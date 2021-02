Выживет ли Honor без Huawei

Honor — один из крупнейших китайских брендов смартфонов в мире. Основанный в 2013 году как дочернее предприятие Huawei, он был нацелен на молодую аудиторию и продажу через Интернет еще до того, как это стало мейнстримом. Смартфоны Honor стоили дешевле, чем продукты его материнской компании, но гарантировали сопоставимое качество. Именно это было силой бренда, который рос на глазах, но это же должно было стать его слабым местом. Если говорить грубо, то в нем не было самостоятельности. Honor даже превратился в имя нарицательное, став символом всего, что делается довольно качественно, но исключительно в рамках более сильного бренда. После этого китайские компании даже начали сами создавать свои суббренды для более доступных устройств. Мне это засилие имен не очень нравится, но сейчас не об этом. Лучше постараемся понять, что будет с Honor после отделения от Huawei, и выяснить, сможет ли бренд выжить.

Почему Honor отделился от Huawei

В прошлом году Huawei пришлось отказаться от своей дочерней компании, чтобы бренд не пошел ко дну вместе с ней из-за санкций со стороны США. Его купила компания Zhixin New Information Technology Co. Ltd, которая представляет собой консорциум из 30 агентов и правительства Шеньчженя. Так Honor стал отдельным самостоятельным бизнесом, не связанным с Huawei. Это позволит Honor продолжать делать полноценные смартфоны, но отрежет ее от разработок, которыми с ней щедро делилась Huawei.

Несмотря на проблемы, Huawei по-прежнему является крупнейшим брендом по производству смартфонов в Китае. Но Honor в своих заявлениях полна решимости превзойти ее. Вот только непонятно, какую Huawei она собирается превзойти. Нынешнюю сильную или ту, которая будет через пару лет — производящую несколько миллионов смартфонов в год и болтающуюся в конце первой (в лучшем случае) десятке производителей.

Honor это Huawei?

Как суббренд Huawei, Honor часто предлагал почти те же самые продукты, но немного дешевле. В смартфонах это было не так заметно, но аксессуары выпускались одинаковыми вообще без какого-либо смущения. По сути на них просто рисовали новый логотип и все. Некоторые из них даже были сначала запущены под брендом Honor и только потом выходили как Huawei, а другие наоборот.

Тем не менее, у производителя действительно были некоторые эксклюзивные продукты. Примером может служить линейка смартфонов Honor Magic и линейка Honor Hunter, в которую входят игровые ноутбуки, роутеры и аксессуары. Можно сказать, что эти самостоятельные продукты свидетельствуют о первых шагах Honor, которые продемонстрировали, что компания не была полностью привязана к Huawei.

Независимо от того, рекламировались продукты Honor или нет, стратегия двух брендов помогла компании стать одним из ведущих китайских производителей. Honor и вовсе на некоторых рынках представляла собой мощную самодостаточную силу. Например, в России продажи ее смартфонов уверенно перешагивали отметку 10% от общего числа реализованных устройств и делали ее брендом номер один.

США официально сняли санкции с Honor. Что будет дальше

У Honor остались партнеры, которые помогут реализовать большое количество устройств, а рынок готов к новым продуктам, зная, какими они были. Вопрос в том, сможет ли Honor сама создавать столь любимые пользователями смартфоны, или без Huawei это будет невозможно. Например, процессоров Kirin компания уже лишилась.

Что купить вместо Honor

Хотя выпуск телефонов Honor с поддержкой сервисов Google поможет вернуть потерянных клиентов, для расширения клиентской базы ей придется сделать нечто большее. Конкуренция сейчас довольно жесткая — Xiaomi, Redmi, Realme и Vivo запускают телефоны практически каждую неделю. И есть Samsung, чья новая ориентация на бюджетную и среднюю категорию помогла ей вернуть утраченную долю на ключевых рынках. Чтобы добиться успеха, Honor придется выпускать не только продукты недорогие, но и достаточно продвинутые.

В планах Honor на год — глобальный выпуск новых флагманов, таких, как Honor View 40 и серии Honor 40. Также сообщалось, что продолжение получит и серия Magic, которая, как сообщается, будет складным устройством. Несколько телефонов 5G среднего класса также прошли сертификацию в Европе, и вскоре они должны появиться в продаже. Вроде все хорошо, но уверенности в успехе как-то нет.

Обновление Magic UI для Honor

Телефоны Honor используют собственную оболочку Magic UI. Когда-то бренд пользовался EMUI от Huawei, но позже ПО развели в стороны. Вот только от смены названия содержимое не сильно поменялось. В итоге Magic UI — это немного переработанная EMUI. Но плохо ли это, если у последней всегда было много фанатов и в целом она было довольно удачной?

Google выпустила бету Android 12. Что нового и как установить

Теперь, когда Honor больше не является частью Huawei, ей придется переделать свою оболочку, чтобы она более серьезно отличалась от того, что осталось у Huawei. Скорее всего, название она сохранит, но внешний вид довольно сильно изменится. Это будет непростая работа, и она займет некоторое время. Заниматься этим будет меньше специалистов, чем во времена Huawei. А значит, могут возникнуть некоторые проблемы со стабильностью, которые будут исправляться дольше. Скорее всего, стабильная и новая версия Magic UI появится не раньше версии 5.0.

Санкции против Honor

Тут достаточно просто коротко сказать, что компании придется заново завоевывать доверие. Особенно на западных рынках, где конфиденциальность ставится пользователями и правительствами на первое место. Учитывая, что бренд по-прежнему является китайским, ему будет не просто это сделать. Тем более, что санкции, которые мы уже видели в отношении ZTE, Huawei и Xiaomi говорят о том, что компания уже находится в зоне риска.

Новинки Honor

Honor предлагает обширную линейку продуктов, в которую входят смартфоны, компьютеры, планшеты, фитнес-трекеры и умные часы, наушники, колонки, смарт-телевизоры, маршрутизаторы и несколько товаров для повседневной жизни. Можно ожидать, что бренд продолжит запускать новые продукты в этих категориях, а также добавлять новые. Например, было бы здорово, если бы серия Hunter выросла в полноценную игровую линейку с игровыми клавиатурами, мышами и гарнитурами.

Что будет с Honor

Этот год станет определяющим для Honor, и, возможно, он даст ответ на вопрос, как компания будет вести свой бизнес в будущем.

Компания уже начала свой путь с запуска Honor V40 в Китае. Вот только пока это все равно смартфон Huawei, который разрабатывался под крылом этой компании. Его глобальный запуск сможет что-то изменить, если дальше не будет проблем с Google. Интересно также проследить за выпуском Honor 40 и нового телефона Magic, которые должны появиться во второй половине года.

Какие смартфоны Honor получат поддержку сервисов Google

Хочется верить, что у Honor действительно многообещающее будущее, но трудности на пути точно будут. Без доступа к ресурсам Huawei путь будет сложным, но компания показала, что сама не лыком шита и может попробовать плыть сама, а не просто дрейфовать на готовых компонентах. Понятно, что ей будет сложно, и обернуться все может провалом, но тем интереснее будет за ней наблюдать.

А что вы об этом думаете? Чего ждете от Honor?