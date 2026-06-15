Сел сравнивать два свежих флагмана и понял, что выбор тут не про то, какой лучше, а про то, что вам важнее. Samsung Galaxy S26 маленький, аккуратный и обещает обновления на годы вперёд. Xiaomi 17T Pro наоборот крупный и зверским железом, его берут ради мощи и автономности. Оба метят в премиум, но цепляют разных людей, сейчас расскажу, что лучше — новый Xiaomi или Galaxy S26. Если хотите понять, чем вообще брали новинки Xiaomi, мы отдельно объясняли, почему Xiaomi 17T и 17T Pro с камерой Leica получились такими крутыми.

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Дизайн и экран: компактность против размаха

Тут телефоны сразу расходятся. Galaxy S26 это компактный флагман с рамкой из брони Armor Aluminum 2 и стеклом Gorilla Glass Victus 2, его удобно держать одной рукой весь день. Xiaomi 17T Pro крупнее, увесистее и явно сделан под игры, кино и долгую работу без розетки. У обоих защита от воды по стандарту IP68.

По экрану размах за Xiaomi. Большой AMOLED-экран на 144 Гц, поддержка Dolby Vision и яркость до 3500 нит делают картинку сочной даже на солнце. У Samsung панель Dynamic LTPO AMOLED поскромнее по цифрам, 6,3 дюйма и 120 Гц, но откалибрована отлично и на улице читается прекрасно. Для фильмов и игр ярче и зрелищнее Xiaomi, для компактности приятнее Samsung. Больше таких разборов по Android выходит в нашем канале в MAX.

Какой смартфон мощнее — Xiaomi 17T Pro или Galaxy S26

Xiaomi 17T Pro работает на новом процессоре MediaTek Dimensity 9500 с памятью вплоть до 1 ТБ и 16 ГБ оперативки, это машина под тяжёлые игры и многозадачность. Samsung ставит флагманский Snapdragon 8 Elite Gen 5 или Exynos 2600 в зависимости от региона, плюс фирменную оптимизацию и семь лет обновлений. Если думаете, какой телефон с мощным процессором взять, то Xiaomi в выигрышной позиции. Дело в том, что 17T Pro везде поставляется с проверенным чипом, тогда как Galaxy S26 В России — с Exynos 2600.

Да и по автономности разрыв огромный. У Xiaomi батарея на 7000 мАч и быстрая зарядка 100 Вт по проводу плюс 50 Вт без проводов. У Samsung всего 4300 мАч и скромные 25 Вт. Кстати, свежую One UI Samsung активно докручивает: недавно Galaxy S25 получил One UI 8.5 с фишками, которые были только у S26, так что по части обновлений корейцы действительно держат марку.

Камера Galaxy S26 или Xiaomi 17T Pro — у кого лучше

У обоих по три камеры, но упор разный. Xiaomi 17T Pro собрал основную камеру на 50 Мп с настройкой Leica, отдельный перископ на 50 Мп с пятикратным оптическим зумом и ультраширик. Перископ это серьёзный плюс, если любите снимать издалека. Samsung идёт проверенной связкой: 50 Мп основной модуль, телевик на 10 Мп с тройным зумом и ультраширик на 12 Мп.

В чём Samsung силён, так это в обработке. Цвета достоверные, HDR отличный, результат стабильный от кадра к кадру, это классический смартфон с хорошей камерой для тех, кто просто наводит и снимает. Xiaomi даёт больше гибкости: запись 4K при 120 кадрах и фронталка на 32 Мп против 12 Мп у Samsung. Если хочется выбрать смартфон с хорошей камерой и при этом сравнить именно компактные версии, у нас есть отдельный материал про то, Xiaomi 17 или Galaxy S26 среди компактных флагманов 2026 года.

Новый Xiaomi или недорогой Galaxy — что выгоднее купить

По деньгам Samsung ощутимо доступнее: 17T Pro только вышел и стоит дороже Galaxy S26 (68 000 рублей против 47 000 рублей). Но при этом даёт батарею крупнее, зарядку быстрее, экран резвее и больше памяти. Это самый сбалансированный смартфон Xiaomi, который предлагает обилие возможностей по адекватной цене. Можно чуть подождать, чтобы он стал дешевле, но на фоне новостей о подорожании, я бы не советовал откладывать.

Samsung свою цену оправдывает иначе: премиальный бренд, вылизанная ОС, режим DeX для работы как на компьютере и компактный корпус. Если смотрите на годы вперёд и цените экосистему, доплата осмысленная. Если же вопрос звучит как сяоми или самсунг, что лучше за свои деньги, то по чистому железу выигрывает Xiaomi.

К слову, цены сейчас скачут в обе стороны: тот же Galaxy S26 в России упал до 49 тысяч и стал дешевле Galaxy S25, так что момент для покупки бывает очень удачным. Ниже собрал главные характеристики в одну таблицу, чтобы выгодно купить смартфон было проще, сравнив детально.

Характеристика Xiaomi 17T Pro Samsung Galaxy S26 Экран 6,83 дюйма AMOLED, 144 Гц, до 3500 нит 6,3 дюйма LTPO AMOLED, 120 Гц, до 2600 нит Процессор MediaTek Dimensity 9500 Snapdragon 8 Elite Gen 5 / Exynos 2600 Память до 16 ГБ ОЗУ, до 1 ТБ до 12 ГБ ОЗУ, до 512 ГБ Основная камера 50 Мп, Leica, OIS 50 Мп, OIS Зум перископ 50 Мп, 5x телевик 10 Мп, 3x Фронталка 32 Мп 12 Мп с автофокусом Батарея 7000 мАч 4300 мАч Зарядка 100 Вт провод, 50 Вт беспроводная 25 Вт провод, 15 Вт беспроводная ОС HyperOS 3, Android 16 One UI 8.5, 7 лет апдейтов Особенности Dolby Vision, USB-C 2.0 Samsung DeX

Мой вердикт простой. Если выбираете смартфон по соотношению цена-возможности и берёте телефон на пару лет, подойдет Xiaomi 17T Pro, он круче. Себе бы взял его, потому что ценю железо. А если нужен компактный флагман, который будет актуален и через пять лет — Samsung Galaxy S26, выбор наиболее попсовый. А вообще: оба крутые, вопрос только в том, что вам важнее.

Galaxy S26

Xiaomi 17T Pro

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