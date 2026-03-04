Xiaomi 17 и 17 Ultra уже можно купить в России

Юрий Кудлович

Когда новый флагман Xiaomi добирается до российских витрин, главный вопрос обычно даже не “что там по камерам”, хотя они там лучшие в мире, а два других: сколько просят и что именно вам продают — глобальную версию, “Ростест”, параллельный импорт или что-то между. В этот раз всё максимально прозрачно: магазин М.Видео объявил старт продаж Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Ultra и сразу показал прайс по конфигурациям. И да, ценники уже такие, что сравнение с iPhone 17 Pro и Galaxy S26 Ultra напрашивается само.

Xiaomi 17 и 17 Ultra уже можно купить в России. Изображение: techradar.com.

Кому один из лучших камерофонов в мире по сходной цене и с подарками? Изображение: techradar.com

Сколько стоит Xiaomi 17 Ultra в России

По классике, в Китае эти же телефоны должны стоит дешевле, так что глобальные цены мы ожидали куда выше, чем они оказались в реальности. Если ориентироваться на старте продаж по М.Видео, то цены выглядят не так уж и страшно:

Xiaomi 17:

  • 12/256 ГБ — 84 999 рублей
  • 16/512 ГБ — 94 999 рублей

Xiaomi 17 Ultra:

  • 16/512 ГБ — 124 999 рублей
  • 16/1 ТБ — 134 999 рублей

Параллельно у ритейлера и у медиа упоминается промо-период со скидкой до 5000 рублей (обычно это либо прямой дисконт, либо бонусы — зависит от конкретной модели и условий). Как видите, реальная цена на флагманы Xiaomi в России оказалась ниже, чем предполагали авторы утечек. При этом покупатели новинок получают расширенную гарантию на 2 года и возможность одной бесплатной замены или ремонта дисплея в течение шести месяцев с момента покупки. А покупателям Xiaomi 17 Ultra подарят фото-кит — ручку для удобной съемки.

Купить Xiaomi 17 Ultra на AliExpress

Стоит ли покупать китайскую версию Xiaomi 17

Раньше все было проще — любой Android-смартфон можно было купить на Aliexpress и использовать также, как тот, который продается в России у какого-нибудь крупного ритейлера. При этом можно было приятно сэкономить. Так вот, сэкономить можно и сейчас, купив китайскую версию телефона вместо глобальной. А вместе с этим получить кучу проблем, начиная от китайских иероглифов в интерфейсе, заканчивая неработающей мобильной связью. И это еще не все “нюансы” китайцев — есть и другие проблемы, которые могут превратить новенький смартфон в бесполезный кусок пластика.

Стоит ли покупать китайскую версию Xiaomi 17. Что-то уж очень много «бонусов» обещают за покупку. Фото.

Что-то уж очень много «бонусов» обещают за покупку

Так вот, в России стартовали продажи у крупного ритейла, а значит у покупателя есть то, чего часто нет у серых поставок: понятная гарантия, нормальный чек, возможность вернуть или обменять устройство по закону, а также он не столкнется с минусами китайских версий Xiaomi 17.

Какой Xiaomi 17 лучше купить

Базовый Xiaomi 17 на фоне Ultra выглядит разумнее именно по логике “флагман на каждый день”. Тут проще объяснить покупку: вы берёте современный топ, но без переплаты за огромный блок камер и 1 ТБ встроенной памяти, просто потому что так можно.

Купить Xiaomi 17 на AliExpress

Так что начальный флагман — это вариант для тех, кто:

  • ждет топовый уровень по скорости и экрану
  • хочет нормальные камеры без переплаты за маркетинг и характеристики, которые будут избыточны для ваших сценариев
  • не готов отдавать цену Ultra-сегмента

Однако, если вы снимаете много фото и видео, особенно любите баловаться зумом и предпочитаете портретные режимы, то лучше обратите внимание на Xiaomi 17 Ultra. Тут и основная камера намного круче, и телевик аж на 200 Мп.

Лонгриды для вас
Почему я купил смартфон vivo X300 после 5 лет на Xiaomi

С 2020 года в качестве основного смартфона я использовал Xiaomi. В моих руках побывали как бюджетные модели компании, так и флагманы, которые однажды привлекли меня отличным соотношением цены и характеристик, но в конечном итоге разочаровали. Череда проблем Xiaomi и отсутствие хоть каких-то положительных изменений в политике бренда вынудили меня отказаться от устройств компании и сделать выбор в пользу другого бренда. Так я приобрел смартфон vivo X300.

Читать далее
Что нужно знать о стандарте быстрой зарядки USB Power Delivery

Появление USB-C стало одним из самых значимых технологических достижений последних лет. Один компактный порт способен зарядить наушники, смартфон или ноутбук — по крайней мере, так заявляется. Однако на практике оптимальная зарядка всех устройств превращается в настоящий квест по навигации между различными стандартами и протоколами. Далеко не все в этом разбираются, а потом не понимают почему зарядка работает как-то не так, виня все, что угодно, кроме зарядки.

Читать далее
Мощный смартфон, а остальное компромиссы? Обзор POCO F8 Pro

POCO F8 Pro — это один из тех смартфонов, которые заставляют задуматься о том, что вообще происходит с рынком мобильных устройств. Когда видишь Snapdragon 8 Elite в устройстве средней ценовой категории, невольно начинаешь сомневаться в адекватности ценников флагманов от именитых брендов. Компания POCO традиционно идёт по пути максимальной производительности за минимальные деньги (по крайней мере, пока), и новый F8 Pro не стал исключением. Но интересно другое: получилось ли у производителя собрать сбалансированное устройство или мы снова видим мощный чип в окружении посредственных компонентов? Тут надо разобраться.

Читать далее
