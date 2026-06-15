Сел сравнивать два свежих флагмана и понял, что выбор тут не про то, какой лучше, а про то, что вам важнее. Samsung Galaxy S26 маленький, аккуратный и обещает обновления на годы вперёд. Xiaomi 17T Pro наоборот крупный и зверским железом, его берут ради мощи и автономности. Оба метят в премиум, но цепляют разных людей, сейчас расскажу, что лучше — новый Xiaomi или Galaxy S26. Если хотите понять, чем вообще брали новинки Xiaomi, мы отдельно объясняли, почему Xiaomi 17T и 17T Pro с камерой Leica получились такими крутыми.
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Дизайн и экран: компактность против размаха
Тут телефоны сразу расходятся. Galaxy S26 это компактный флагман с рамкой из брони Armor Aluminum 2 и стеклом Gorilla Glass Victus 2, его удобно держать одной рукой весь день. Xiaomi 17T Pro крупнее, увесистее и явно сделан под игры, кино и долгую работу без розетки. У обоих защита от воды по стандарту IP68.
По экрану размах за Xiaomi. Большой AMOLED-экран на 144 Гц, поддержка Dolby Vision и яркость до 3500 нит делают картинку сочной даже на солнце. У Samsung панель Dynamic LTPO AMOLED поскромнее по цифрам, 6,3 дюйма и 120 Гц, но откалибрована отлично и на улице читается прекрасно. Для фильмов и игр ярче и зрелищнее Xiaomi, для компактности приятнее Samsung. Больше таких разборов по Android выходит в нашем канале в MAX.
Какой смартфон мощнее — Xiaomi 17T Pro или Galaxy S26
Xiaomi 17T Pro работает на новом процессоре MediaTek Dimensity 9500 с памятью вплоть до 1 ТБ и 16 ГБ оперативки, это машина под тяжёлые игры и многозадачность. Samsung ставит флагманский Snapdragon 8 Elite Gen 5 или Exynos 2600 в зависимости от региона, плюс фирменную оптимизацию и семь лет обновлений. Если думаете, какой телефон с мощным процессором взять, то Xiaomi в выигрышной позиции. Дело в том, что 17T Pro везде поставляется с проверенным чипом, тогда как Galaxy S26 В России — с Exynos 2600.
Да и по автономности разрыв огромный. У Xiaomi батарея на 7000 мАч и быстрая зарядка 100 Вт по проводу плюс 50 Вт без проводов. У Samsung всего 4300 мАч и скромные 25 Вт. Кстати, свежую One UI Samsung активно докручивает: недавно Galaxy S25 получил One UI 8.5 с фишками, которые были только у S26, так что по части обновлений корейцы действительно держат марку.
Камера Galaxy S26 или Xiaomi 17T Pro — у кого лучше
У обоих по три камеры, но упор разный. Xiaomi 17T Pro собрал основную камеру на 50 Мп с настройкой Leica, отдельный перископ на 50 Мп с пятикратным оптическим зумом и ультраширик. Перископ это серьёзный плюс, если любите снимать издалека. Samsung идёт проверенной связкой: 50 Мп основной модуль, телевик на 10 Мп с тройным зумом и ультраширик на 12 Мп.
В чём Samsung силён, так это в обработке. Цвета достоверные, HDR отличный, результат стабильный от кадра к кадру, это классический смартфон с хорошей камерой для тех, кто просто наводит и снимает. Xiaomi даёт больше гибкости: запись 4K при 120 кадрах и фронталка на 32 Мп против 12 Мп у Samsung. Если хочется выбрать смартфон с хорошей камерой и при этом сравнить именно компактные версии, у нас есть отдельный материал про то, Xiaomi 17 или Galaxy S26 среди компактных флагманов 2026 года.
Новый Xiaomi или недорогой Galaxy — что выгоднее купить
По деньгам Samsung ощутимо доступнее: 17T Pro только вышел и стоит дороже Galaxy S26 (68 000 рублей против 47 000 рублей). Но при этом даёт батарею крупнее, зарядку быстрее, экран резвее и больше памяти. Это самый сбалансированный смартфон Xiaomi, который предлагает обилие возможностей по адекватной цене. Можно чуть подождать, чтобы он стал дешевле, но на фоне новостей о подорожании, я бы не советовал откладывать.
Samsung свою цену оправдывает иначе: премиальный бренд, вылизанная ОС, режим DeX для работы как на компьютере и компактный корпус. Если смотрите на годы вперёд и цените экосистему, доплата осмысленная. Если же вопрос звучит как сяоми или самсунг, что лучше за свои деньги, то по чистому железу выигрывает Xiaomi.
К слову, цены сейчас скачут в обе стороны: тот же Galaxy S26 в России упал до 49 тысяч и стал дешевле Galaxy S25, так что момент для покупки бывает очень удачным. Ниже собрал главные характеристики в одну таблицу, чтобы выгодно купить смартфон было проще, сравнив детально.
|Характеристика
|Xiaomi 17T Pro
|Samsung Galaxy S26
|Экран
|6,83 дюйма AMOLED, 144 Гц, до 3500 нит
|6,3 дюйма LTPO AMOLED, 120 Гц, до 2600 нит
|Процессор
|MediaTek Dimensity 9500
|Snapdragon 8 Elite Gen 5 / Exynos 2600
|Память
|до 16 ГБ ОЗУ, до 1 ТБ
|до 12 ГБ ОЗУ, до 512 ГБ
|Основная камера
|50 Мп, Leica, OIS
|50 Мп, OIS
|Зум
|перископ 50 Мп, 5x
|телевик 10 Мп, 3x
|Фронталка
|32 Мп
|12 Мп с автофокусом
|Батарея
|7000 мАч
|4300 мАч
|Зарядка
|100 Вт провод, 50 Вт беспроводная
|25 Вт провод, 15 Вт беспроводная
|ОС
|HyperOS 3, Android 16
|One UI 8.5, 7 лет апдейтов
|Особенности
|Dolby Vision, USB-C 2.0
|Samsung DeX
Мой вердикт простой. Если выбираете смартфон по соотношению цена-возможности и берёте телефон на пару лет, подойдет Xiaomi 17T Pro, он круче. Себе бы взял его, потому что ценю железо. А если нужен компактный флагман, который будет актуален и через пять лет — Samsung Galaxy S26, выбор наиболее попсовый. А вообще: оба крутые, вопрос только в том, что вам важнее.
А какой смартфон вам больше по душе? Делитесь в нашем чате в МАКС — будет интересно узнать!
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