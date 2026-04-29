Xiaomi 17T и Xiaomi 17T Pro: характеристики, отличия от Xiaomi 15T, цены в России

Ещё до официального анонса в сеть утекли полные характеристики Xiaomi 17T и Xiaomi 17T Pro — и теперь мы знаем о новинках практически всё. Оба смартфона по-прежнему построены на процессорах MediaTek Dimensity нового поколения, получили улучшенные камеры с фирменной оптикой Leica и заметно подросшие в ёмкости аккумуляторы. Правда, ценник, судя по утечке, поднимется примерно на 100 евро по сравнению с линейкой 15T — о причинах все мы знаем уже давно. Разбираемся, что именно изменилось, чем модели отличаются друг от друга и кому из них стоит отдать предпочтение.

Характеристики Xiaomi 17T и 17T Pro — полное сравнение

Информация опубликована французским ресурсом Dealabs и пока остаётся утечкой, а не официальными данными Xiaomi. Тем не менее детализация достаточно высокая, а ранее оба смартфона уже засветились в базе Geekbench, что косвенно подтверждает данные. Смотрите в таблице, что известно о новых Xiaomi 17T:

Характеристика Xiaomi 17T Xiaomi 17T Pro Процессор Dimensity 8500-Ultra Dimensity 9500 Экран 6,59″ AMOLED, 120 Гц 6,83″ AMOLED, 144 Гц Оперативная память 12 ГБ 12 ГБ Хранилище 256 / 512 ГБ 512 ГБ Аккумулятор 6500 мАч 7000 мАч Зарядка 67 Вт (проводная) 100 Вт проводная / 50 Вт беспроводная

Первое, что нужно знать — выйдет серия Xiaomi 17T, а не 15T. Дело не в суевериях, как это бывало ранее, а в попытке унифицировать наименование линейки и сделать его соответствующим текущему модельному ряду. Звучит логично.

Оба смартфона получат гигантские аккумуляторы, достаточно много ОЗУ (несмотря на дефицит памяти на рынке) и, по традиции, чипы MediaTek. Также известно, что новые субфлагманы Xiaomi будут работать на Android 16 с оболочкой HyperOS. Цвета одинаковые: синий, чёрный и фиолетовый.

Dimensity 9500 вместо Snapdragon: почему Xiaomi снова выбрала MediaTek

Серия T у Xiaomi традиционно строится на чипах MediaTek, и новое поколение не стало исключением. Xiaomi 17T Pro получит Dimensity 9500 — актуальный флагманский процессор MediaTek как у Vivo X300, который по производительности конкурирует со Snapdragon Elite от Qualcomm. Обычная версия 17T довольствуется Dimensity 8500-Ultra — чипом верхнего среднего уровня. Оба явно входят в топ лучших чипов бренда, с которыми стоит покупать смартфоны вне всяких сомнений.

Подписывайтесь на наш канал в MAX, чтобы не пропускать новые материалы об Android и смартфонах.

Для пользователя это означает, что Pro-версия будет чувствовать себя уверенно в любых задачах, включая тяжёлые игры, а базовая модель подойдёт тем, кому не нужно столько производительности и кто предпочитает сэкономить. Процессоры Dimensity также традиционно считаются более энергоэффективными, что в паре с крупными аккумуляторами должно положительно сказаться на автономности.

Камеры Leica в Xiaomi 17T Pro — новый сенсор Light Fusion 950

Обе модели сохраняют тройную камеру с брендом Leica. Ключевое отличие Pro-версии — основной сенсор Light Fusion 950 вместо Light Fusion 800 в обычной модели. Подробных характеристик сенсоров в утечке нет, но смена поколения основного датчика обычно означает улучшение съёмки при слабом освещении и более точную цветопередачу.

Телеобъектив одинаковый у обеих моделей: 50 Мп с 5-кратным оптическим зумом. Ультраширокий модуль — 12 Мп, фронтальная камера — 32 Мп. Пятикратный оптический зум в этом ценовом сегменте по-прежнему выглядит сильным аргументом: он позволяет снимать удалённые объекты без потери качества, что полезно для путешествий и уличной фотографии.

Батарея до 7000 мАч и зарядка 100 Вт — что с автономностью

Аккумуляторы Xiaomi 17T станут заметно больше по современным меркам: 6500 мАч у базовой модели и 7000 мАч у Pro. Для сравнения, у предшественника Xiaomi 15T Pro ёмкость составляла 5500 мАч. Рост почти на 40% — серьёзная разница, которая на практике может означать полтора-два дня автономной работы при умеренном использовании.

Зарядка тоже отличается существенно. Xiaomi 17T Pro получит зарядку 100 Вт и 50 Вт — беспроводную, что позволит зарядить телефон примерно за 30–40 минут от розетки. Базовая модель ограничена 67 Вт и не получила беспроводную зарядку — это одно из заметных упрощений.

Цена Xiaomi 17T и 17T Pro в Европе и ожидаемая стоимость в России

По данным утечки, европейские цены Xiaomi 17T уже известны. С вас попросят на 100 евро больше, чем стоили Xiaomi 15T и 15T Pro на старте. Если пересчитать ориентировочно на российские цены, получается следующее:

Xiaomi 17T (от 749 евро): примерно 65 800 ₽

примерно 65 800 ₽ Xiaomi 17T Pro (от 999 евро): примерно от 87 700 ₽

Стоит учитывать, что российские цены Xiaomi часто отличаются от прямой конвертации с европейских: компания может скорректировать стоимость для локального рынка до 70 000 рублей и 90 000 рублей соответственно. Но ориентир понятен — это уровень конкуренции с Samsung Galaxy S25 FE и Google Pixel 9, а в случае Pro-версии — с полноценными флагманами. Но цены на флагманы традиционно быстро снижаются, как в случае с Galaxy S25 Edge, в результате чего Xiaomi 17T станет выгодным.

ЖДЕМ ТЕБЯ В НАШЕМ ТЕЛЕГРАМ-ЧАТИКЕ

Когда выйдет Xiaomi 17T Pro и стоит ли ждать его в России

Точная дата выхода Xiaomi 17T пока не подтверждена. Однако такой уровень детализации утечки обычно означает, что до запуска остаётся не больше нескольких недель. Серия T у Xiaomi традиционно выходит во второй половине года, но появление полных спецификаций уже сейчас намекает на более ранний запуск. Поговаривают, что новый Xiaomi 17T выпустят весной, чтобы укрепить позицию бренда в борьбе с другими игроками рынка, чьи новинки обычно выходят в первом полугодии.

Если вы присматриваетесь к смартфону в ценовом диапазоне 80–110 тысяч рублей, имеет смысл дождаться официального анонса и первых обзоров. Dimensity 9500 в Pro-версии, огромный аккумулятор и камеры Leica с 5-кратным зумом — сильный набор для этих денег. Но пока неясно, как это всё реализовано на практике: качество экрана, нагрев под нагрузкой и работа камерного софта видно только в реальных тестах.

Если же вам нужен смартфон прямо сейчас и ждать не хочется, текущее поколение Xiaomi 15T Pro наверняка начнёт дешеветь с появлением преемника — и это может стать выгодной покупкой с учётом того, что камеры, экран и производительность там тоже на высоком уровне.