айфон. Изображение: Xiaomi. Фото.

Так технология LOFIC уничтожает айфон. Изображение: Xiaomi

Еще круче стал телеобъектив Xiaomi 17 Ultra. Он меняет не только диафрагму, но и фокусное расстояние за счет сдвига линз. Если раньше камерофон использовал два телевика на 70 мм и 100 мм, то теперь перископ один, однако работает во всем диапазоне 75-100 мм.

Новая камера Xiaomi 17 Ultra. Еще одна революционная технология от китайцев. Изображение: Xiaomi. Фото.

Еще одна революционная технология от китайцев. Изображение: Xiaomi

Технология сдвига линз позволяет делать фото с приближением в указанном диапазоне без потери качества, ведь смартфону не нужно делать кроп изображения. В итоге картинка становится во всех сценариях четче.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Смартфон Xiaomi 17 Ultra by Leica

Помимо обычного Xiaomi 17 Ultra производитель анонсировал смартфон Xiaomi 17 Ultra Leica Edition — лимитированную версию с физическим переключателем зума, расположенным на шайбе с камерами.

Смартфон Xiaomi 17 Ultra by Leica. Специальная версия в тесной коллаборации с Leica. Изображение: Xiaomi. Фото.

Специальная версия в тесной коллаборации с Leica. Изображение: Xiaomi

Кроме того, этот вариант смартфона отличается эксклюзивным дизайном в стиле камер Leica, а также предлагает богатый комплект поставки с магнитным бампером, крышкой на объектив и шнурком, чтобы владелец Xiaomi 17 Ultra by Leica почувствовал себя профессиональным фотографом.

Официальная цена Xiaomi 17 Ultra

Увы, но стоимость Xiaomi 17 Ultra выросла по сравнению с предыдущим поколением. В Китае за него в зависимости от версии памяти просят:

  • 12/512 ГБ — 6 999 юаней (~ 78 500 ₽);
  • 16/512 ГБ — 7 499 юаней (~ 84 000 ₽);
  • 16/1024 ГБ — 8 499 юаней (~ 95 000 ₽).

Вариант Leica Edition с объемом памяти 16/512 ГБ стоит 7 999 юаней (~ 90 000 ₽), а в версии на 16/1024 ГБ — 8 999 юаней (~ 101 000 ₽). Для сравнения: за прошлогодний Xiaomi 15 Ultra на старте просили 6 499 юаней (~ 73 000 ₽), но база была рассчитана лишь на 12/256 ГБ.

Дата выхода Xiaomi 17 Ultra

Предзаказ Xiaomi 17 Ultra можно оформить уже сегодня. А в магазинах новинка появится 27 декабря, став однозначно лучшим камерофоном 2025 года и, возможно, 2026-го.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Xiaomi 17 Ultra в России и на международном рынке появится позже. Вероятно, релиз смартфона состоится в феврале-марте 2026 года. Тогда же на наших прилавках должна появиться базовая модель серии Xiaomi 17.

Теги
Новости по теме
Началось: Xiaomi поднимает цены на свои устройства в Китае. Что изменилось в России?
Флагманы HUAWEI Pura прекращают существование. Китайцы отказались от крутых камерофонов
Чем Xiaomi 17 Ultra by Leica отличается от обычного Xiaomi 17 Ultra
Лонгриды для вас
Влияет ли способ зарядки на здоровье аккумулятора? Что показал тест длиной в два года

Распространено мнение, что быстрая зарядка сильно сокращает срок службы аккумулятора. Одни советуют не заряжать телефон выше 80%, другие говорят, что нужно избегать адаптеров мощностью больше 20 Вт. Но где проходит грань между реальными рисками и форумными страшилками? Чтобы разобраться, команда энтузиастов провела двухлетний эксперимент с десятками телефонов. Результаты оказались совсем не такими, как ожидалось.

Читать далее
Меньше памяти, выше цена: сколько оперативки теперь будет в Android-смартфонах

Еще совсем недавно казалось, что 8 ГБ — это уже минимум для нормальной работы телефона или ноутбука. Но к концу 2025 года оперативная память стала настолько дороже, реже и сложнее в производстве, что приоритеты могут запросто поменяться. А это значит, что мы вполне можем вернуться к 4 ГБ в базовых версиях или даже к меньшим объемам. Причем коснуться это может всех: от простых Android-смартфонов до самых дорогих флагманов.

Читать далее
Лучшие смартфоны с мощным аккумулятором в разных ценовых категориях

На июль 2025 года лучшим смартфоном по автономности остается OnePlus 13. Он сочетает в себе энергоэффективность, быстрое зарядное решение и мощный аккумулятор емкостью 6 000 мАч, выполненный по новой технологии с использованием кремний-углеродного наполнителя. Это позволяет устройству выдерживать до 24 часов воспроизведения 4K-видео, 12 часов веб-сёрфинга и 6 часов непрерывной видеосъёмки. И все это только от одной зарядки. А что делать, если ваш бюджет на смартфон более скромный, а что-то что не надо часто заряжать купить все же надо?

Читать далее
Новости партнеров
Виталик Бутерин призвал &#171;упростить&#187; Эфириум. Как это поможет принятию криптовалюты?
Виталик Бутерин призвал «упростить» Эфириум. Как это поможет принятию криптовалюты?
Созданы умные очки для слепых, которые почти позволят им видеть
Созданы умные очки для слепых, которые почти позволят им видеть
Мошенники просят установить MAX. Зачем им это нужно?
Мошенники просят установить MAX. Зачем им это нужно?