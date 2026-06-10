OnePlus продолжает гнуть свою линию: если бюджетный смартфон, то обязательно с упором на автономность. Компания представила линейку OnePlus Turbo 6X, состоящую из двух моделей. Обе делают ставку на огромные батареи и плавные экраны при цене около 20 тысяч рублей. Если присматриваетесь к смартфону с мощной батареей, обратите внимание и на OnePlus 15T с аккумулятором 7500 мАч. А пока разберём, что предлагает новая бюджетная парочка.

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Чем отличаются OnePlus Turbo 6X и Turbo 6X Pro

Модели похожи, но старшая заметно интереснее. OnePlus Turbo 6X получил процессор MediaTek Dimensity 7360 Super, основную камеру на 50 Мп в паре с 2-Мп монохромным датчиком, батарею на 7000 мАч и до 12 ГБ оперативной памяти. Защита у него базовая — IP64, то есть от брызг и пыли.

OnePlus Turbo 6X Pro — версия для тех, кто готов чуть доплатить. Здесь более мощный процессор Dimensity 7400 Super, широкоугольная камера на 8 Мп, основной модуль 50 Мп с оптической стабилизацией, батарея на 8000 мАч с зарядкой 80 Вт и обходной зарядкой. А ещё максимальная пылевлагозащита IP69 — редкость для этого ценового сегмента.

Экран и дизайн новинок OnePlus

Оба смартфона получили плавные экраны, и это вторая сильная сторона после батареи. У базовой версии дисплей 6,72 дюйма с разрешением 2400×1080 и яркостью до 1000 нит. У Pro-версии экран крупнее и ярче — 6,78 дюйма, 2772×1272 и до 1400 нит. Обе модели получили частоту 144 Гц, так что интерфейс и прокрутка ощущаются по-настоящему плавными.

По размерам аппараты почти близнецы: 208 граммов и 213 соответственно при толщине около 8,5 мм — для смартфонов с такими батареями показатели приличные. Кстати, свежие анонсы и утечки мы разбираем регулярно — например, недавно писали про утечку характеристик Redmi K100 Pro.

Батарея и зарядка OnePlus Turbo 6X

Главный козырь обеих моделей — это смартфон с большой батареей в чистом виде. Младший 6X несёт аккумулятор на 7000 мАч с зарядкой 45 Вт, а старший — батарею на 8000 мАч с быстрой зарядкой 80 Вт. Для бюджетного сегмента это отличные цифры: при умеренном использовании оба спокойно проживут два дня без розетки, а 6X Pro с его ёмкостью — и того дольше.

Отдельный плюс старшей модели — обходная зарядка: смартфон может питаться напрямую от сети в обход аккумулятора во время игр, что снижает нагрев и бережёт батарею. Все обзоры и новинки мы дублируем в канале в MAX — подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить.

Характеристики OnePlus Turbo 6X и 6X Pro — сравнение

Чтобы быстро увидеть разницу, собрал ключевые характеристики OnePlus Turbo 6X и 6X Pro в одну таблицу. Смотрите внимательно, потому что различия минимальные.

Параметр Turbo 6X Turbo 6X Pro Экран 6,72″, 2400×1080, 144 Гц, 1000 нит 6,78″, 2772×1272, 144 Гц, 1400 нит Процессор Dimensity 7360 Super, 4 нм Dimensity 7400 Super, 4 нм Память 8/12 ГБ + 128/256 ГБ 8/12 ГБ + 128/256 ГБ Камеры 50 Мп + 2 Мп моно, фронт 8 Мп 50 Мп с OIS + 8 Мп ширик, фронт 16 Мп Батарея 7000 мАч, 45 Вт 8000 мАч, 80 Вт + обходная Защита IP64 IP69 ОС Android 16 (ColorOS 16) Android 16 (ColorOS 16)

Цена OnePlus Turbo 6X и 6X Pro в России

На старте в Китае OnePlus Turbo 6X оценили в 1899 юаней (примерно 20 200 рублей) за версию 8/128 ГБ, а Turbo 6X Pro — в 1999 юаней (около 21 250 рублей). Цены очень привлекательные, но есть нюанс: на AliExpress пока явно стоят заградительные ценники для России. Как ни крути, 26 000 — 28 000 рублей — явно не то, чего ждешь, но в Избранное добавить их стоит.

OnePlus Turbo 6X

OnePlus Turbo 6X Pro

Когда смартфоны нормально появятся в продаже, обязательно обновим информацию. И заодно закинем красавцев в наш Телеграм-канал, поэтому подпишитесь, чтобы не пропустить. Но что по итогу?

Если коротко, OnePlus Turbo 6X — выбор тех, кому нужен максимально дешёвый смартфон с большой батареей и плавным экраном. А Turbo 6X Pro стоит копейки сверху, но даёт ощутимо больше: защиту IP69, зарядку 80 Вт, стабилизацию камеры и батарею побольше. Тем, кто хочет ступенькой выше, советую присмотреться к новому OnePlus 15R, который подешевел до 32 тысяч — он уже стал хитом продаж.

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