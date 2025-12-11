Вышла глобальная версия OPPO Find X9. Это новый флагман, который круче OnePlus 15 и vivo X300

Герман Вологжанин

После презентации в октябре 2025 года в декабре на AliExpress появилась глобальная версия OPPO Find X9. Это новый флагман из семейства BBK, призванный составить конкуренцию OnePlus 15, vivo X300, iQOO 15 и даже realme GT 8 Pro. С учетом такого разнообразия моделей сложно понять, какая модель лучше. Но, судя по соотношению цена/характеристики, смартфон OPPO Find X9 решил остаться вне конкуренции.

Вышла глобальная версия OPPO Find X9. Это новый флагман, который круче OnePlus 15 и vivo X300.

Сколько стоит глобальная версия OPPO Find X9

Как ни странно, глобальная версия OPPO Find X9 оказалась даже дешевле своего китайского варианта. Если за версию на 16/512 ГБ в Поднебесной на старте продаж просили 5 299 юаней (~ 58 000 ₽), то глобалку в той же конфигурации оценили примерно в 53 000 ₽.

Цена актуальна на старте продаж смартфона.

В подобных условиях покупка китайской версии представляется бессмысленной, а сам OPPO Find X9 безотносительно рыночной ориентации способен утереть нос всем остальным флагманам, включая OnePlus 15 и vivo X300.

Чем OPPO Find X9 лучше других флагманов

OnePlus 15 и vivo X300 — это два ближайших конкурента OPPO Find X9 как с точки зрения цены, так и на уровне характеристик. Давайте сравним их:

ХарактеристикиOPPO Find X9OnePlus 15vivo X300
Экран6.59 дюйма, AMOLED (2760х1256), 1-120 Гц6.78 дюйма, AMOLED (2772х1272), 1-120 Гц6.31 дюйма, AMOLED (2640х1216), 1-120 Гц
Основная камера200 МП (1/1.4″, 23 мм)50 МП (1/1.56″, 24 мм)200 МП (1/1.4″, 23 мм)
Ультраширокоугольная камера50 МП (1/2.76″, 15 мм)50 МП (1/1.88″, 16 мм)50 МП (1/2.76″, 15 мм)
Телеобъектив50 МП (1/1.95″, 73 мм)50 МП (1/2.76″, 85 мм)50 МП (1/1.95″, 70 мм)
Фронтальная камера32 МП (1/2.74″, 21 мм)32 МП (1/2.74″, 21 мм)50 МП (1/2.76″, 20 мм)
ПроцессорDimensity 9500Snapdragon 8 Elite Gen 5Dimensity 9500
Память16/512 ГБ12/256, 16/512 ГБ12/256, 16/512 ГБ
Аккумулятор7025 мАч7300 мАч6040 мАч
Зарядка80 Вт (проводная)
50 Вт (проводная)		120 Вт (проводная)
50 Вт (проводная)		90 Вт (проводная)
40 Вт (проводная)

Внешне OPPO Find X9 напоминает OnePlus 15, а его размеры находятся где-то между компактным vivo X300 и типичной лопатой. Если OnePlus 15 ориентирован на производительность, а потому оснащен не самыми впечатляющими камерами, OPPO Find X9 делает акцент на фотографические возможности, как и vivo X300.

Наборы камер у них почти идентичны, но преимуществом OPPO Find X9 является наличие дополнительного 2-мегапиксельного датчика для улучшения цветопередачи, а также аккумулятора на 7025 мАч.

