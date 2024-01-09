Вышли топовые смартфоны POCO на HyperOS: такая мощь за эти деньги — просто сказка

2024 год только начался, но смартфоны POCO уже сейчас готовы разорвать в щепки весь рынок своими новинками. 11 января на AliExpress стартуют продажи POCO X6 и POCO X6 Pro, а также недорогого POCO M6 Pro. Каждая модель демонстрирует запредельный уровень производительности для своего ценового сегмента, а POCO X6 Pro и вовсе является самым мощным смартфоном POCO при том, что он не является флагманом. Сейчас расскажем, как такое возможно.

Мощный смартфон POCO X6 Pro

POCO X6 Pro — настоящий убийца флагманов. Он работает на новом процессоре Dimensity 8300-Ultra, который набирает примерно 1 460 000 баллов в тесте производительности AnTuTu. Чтобы понять, насколько это много, сравним POCO X6 Pro с POCO X5 Pro, а также самым дорогим смартфоном производителя в лице POCO F5 Pro.

Смартфон Процессор Результат в тесте AnTuTu POCO X6 Pro Dimensity 8300-Ultra 1 460 000 баллов POCO X5 Pro Snapdragon 778G 545 000 баллов POCO F5 Pro Snapdragon 8+ Gen 1 1 115 000 баллов

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POCO X6 Pro почти в 3 раза мощнее своего предшественника и в полтора раза производительнее флагмана POCO F5 Pro. Все это стало возможным за счет процессора Dimensity 8300-Ultra, обвешанного передовыми стандартами оперативной (LPDDR5X) и постоянной (UFS 4.0) памяти. Смартфон буквально летает и тянет любые игры, включая Genshin Impact, на максималках.

Но производительность — не единственное достоинство POCO X6 Pro. Также смартфон получил классный экран с повышенным разрешением и камеру с оптической стабилизацией, чего в X-серии никогда не было. Просто взгляните на характеристики POCO X6 Pro, чтобы понять, насколько это крутой смартфон.

Характеристики POCO X6 Pro Экран 6,67 дюйма, AMOLED (2712х1200), 120 Гц Основная камера 64 (OIS) + 8 + 2 МП Фронтальная камера 16 МП Процессор Dimensity 8300-Ultra Память 8/256 или 12/512 ГБ Аккумулятор 5100 мАч Зарядка 67 Вт

Купить POCO X6 Pro

Цена POCO X6 Pro станет известна в день выхода, но уже сейчас ясно, что новинка будет дешевле POCO F5 и POCO F5 Pro, а среди первых 800 покупателей разыграют подарки: 10 бесплатных смартфонов POCO X6 Pro, 100 фитнес-браслетов Xiaomi Smart Band 8 и столько же Redmi Band 2, а еще 265 пар беспроводных наушников Redmi Buds 4 Lite.

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Хороший смартфон POCO X6

Наряду с «прошкой» в продажу поступает смартфон POCO X6, который является еще более доступной моделью. Принципиальное отличие от старшего брата только одно — процессор Snapdragon 7s Gen 2. Это менее производительное решение, набирающее примерно 640 тысяч баллов в AnTuTu (больше, чем POCO X5 и POCO X5 Pro), которого все равно хватит и для работы, и для игр. Остальные характеристики POCO X6 выглядят следующим образом:

Характеристики POCO X6 Экран 6,67 дюйма, AMOLED (2712х1200), 120 Гц Основная камера 64 (OIS) + 8 + 2 МП Фронтальная камера 16 МП Процессор Snapdragon 7s Gen 2 Память 8/256, 12/256 или 12/512 ГБ Аккумулятор 5000 мАч Зарядка 67 Вт

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Экран POCO X6 имеет очень высокую яркость, достигающую 1800 нит, а 64-мегапиксельная камера смартфона оснащена оптической стабилизацией. На борту большой объем памяти стандартов LPDDR5X (оперативная) и UFS 4.0 (постоянная), а при покупке этой новинке также можно принять участие в розыгрыше призов. Все подробности — на странице товара.

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Недорогой смартфон POCO M6 Pro

Наконец, еще один новый смартфон 2024 года — POCO M6 Pro. Это самая доступная модель среди всех устройств POCO, поступающих в продажу 11 января. Но даже из такого недорогого смартфона постарались выжать максимум, о чем свидетельствуют характеристики POCO M6 Pro.

Характеристики POCO M6 Pro Экран 6,67 дюйма, AMOLED (2400х1080), 120 Гц Основная камера 64 (OIS) + 8 + 2 МП Фронтальная камера 16 МП Процессор Helio G99-Ultra Память 8/256 или 12/512 ГБ Аккумулятор 5100 мАч Зарядка 67 Вт

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Сердце устройства — Helio G99-Ultra, который является разогнанной версией одного из самых лучших процессоров 2023 года в своем ценовом сегменте. Кроме того, телефон POCO M6 Pro получил несколько уникальных фишек, ранее недоступных в моделях M-серии:

AMOLED-дисплей;

подэкранный сканер отпечатков;

камера с оптической стабилизацией;

67-ваттная зарядка.

В лице POCO M6 Pro мы получаем недорогой, но хороший смартфон, идеально подходящий для тех, кто хочет получить шустрое устройство с большим запасом памяти, отличным экраном и хорошей камерой. Все при нем, да и подарки в честь старта продаж тоже на месте.

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Смартфоны на HyperOS

POCO X6 Pro — первый смартфон на Hyper OS, а POCO X6 и POCO M6 Pro получат новую прошивку в течение 2024 года. HyperOS кардинально отличается от MIUI, которая ранее использовалась на смартфонах POCO. Визуальная разница будет едва заметна, но зато вы получите:

оптимизация быстродействия;

новый шрифт MiSans;

перерисованные стандартные приложения;

гибкие настройки экрана блокировки;

плеер в Центре управления и новые виджеты.

Еще больше о крутых фишках HyperOS вы узнаете в нашем тематическом материале, но лучше познакомиться с ними воочию. Для этого нужно поторопиться с покупкой POCO X6 Pro, а также POCO X6 и POCO M6 Pro, доступных в честь старта продаж 11 января по специальной цене.