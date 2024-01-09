Вышли топовые смартфоны POCO на HyperOS: такая мощь за эти деньги — просто сказка

2024 год только начался, но смартфоны POCO уже сейчас готовы разорвать в щепки весь рынок своими новинками. 11 января на AliExpress стартуют продажи POCO X6 и POCO X6 Pro, а также недорогого POCO M6 Pro. Каждая модель демонстрирует запредельный уровень производительности для своего ценового сегмента, а POCO X6 Pro и вовсе является самым мощным смартфоном POCO при том, что он не является флагманом. Сейчас расскажем, как такое возможно.
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Мощный смартфон POCO X6 Pro
POCO X6 Pro — настоящий убийца флагманов. Он работает на новом процессоре Dimensity 8300-Ultra, который набирает примерно 1 460 000 баллов в тесте производительности AnTuTu. Чтобы понять, насколько это много, сравним POCO X6 Pro с POCO X5 Pro, а также самым дорогим смартфоном производителя в лице POCO F5 Pro.
|Смартфон
|Процессор
|Результат в тесте AnTuTu
|POCO X6 Pro
|Dimensity 8300-Ultra
|1 460 000 баллов
|POCO X5 Pro
|Snapdragon 778G
|545 000 баллов
|POCO F5 Pro
|Snapdragon 8+ Gen 1
|1 115 000 баллов
POCO X6 Pro почти в 3 раза мощнее своего предшественника и в полтора раза производительнее флагмана POCO F5 Pro. Все это стало возможным за счет процессора Dimensity 8300-Ultra, обвешанного передовыми стандартами оперативной (LPDDR5X) и постоянной (UFS 4.0) памяти. Смартфон буквально летает и тянет любые игры, включая Genshin Impact, на максималках.
Но производительность — не единственное достоинство POCO X6 Pro. Также смартфон получил классный экран с повышенным разрешением и камеру с оптической стабилизацией, чего в X-серии никогда не было. Просто взгляните на характеристики POCO X6 Pro, чтобы понять, насколько это крутой смартфон.
|Характеристики
|POCO X6 Pro
|Экран
|6,67 дюйма, AMOLED (2712х1200), 120 Гц
|Основная камера
|64 (OIS) + 8 + 2 МП
|Фронтальная камера
|16 МП
|Процессор
|Dimensity 8300-Ultra
|Память
|8/256 или 12/512 ГБ
|Аккумулятор
|5100 мАч
|Зарядка
|67 Вт
Цена POCO X6 Pro станет известна в день выхода, но уже сейчас ясно, что новинка будет дешевле POCO F5 и POCO F5 Pro, а среди первых 800 покупателей разыграют подарки: 10 бесплатных смартфонов POCO X6 Pro, 100 фитнес-браслетов Xiaomi Smart Band 8 и столько же Redmi Band 2, а еще 265 пар беспроводных наушников Redmi Buds 4 Lite.
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Хороший смартфон POCO X6
Наряду с «прошкой» в продажу поступает смартфон POCO X6, который является еще более доступной моделью. Принципиальное отличие от старшего брата только одно — процессор Snapdragon 7s Gen 2. Это менее производительное решение, набирающее примерно 640 тысяч баллов в AnTuTu (больше, чем POCO X5 и POCO X5 Pro), которого все равно хватит и для работы, и для игр. Остальные характеристики POCO X6 выглядят следующим образом:
|Характеристики
|POCO X6
|Экран
|6,67 дюйма, AMOLED (2712х1200), 120 Гц
|Основная камера
|64 (OIS) + 8 + 2 МП
|Фронтальная камера
|16 МП
|Процессор
|Snapdragon 7s Gen 2
|Память
|8/256, 12/256 или 12/512 ГБ
|Аккумулятор
|5000 мАч
|Зарядка
|67 Вт
Экран POCO X6 имеет очень высокую яркость, достигающую 1800 нит, а 64-мегапиксельная камера смартфона оснащена оптической стабилизацией. На борту большой объем памяти стандартов LPDDR5X (оперативная) и UFS 4.0 (постоянная), а при покупке этой новинке также можно принять участие в розыгрыше призов. Все подробности — на странице товара.
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Недорогой смартфон POCO M6 Pro
Наконец, еще один новый смартфон 2024 года — POCO M6 Pro. Это самая доступная модель среди всех устройств POCO, поступающих в продажу 11 января. Но даже из такого недорогого смартфона постарались выжать максимум, о чем свидетельствуют характеристики POCO M6 Pro.
|Характеристики
|POCO M6 Pro
|Экран
|6,67 дюйма, AMOLED (2400х1080), 120 Гц
|Основная камера
|64 (OIS) + 8 + 2 МП
|Фронтальная камера
|16 МП
|Процессор
|Helio G99-Ultra
|Память
|8/256 или 12/512 ГБ
|Аккумулятор
|5100 мАч
|Зарядка
|67 Вт
Сердце устройства — Helio G99-Ultra, который является разогнанной версией одного из самых лучших процессоров 2023 года в своем ценовом сегменте. Кроме того, телефон POCO M6 Pro получил несколько уникальных фишек, ранее недоступных в моделях M-серии:
- AMOLED-дисплей;
- подэкранный сканер отпечатков;
- камера с оптической стабилизацией;
- 67-ваттная зарядка.
В лице POCO M6 Pro мы получаем недорогой, но хороший смартфон, идеально подходящий для тех, кто хочет получить шустрое устройство с большим запасом памяти, отличным экраном и хорошей камерой. Все при нем, да и подарки в честь старта продаж тоже на месте.
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Смартфоны на HyperOS
POCO X6 Pro — первый смартфон на Hyper OS, а POCO X6 и POCO M6 Pro получат новую прошивку в течение 2024 года. HyperOS кардинально отличается от MIUI, которая ранее использовалась на смартфонах POCO. Визуальная разница будет едва заметна, но зато вы получите:
- оптимизация быстродействия;
- новый шрифт MiSans;
- перерисованные стандартные приложения;
- гибкие настройки экрана блокировки;
- плеер в Центре управления и новые виджеты.
Еще больше о крутых фишках HyperOS вы узнаете в нашем тематическом материале, но лучше познакомиться с ними воочию. Для этого нужно поторопиться с покупкой POCO X6 Pro, а также POCO X6 и POCO M6 Pro, доступных в честь старта продаж 11 января по специальной цене.