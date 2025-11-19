Xiaomi 17 Pro и 17 Pro Max появились в России. Смартфоны можно будет купить в DNS

  2. Темы
  3. Смартфоны
Герман Вологжанин

На протяжении последних нескольких лет Xiaomi игнорирует выпуск своих Pro-флагманов за пределами Китая. Вот и 17-я серия должна была ограничиться появлением на прилавках лишь базового смартфона Xiaomi 17, а также не анонсированного камерофона Xiaomi 17 Ultra. Но, похоже, осознав востребованность «прошек», чей главной фишкой стал вспомогательный экран сзади, китайцы поменяли подход и все-таки решили выпустить Xiaomi 17 Pro в России. Во всяком случае об этом говорит карточка смартфона на сайте одного из крупнейших ритейлеров страны.

Xiaomi 17 Pro и 17 Pro Max появились в России. Смартфоны можно будет купить в DNS. Похоже, смартфоны все-таки выйдут в России. Изображение: Mrwhosetheboss. Фото.

Похоже, смартфоны все-таки выйдут в России. Изображение: Mrwhosetheboss

Xiaomi 17 Pro и 17 Pro Max в России

Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17 Pro Max планировалось сделать эксклюзивом для внутреннего рынка Китая, но в начале недели в каталоге интернет-магазина DNS внезапно появились карточки обоих смартфонов. И это при том, что глобальная версия Xiaomi 17 вместе с Ultra-флагманом должны выйти лишь в марте 2026 года — одновременно с международной выставкой MWC 2026.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

На момент публикации материала неизвестной остается цена Xiaomi 17 Pro в России, да и дата выхода смартфона находится под завесой тайны. Однако наличие соответствующей карточки намекает на то, что релиз состоится совсем скоро.

Xiaomi 17 Pro и 17 Pro Max в России. Смартфоны в каталоге DNS. Фото.

Смартфоны в каталоге DNS

С учетом того, что никаких официальных заявлений о выходе Xiaomi 17 Pro не поступало ни от производителя, ни от DNS, можно рассмотреть несколько версий случившегося:

  • компания решила выпустить Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17 Pro Max специально для рынка России, не дожидаясь анонса глобальной версии;
  • карточки смартфонов появились заблаговременно перед глобальным релизом в марте 2026 года;
  • интернет-магазин DNS разместил карточки товаров исключительно с целью сбора трафика (переходов на сайт);
  • DNS планирует продавать китайскую версию Xiaomi 17 Pro, невзирая на ее недостатки.

Как бы то ни было, подтвердить или опровергнуть какую-либо из версий сейчас нельзя. Остается лишь ждать официальных заявлений со стороны Xiaomi и DNS.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Где можно купить Xiaomi 17 Pro

Пока на сайте DNS появились лишь карточки смартфонов, их уже продают на маркетплейсах. В частности, купить Xiaomi 17 Pro Max и его младшего брата можно на AliExpress:

Обратите внимание, что все доступные на момент публикации материала смартфоны являются китайскими версиями Xiaomi. Они лишены русского языка в прошивке, имеют вшитые сервисы КНР, а также поддерживают не все диапазоны частот 4G.

Теги
Новости по теме
Топовый смартфон POCO F7 подешевел почти в 2 раза. Это самый мощный Xiaomi за свои деньги
Nothing Phone (3) внезапно стал классным смартфоном. Он сильно подешевел и теперь стоит, как должен
Какие смартфоны Xiaomi получат урезанную версию HyperOS 3 без главных фишек Android 16
Лонгриды для вас
СберМегаМаркет
Что случилось с Мегамаркетом? Маркетплейс еще существует, но покупать там не советуем

Завсегдатаи интернет-магазинов вспомнят, как счастливо жилось любителям скидок, баллов и промокодов во времена работы “Мегамаркета”. Благодаря этому сервису многие закупились техникой и даже обставили квартиры чуть ли не в два раза дешевле официальных цен. Но в один момент аттракцион щедрости прекратился. Что случилось с магазином? Почему он больше не доставляет товары? Давайте разбираться.

Читать далее
Чем отличаются Redmi Watch 5, Watch 5 Active и Watch 5 Lite. Какие смарт-часы Xiaomi лучше и почему

Осознав популярность фитнес-браслетов Mi Band, компания Xiaomi начала выпускать смарт-часы, и сегодня на рынке представлено множество разных моделей. Чего только стоит серия Redmi Watch 5, где помимо базовой версии есть Redmi Watch 5 Active и Redmi Watch 5 Lite. Несмотря на принадлежность к одному поколению, все часы самобытные и особенные. Чтобы вы лучше поняли их разницу и смогли выбрать подходящую модель, мы сделали большое сравнение Redmi Watch 5 vs 5 Lite vs 5 Active, которое расставляет все точки над «i».

Читать далее
5 новых гаджетов Xiaomi, которые вы могли пропустить в 2025 году

Xiaomi — это огромная экосистема, в которую входят не только смартфоны на любой вкус и цвет, но и сотни других гаджетов. Причем каждый год их появляется так много, что всегда велик риск банально пропустить кое-что интересное и забыть пополнить свой набор умных устройств чем-то действительно полезным. Мы изучили, какие гаджеты Xiaomi выпустила в 2025 году, и выбрали самые классные, которые продаются на глобальном рынке и в том числе доступны на AliExpress.

Читать далее
Новости партнеров
Майкл Сейлор опроверг слухи о продаже биткоинов из крипторезерва Strategy. Что происходит?
Майкл Сейлор опроверг слухи о продаже биткоинов из крипторезерва Strategy. Что происходит?
Какой будет погода зимой 2025 года: метеорологи говорят о пугающих рекордах
Какой будет погода зимой 2025 года: метеорологи говорят о пугающих рекордах
В WhatsApp наконец-то появится поддержка нескольких аккаунтов на одном iPhone
В WhatsApp наконец-то появится поддержка нескольких аккаунтов на одном iPhone