Xiaomi 17T Pro выйдет, но это будет не народный флагман, а кое-что другое

Юрий Кудлович

Уже несколько поколений подряд Xiaomi сопровождает свои флагманские устройства Pro и Ultra упрощенными моделями с суффиксом T в названии. Они такие же по основным характеристикам, но немного проще в плане исполнения корпуса и дисплея. Соответственно, стоят они тоже дешевле основных моделей. Но в этом году компания решила сменить направление. Каким же получится новый Xiaomi 17T Pro?

Xiaomi 17T Pro выйдет, но это будет не народный флагман, а кое-что другое. Скоро смартфоны Xiaomi можно будет «гонять на мойку»? Изображение: xiaomitime.com. Фото.

Скоро смартфоны Xiaomi можно будет «гонять на мойку»? Изображение: xiaomitime.com

В сети появились утечки на тему выхода субфлагмана Xiaomi 17T Pro. Если верить слухам, в него якобы планируют поставить флагманский чип, быстрая зарядку и еще кое что, чего раньше не было в смартфонах такого уровня. И речь идет не об ультразвуковом сканере отпечатка пальцев, хотя он тут тоже будет.

Характеристики Xiaomi 17T Pro

Если верить инсайдерам, в этом году Xiaomi готовит к выходу субфлагман со ставкой на автономность и прочность. Его основными фишками станут защита от воды и пыли по новому стандарту, а еще аккумулятор увеличенной емкости. Вот, что известно по спецификациям Xiaomi 17T Pro:

  • Процессор: MediaTek Dimensity 9500
  • Аккумулятор: 8500 мА*ч
  • Защита: IP69
  • Особенности: ультразвуковой сканер отпечатков пальцев

IP69 — это стандарт, который обеспечивает защиту корпуса и внутренностей смартфона. В теории, устройство уровня IP69 способно выдержать жесткую мойку струями воды под высоким давлением и температурой. Да, это все еще не гарантия того, что телефон можно мыть под краном или брать с собой в море, но устойчивость электроники к внезапным потопам (нечаянно разлили воду на телефон) будет явно на уровень круче.

Ну и батарейка у такого смартфона однозначно порадует тех, кто много снимает видео, раздает интернет или просто часто находится вдали от розетки. Кстати, в линейке также должен появиться обычный Xiaomi 17T. У него батарейка будет поменьше, да и процессор не такой мощный. Выйдут они, скорее всего, одновременно — уже в этом месяце

Интересно, что именно в этом году Xiaomi решила повернуть T-серию в новом направлении. Не исключено, что на это повлиял дефицит памяти. Мы недавно рассказывали, как могут измениться смартфоны, если оперативная память продолжит дорожать и исчезать из свободного доступа.

Лонгриды для вас
Смартфоны следующего поколения могут работать быстрее ноутбуков и настольных ПК

Новые технологии уже позволяют разгонять встроенную память телефонов до уровня твердотельных накопителей игровых и профессиональных компьютеров. Это нужно для шустрой работы приложений и нейросетей. Вот только воспользоваться этой скоростью пока никто не может. И вот почему.

Читать далее
Лучшие смартфоны для съемки фейерверков и просто ночных фотографий

Новый год и сопровождающие его праздники — время фейерверков. Съемка этого явления во всем его мерцающем великолепии требует большего, чем просто направить телефон вверх. Нужна камерная система, которая легко справляется с динамическим диапазоном, размытием движения и шумом. Нсколько смартфонов действительно справляются с этой задачей, сочетая большие сенсоры, продвинутую обработку с помощью искусственного интеллекта и профессиональную оптику. Если цель — получить достойные ночные снимки, вот лучшие смартфоны, которые для этого подойдут.

Читать далее
Ждете Samsung Galaxy S26? Лучше ищите другой смартфон. Новинка уже почти разочаровала

Ещё несколько месяцев назад ожидания от линейки Samsung Galaxy S26 были чрезвычайно высокими. Ходили слухи, что базовую модель заменит мощный Galaxy S26 Pro, «переходная» Plus-версия уступит место продвинутому Galaxy S26 Edge, а Ultra останется вершиной инженерного совершенства. Предполагалось, что Samsung наконец-то перегруппирует линейку и вернёт новшествам прежний масштаб. Однако новые утечки и слухи рушат все надежды. Вместо прогресса мы получаем очередное поколение смартфонов без прорыва и без вдохновения.

Читать далее
