Компания vivo провела масштабную презентацию на одном из китайских стадионов, показав смартфоны vivo X300 и vivo X300 Pro. После выхода Xiaomi 17 это всего вторая по счету линейка новых флагманов на Android, которые используют самое топовое железо. Но, в отличие от конкурентов, смартфоны vivo работают на базе процессора Dimensity 9500 (4.1 млн в AnTuTu), а не Snapdragon 8 Elite Gen 5. И, кажется, это пошло им только на пользу, что особенно важно в контексте подтвержденного выхода новинок в России.

Вышел vivo X300 — лучший флагман на Android, который круче Xiaomi и Apple, а стоит всего 50 тысяч. Новые флагманы от vivo с крутейшими камерами. Изображение: vivo. Фото.

Новые флагманы от vivo с крутейшими камерами. Изображение: vivo

Компактный флагман vivo X300

Осознав востребованность компактной модели vivo X200 Pro mini, в этот раз компания решила отказаться от приставки «mini», сделав полноправным наследником прошлогоднего топа базовый vivo X300. Смартфон обладает небольшими по нынешним меркам размерами, сопоставимыми с iPhone 17 и Xiaomi 17, однако его наполнение по всем параметрам превосходит конкурентов.

Производитель хвастается тонкими рамками экрана vivo X300. По словам китайской компании, их ширина составляет всего 1.05 мм. Для сравнения: у Xiaomi 17 — 1.18 мм, а у iPhone 17 Pro — 1.44 мм. Этим превосходство vivo не ограничивается. В нагрузку к основе на 200 МП и сверхширику новинка получила полноценный перископ с 3-кратным оптическим и 100-кратным цифровым (у Xiaomi — 60X, у iPhone 17 Pro — 30X).

Компактный флагман vivo X300. У смартфона есть Г-образный перископ с одним из самых мощных зумов на рынке. Изображение: vivo. Фото.

У смартфона есть Г-образный перископ с одним из самых мощных зумов на рынке. Изображение: vivo

Перископическая камера vivo X300 оснащена плавающей линзой, позволяющей делать макро-снимки, появилась функция зум-вспышки (меняется яркость в зависимости от отдаления объекта съемки), а еще разработчики улучшили фронталку: теперь 50 МП с автофокусом.

Характеристикиvivo X300
Экран6.31 дюйма, AMOLED (2640х1216), 1-120 Гц
Основная камера200 (OIS) + 50 + 50 (OIS) МП
Фронтальная камера50 МП
ПроцессорDimensity 9500
Память12/256, 16/256, 12/512, 16/512 или 16/1024 ГБ
Аккумулятор6040 мАч
Зарядка90 Вт (проводная)
40 Вт (беспроводная)

Емкость аккумулятора не рекордная, но внушительная: более 6000 мАч для компактного смартфона — класс. Также заявлена полноценная влагозащита, а еще — современный стандарт USB-C 3.2 Gen 1 для быстрой передачи данных по проводу и вывода изображения на внешний монитор.

Характеристики vivo X300 Pro

Характеристики vivo X300 Pro. «Прошка» больше и чуточку круче. Фото.

«Прошка» больше и чуточку круче

Смартфон vivo X300 Pro — это не просто увеличенная версия vivo X300, а его улучшенный вариант. Помимо подросшего дисплея и аккумулятора старший смартфон предлагает несколько важных изменений в камере. Во-первых, основа имеет более крупный сенсор на 1/1.28″. Во-вторых, в качестве камеры-перископа используется сенсор на 200 МП, который играет роль основы в базовом vivo X300.

Характеристикиvivo X300 Pro
Экран6.78 дюйма, AMOLED (2400х1260), 1-120 Гц
Основная камера50 (OIS) + 50 + 200 (OIS) МП
Фронтальная камера50 МП
ПроцессорDimensity 9500
Память12/256, 16/512 или 16/1024 ГБ
Аккумулятор6510 мАч
Зарядка90 Вт (проводная)
40 Вт (беспроводная)

Увеличенные размер и разрешение сенсора перископа — это буст к четкости при зумировании картинки. Установить такую камеру в vivo X300 было нельзя банально из-за компактного корпуса, а здесь — пожалуйста. Все остальное тоже на месте: и USB-C 3.2 Gen 1, и оптический сканер отпечатков, и влагозащита.

Дата выхода и цена vivo X300

Оба смартфона из коробки работают с OriginOS 6 на базе Android 16, а цена vivo X300 в зависимости от модели составляет:

  • vivo X300 — от 4 399 юаней (~ 50 000 ₽);
  • vivo X300 Pro — от 5 299 юаней (~ 60 500 ₽).

Серия vivo X300 официально выйдет в России, однако стоимость смартфонов для нашего рынка пока не объявлена. Также не названа дата выхода, но о ней мы обязательно расскажем в телеграм-канале AndroidInsider.ru.

