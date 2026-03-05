Xiaomi 17 Ultra или Xiaomi 17 — какой флагман выбрать и почему

Не прошло и года с момента релиза в Китае, как в России появилась глобальная версия Xiaomi 17 — нового флагмана одного из ведущих производителей смартфонов на планете. Оставив «прошки» жителям Поднебесной, на международный рынок китайцы выпустили лишь Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Ultra. Именно эти два смартфона соседствуют на наших прилавках, провоцируя резонный вопрос: какой из них лучше купить? Сейчас разберемся.

Отличия Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Ultra

Несмотря на принадлежность к одной флагманской серии, Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Ultra — два совершенно разных смартфона. Это видно и по размерам, и по дизайну, и по начинке, и по цене.

Xiaomi 17 — это компактный флагман, в то время как Xiaomi 17 Ultra — навороченный камерофон. И, хотя оба смартфона работают на одном и том же процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5, все остальные параметры у них отличаются.

Характеристики Xiaomi 17 Xiaomi 17 Ultra Экран 6.3 дюйма, AMOLED (2656х1220), 1-120 Гц 6.9 дюйма, AMOLED (2608х1200), 1-120 Гц Основная камера 50 (OIS) + 50 + 50 (OIS) МП 50 (OIS) + 50 + 200 (OIS) МП Фронтальная камера 50 МП 50 МП Процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 Snapdragon 8 Elite Gen 5 Память 12/256 или 12/512 ГБ 16/512 или 16/1024 ГБ Аккумулятор 6330 мАч 6000 мАч Зарядка 100 Вт (проводная)

50 Вт (беспроводная) 90 Вт (проводная)

50 Вт (беспроводная) Размеры и вес 151.1×71.8×8.1 мм, 191 г 162.9×77.6×8.3 мм, 224 г Цена От 61 000 ₽ От 87 000 ₽

Будучи более крупным смартфоном, Xiaomi 17 Ultra получил аккумулятор меньшей емкости. А все потому, что львиную долю его корпуса занимает камера, которая главным образом и отличает Ultra-версию от Xiaomi 17.

Камера Xiaomi 17 Ultra и Xiaomi 17

У смартфонов одинаковые фронталки и ультраширики. А разница между Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Ultra заключается в основе и телевике. Разберемся, как это влияет на качество съемки.

Xiaomi 17 Ultra получил основную камеру Light Hunter 1050L с размером сенсора 1/0.98″ и поддержкой технологии LOFIC, а основа обычного Xiaomi 17 представлена более простым сенсором Light Fusion 950 (1/1.31″). Заметить разницу даже в сложных условиях обычному человеку практически невозможно, однако мобильный фотограф заметит, что основная камера Ultra-смартфона обладает более точной цветопередачей.

Но главное преимущество камеры Xiaomi 17 Ultra — не основа, а телеобъектив перископического типа. Он оснащен большим сенсором Samsung HPE (1/1.4″) и обеспечивает оптическое приближение в диапазоне 3.2x-4.3x. На его фоне Samsung JN5 (1/2.76″) с его 2.6-кратным оптическим зумом выглядит откровенно слабо, когда дело доходит до съемки портретов и объектов, расположенных вдали.

Общая кратность зума на Xiaomi 17 составляет 60x, а на Xiaomi 17 Ultra — 120x. Поэтому, если мы говорим о съемке с приближением, более дорогой смартфон выигрывает в одну калитку.

Автономность Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 17 Ultra хоть и является более крупным смартфоном, он оснащен аккумулятором меньшей емкости (6000 мАч против 6330 мАч). Сказывается ли это на автономности? Безусловно! Согласно результатам теста GSMArena.com, Xiaomi 17 работает примерно на 15% дольше во всех сценариях, невзирая на свои компактные габариты.

А вот скорость зарядки у смартфонов примерно одинаковая. Xiaomi 17 набирает 100% от комплектного адаптера питания за 46 минут, а Xiaomi 17 Ultra — за 43 минуты. Можно сказать, что в этом отношении у нас паритет.

Что лучше: Xiaomi 17 или Xiaomi 17 Ultra

Выбор между Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Ultra очевиден. Формально оба смартфона являются флагманами, но камера Ultra-версии намного лучше. Xiaomi 17 тоже снимает на высоком уровне, как и полагается смартфону премиум-класса, но все-таки не так круто. Особенно, когда дело доходит до портретов и дальней съемки. Вот только готовы ли вы переплатить за Xiaomi 17 Ultra, а также пожертвовать комфортом ради продвинутой камеры?

Если вам нужен компактный или просто хороший смартфон, запаса прочности которого хватит на 4-5 лет, Xiaomi 17 станет идеальным выбором. У него неплохая камера, мощный процессор и шикарная для своих размеров автономность. Брать Xiaomi 17 Ultra стоит только в том случае, если вы очень любите фотографировать, а ваш наметанный глаз готов распознать разницу даже в мельчайших деталях.