Xiaomi 17 Pro и 17 Pro Max появились в России. Смартфоны можно будет купить в DNS

На протяжении последних нескольких лет Xiaomi игнорирует выпуск своих Pro-флагманов за пределами Китая. Вот и 17-я серия должна была ограничиться появлением на прилавках лишь базового смартфона Xiaomi 17, а также не анонсированного камерофона Xiaomi 17 Ultra. Но, похоже, осознав востребованность «прошек», чей главной фишкой стал вспомогательный экран сзади, китайцы поменяли подход и все-таки решили выпустить Xiaomi 17 Pro в России. Во всяком случае об этом говорит карточка смартфона на сайте одного из крупнейших ритейлеров страны.

Xiaomi 17 Pro и 17 Pro Max в России

Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17 Pro Max планировалось сделать эксклюзивом для внутреннего рынка Китая, но в начале недели в каталоге интернет-магазина DNS внезапно появились карточки обоих смартфонов. И это при том, что глобальная версия Xiaomi 17 вместе с Ultra-флагманом должны выйти лишь в марте 2026 года — одновременно с международной выставкой MWC 2026.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

На момент публикации материала неизвестной остается цена Xiaomi 17 Pro в России, да и дата выхода смартфона находится под завесой тайны. Однако наличие соответствующей карточки намекает на то, что релиз состоится совсем скоро.

С учетом того, что никаких официальных заявлений о выходе Xiaomi 17 Pro не поступало ни от производителя, ни от DNS, можно рассмотреть несколько версий случившегося:

компания решила выпустить Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17 Pro Max специально для рынка России, не дожидаясь анонса глобальной версии;

карточки смартфонов появились заблаговременно перед глобальным релизом в марте 2026 года;

интернет-магазин DNS разместил карточки товаров исключительно с целью сбора трафика (переходов на сайт);

DNS планирует продавать китайскую версию Xiaomi 17 Pro, невзирая на ее недостатки.

Как бы то ни было, подтвердить или опровергнуть какую-либо из версий сейчас нельзя. Остается лишь ждать официальных заявлений со стороны Xiaomi и DNS.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Где можно купить Xiaomi 17 Pro

Пока на сайте DNS появились лишь карточки смартфонов, их уже продают на маркетплейсах. В частности, купить Xiaomi 17 Pro Max и его младшего брата можно на AliExpress:

Обратите внимание, что все доступные на момент публикации материала смартфоны являются китайскими версиями Xiaomi. Они лишены русского языка в прошивке, имеют вшитые сервисы КНР, а также поддерживают не все диапазоны частот 4G.