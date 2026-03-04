Xiaomi 17 и 17 Ultra уже можно купить в России

Когда новый флагман Xiaomi добирается до российских витрин, главный вопрос обычно даже не “что там по камерам”, хотя они там лучшие в мире, а два других: сколько просят и что именно вам продают — глобальную версию, “Ростест”, параллельный импорт или что-то между. В этот раз всё максимально прозрачно: магазин М.Видео объявил старт продаж Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Ultra и сразу показал прайс по конфигурациям. И да, ценники уже такие, что сравнение с iPhone 17 Pro и Galaxy S26 Ultra напрашивается само.

Сколько стоит Xiaomi 17 Ultra в России

По классике, в Китае эти же телефоны должны стоит дешевле, так что глобальные цены мы ожидали куда выше, чем они оказались в реальности. Если ориентироваться на старте продаж по М.Видео, то цены выглядят не так уж и страшно:

Xiaomi 17:

12/256 ГБ — 84 999 рублей

16/512 ГБ — 94 999 рублей

Xiaomi 17 Ultra:

16/512 ГБ — 124 999 рублей

16/1 ТБ — 134 999 рублей

Параллельно у ритейлера и у медиа упоминается промо-период со скидкой до 5000 рублей (обычно это либо прямой дисконт, либо бонусы — зависит от конкретной модели и условий). Как видите, реальная цена на флагманы Xiaomi в России оказалась ниже, чем предполагали авторы утечек. При этом покупатели новинок получают расширенную гарантию на 2 года и возможность одной бесплатной замены или ремонта дисплея в течение шести месяцев с момента покупки. А покупателям Xiaomi 17 Ultra подарят фото-кит — ручку для удобной съемки.

Стоит ли покупать китайскую версию Xiaomi 17

Раньше все было проще — любой Android-смартфон можно было купить на Aliexpress и использовать также, как тот, который продается в России у какого-нибудь крупного ритейлера. При этом можно было приятно сэкономить. Так вот, сэкономить можно и сейчас, купив китайскую версию телефона вместо глобальной. А вместе с этим получить кучу проблем, начиная от китайских иероглифов в интерфейсе, заканчивая неработающей мобильной связью. И это еще не все “нюансы” китайцев — есть и другие проблемы, которые могут превратить новенький смартфон в бесполезный кусок пластика.

Так вот, в России стартовали продажи у крупного ритейла, а значит у покупателя есть то, чего часто нет у серых поставок: понятная гарантия, нормальный чек, возможность вернуть или обменять устройство по закону, а также он не столкнется с минусами китайских версий Xiaomi 17.

Какой Xiaomi 17 лучше купить

Базовый Xiaomi 17 на фоне Ultra выглядит разумнее именно по логике “флагман на каждый день”. Тут проще объяснить покупку: вы берёте современный топ, но без переплаты за огромный блок камер и 1 ТБ встроенной памяти, просто потому что так можно.

Так что начальный флагман — это вариант для тех, кто:

ждет топовый уровень по скорости и экрану

хочет нормальные камеры без переплаты за маркетинг и характеристики, которые будут избыточны для ваших сценариев

не готов отдавать цену Ultra-сегмента

Однако, если вы снимаете много фото и видео, особенно любите баловаться зумом и предпочитаете портретные режимы, то лучше обратите внимание на Xiaomi 17 Ultra. Тут и основная камера намного круче, и телевик аж на 200 Мп.