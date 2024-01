Вышли топовые смартфоны POCO на HyperOS: такая мощь за эти деньги — просто сказка

Бывший глава международного подразделения OnePlus Карл Пей, ушедший в свободное плавание, в прошлом году представил самый интересный смартфон последних лет — Nothing Phone (1). Несмотря на всю критику, девайс получился удачным, а потому дата выхода Nothing Phone (2) не заставила себя долго ждать. 11 июля 2023 года Карл Пей официально презентовал второе поколение нашумевшего девайса, которое стало лучше предшественника во всем. Однако сказать, что вот теперь-то смартфон Nothing Phone (2) получился идеальным, нельзя. Cейчас вы поймете, почему новинке очень не хватает губозакаточной машинки в комплекте.