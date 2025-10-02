Xiaomi 17 и iPhone 17 сравнили в тесте на автономность. Один из них был подключен к аккумулятору

В мире смартфонов давно идет спор о том, что важнее: мощь и оптимизация или емкость батареи и скорость зарядки. Но одно дело обещания компаний в рекламных роликах, и совсем другое происходит в реальных тестах, когда устройства работают бок о бок. Недавнее видео на YouTube стало серьезным поводом для обсуждения: автор сравнил автономность двух громких новинок, и одна из них с треском провалила тест.

Сравнение автономности Xiaomi 17 и iPhone 17

Китайский техногигант Xiaomi провел сравнение автономности двух топовых устройств 2025 года. В тесте приняли участие Xiaomi 17 и iPhone 17: главные конкуренты в сегменте базовых флагманов. Логично предположить, что первый выиграл у второго. Иначе тест бы просто не опубликовали в сети.

Тем не менее, если верить результатам сравнения, смартфоны тестировали в одинаковых условиях: яркость установили на 150 нит, а также активировали режим полета и включили непрерывный скроллинг картинок в социальной сети. Уже через 5,5 часа iPhone пришлось подключить ко внешнему аккумулятору. При этом он полностью разрядился через 12 часов 14 минут. В то же время у Xiaomi 17 еще осталось 26% заряда, так что он мог продолжить тест. Судя по всему, этого остатка смартфону хватило бы еще на пару часов теста.

⚡️ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Почему Xiaomi работает дольше айфона

Результаты теста заставили многих задуматься: насколько важна оптимизация iOS, если в реальности смартфон не способен выдержать целый день в активном режиме так же уверенно, как конкурент от Xiaomi.

Параметр Xiaomi 17 iPhone 17 ОС HyperOS 3 (Android 16) iOS 26 Чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5 Apple A19 Экран 6.3″ LTPO OLED, до 3500 нит 6.3″ Super Retina XDR OLED, до 3000 нит Основные камеры 50 МП + 50 МП + 50 МП 48 МП + 48 МП Аккумулятор 7000 мА*ч ≈ 3692 мА*ч Степень защиты IP68 IP68

Чтобы понять причины такого разрыва, достаточно взглянуть на технические характеристики устройств. А именно, на главную гордость Xiaomi 17: огромный аккумулятор на 7000 мА*ч. Учитывая, что в айфоне установлена батарея всего на 3692 мА*ч, претензий к разнице быть не должно. Даже с учетом подключенной внешней батареи итоговая эффективная емкость “яблока” не превышает таковую у Xiaomi.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Можно сказать, что китайский производитель показал класс в этом году: смартфоны остались компактными и легкими, но теперь могут похвастать очень емкими аккумуляторами. И это при том, что камеры и остальное “железо” тоже стали лучше.