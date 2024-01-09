Вышли топовые смартфоны POCO на HyperOS: такая мощь за эти деньги — просто сказка

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Герман Вологжанин

2024 год только начался, но смартфоны POCO уже сейчас готовы разорвать в щепки весь рынок своими новинками. 11 января на AliExpress стартуют продажи POCO X6 и POCO X6 Pro, а также недорогого POCO M6 Pro. Каждая модель демонстрирует запредельный уровень производительности для своего ценового сегмента, а POCO X6 Pro и вовсе является самым мощным смартфоном POCO при том, что он не является флагманом. Сейчас расскажем, как такое возможно.

Вышли топовые смартфоны POCO на HyperOS: такая мощь за эти деньги — просто сказка. Таких мощных смартфонов у POCO еще не было. Фото.

Таких мощных смартфонов у POCO еще не было

Мощный смартфон POCO X6 Pro

POCO X6 Pro — настоящий убийца флагманов. Он работает на новом процессоре Dimensity 8300-Ultra, который набирает примерно 1 460 000 баллов в тесте производительности AnTuTu. Чтобы понять, насколько это много, сравним POCO X6 Pro с POCO X5 Pro, а также самым дорогим смартфоном производителя в лице POCO F5 Pro.

СмартфонПроцессорРезультат в тесте AnTuTu
POCO X6 ProDimensity 8300-Ultra1 460 000 баллов
POCO X5 ProSnapdragon 778G545 000 баллов
POCO F5 ProSnapdragon 8+ Gen 11 115 000 баллов

Купить POCO X6 Pro

POCO X6 Pro почти в 3 раза мощнее своего предшественника и в полтора раза производительнее флагмана POCO F5 Pro. Все это стало возможным за счет процессора Dimensity 8300-Ultra, обвешанного передовыми стандартами оперативной (LPDDR5X) и постоянной (UFS 4.0) памяти. Смартфон буквально летает и тянет любые игры, включая Genshin Impact, на максималках.

Мощный смартфон POCO X6 Pro. POCO X6 Pro получил крутой экран с разрешением 1,5К. Фото.

POCO X6 Pro получил крутой экран с разрешением 1,5К

Но производительность — не единственное достоинство POCO X6 Pro. Также смартфон получил классный экран с повышенным разрешением и камеру с оптической стабилизацией, чего в X-серии никогда не было. Просто взгляните на характеристики POCO X6 Pro, чтобы понять, насколько это крутой смартфон.

ХарактеристикиPOCO X6 Pro
Экран6,67 дюйма, AMOLED (2712х1200), 120 Гц
Основная камера64 (OIS) + 8 + 2 МП
Фронтальная камера16 МП
ПроцессорDimensity 8300-Ultra
Память8/256 или 12/512 ГБ
Аккумулятор5100 мАч
Зарядка67 Вт

Купить POCO X6 Pro

Цена POCO X6 Pro станет известна в день выхода, но уже сейчас ясно, что новинка будет дешевле POCO F5 и POCO F5 Pro, а среди первых 800 покупателей разыграют подарки: 10 бесплатных смартфонов POCO X6 Pro, 100 фитнес-браслетов Xiaomi Smart Band 8 и столько же Redmi Band 2, а еще 265 пар беспроводных наушников Redmi Buds 4 Lite.

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Хороший смартфон POCO X6

Хороший смартфон POCO X6. POCO X6 уступает POCO X6 Pro только в части производительности. Фото.

POCO X6 уступает POCO X6 Pro только в части производительности

Наряду с «прошкой» в продажу поступает смартфон POCO X6, который является еще более доступной моделью. Принципиальное отличие от старшего брата только одно — процессор Snapdragon 7s Gen 2. Это менее производительное решение, набирающее примерно 640 тысяч баллов в AnTuTu (больше, чем POCO X5 и POCO X5 Pro), которого все равно хватит и для работы, и для игр. Остальные характеристики POCO X6 выглядят следующим образом:

ХарактеристикиPOCO X6
Экран6,67 дюйма, AMOLED (2712х1200), 120 Гц
Основная камера64 (OIS) + 8 + 2 МП
Фронтальная камера16 МП
ПроцессорSnapdragon 7s Gen 2
Память8/256, 12/256 или 12/512 ГБ
Аккумулятор5000 мАч
Зарядка67 Вт

Купить POCO X6

Экран POCO X6 имеет очень высокую яркость, достигающую 1800 нит, а 64-мегапиксельная камера смартфона оснащена оптической стабилизацией. На борту большой объем памяти стандартов LPDDR5X (оперативная) и UFS 4.0 (постоянная), а при покупке этой новинке также можно принять участие в розыгрыше призов. Все подробности — на странице товара.

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Недорогой смартфон POCO M6 Pro

Недорогой смартфон POCO M6 Pro. Недорогой POCO M6 Pro тоже получил камеру с оптической стабилизацией, 512 ГБ памяти и зарядку на 67 Вт. Фото.

Недорогой POCO M6 Pro тоже получил камеру с оптической стабилизацией, 512 ГБ памяти и зарядку на 67 Вт

Наконец, еще один новый смартфон 2024 годаPOCO M6 Pro. Это самая доступная модель среди всех устройств POCO, поступающих в продажу 11 января. Но даже из такого недорогого смартфона постарались выжать максимум, о чем свидетельствуют характеристики POCO M6 Pro.

ХарактеристикиPOCO M6 Pro
Экран6,67 дюйма, AMOLED (2400х1080), 120 Гц
Основная камера64 (OIS) + 8 + 2 МП
Фронтальная камера16 МП
ПроцессорHelio G99-Ultra
Память8/256 или 12/512 ГБ
Аккумулятор5100 мАч
Зарядка67 Вт

Купить POCO M6 Pro

Сердце устройства — Helio G99-Ultra, который является разогнанной версией одного из самых лучших процессоров 2023 года в своем ценовом сегменте. Кроме того, телефон POCO M6 Pro получил несколько уникальных фишек, ранее недоступных в моделях M-серии:

  • AMOLED-дисплей;
  • подэкранный сканер отпечатков;
  • камера с оптической стабилизацией;
  • 67-ваттная зарядка.

В лице POCO M6 Pro мы получаем недорогой, но хороший смартфон, идеально подходящий для тех, кто хочет получить шустрое устройство с большим запасом памяти, отличным экраном и хорошей камерой. Все при нем, да и подарки в честь старта продаж тоже на месте.

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Смартфоны на HyperOS

Смартфоны на HyperOS. POCO X6 Pro из коробки работает на HyperOS. Фото.

POCO X6 Pro из коробки работает на HyperOS

POCO X6 Proпервый смартфон на Hyper OS, а POCO X6 и POCO M6 Pro получат новую прошивку в течение 2024 года. HyperOS кардинально отличается от MIUI, которая ранее использовалась на смартфонах POCO. Визуальная разница будет едва заметна, но зато вы получите:

  • оптимизация быстродействия;
  • новый шрифт MiSans;
  • перерисованные стандартные приложения;
  • гибкие настройки экрана блокировки;
  • плеер в Центре управления и новые виджеты.

Еще больше о крутых фишках HyperOS вы узнаете в нашем тематическом материале, но лучше познакомиться с ними воочию. Для этого нужно поторопиться с покупкой POCO X6 Pro, а также POCO X6 и POCO M6 Pro, доступных в честь старта продаж 11 января по специальной цене.

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