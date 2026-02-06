Xiaomi 17T Pro выйдет, но это будет не народный флагман, а кое-что другое

Уже несколько поколений подряд Xiaomi сопровождает свои флагманские устройства Pro и Ultra упрощенными моделями с суффиксом T в названии. Они такие же по основным характеристикам, но немного проще в плане исполнения корпуса и дисплея. Соответственно, стоят они тоже дешевле основных моделей. Но в этом году компания решила сменить направление. Каким же получится новый Xiaomi 17T Pro?

⚡️ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

В сети появились утечки на тему выхода субфлагмана Xiaomi 17T Pro. Если верить слухам, в него якобы планируют поставить флагманский чип, быстрая зарядку и еще кое что, чего раньше не было в смартфонах такого уровня. И речь идет не об ультразвуковом сканере отпечатка пальцев, хотя он тут тоже будет.

Характеристики Xiaomi 17T Pro

Если верить инсайдерам, в этом году Xiaomi готовит к выходу субфлагман со ставкой на автономность и прочность. Его основными фишками станут защита от воды и пыли по новому стандарту, а еще аккумулятор увеличенной емкости. Вот, что известно по спецификациям Xiaomi 17T Pro:

Процессор: MediaTek Dimensity 9500

MediaTek Dimensity 9500 Аккумулятор: 8500 мА*ч

8500 мА*ч Защита: IP69

IP69 Особенности: ультразвуковой сканер отпечатков пальцев

IP69 — это стандарт, который обеспечивает защиту корпуса и внутренностей смартфона. В теории, устройство уровня IP69 способно выдержать жесткую мойку струями воды под высоким давлением и температурой. Да, это все еще не гарантия того, что телефон можно мыть под краном или брать с собой в море, но устойчивость электроники к внезапным потопам (нечаянно разлили воду на телефон) будет явно на уровень круче.

Ну и батарейка у такого смартфона однозначно порадует тех, кто много снимает видео, раздает интернет или просто часто находится вдали от розетки. Кстати, в линейке также должен появиться обычный Xiaomi 17T. У него батарейка будет поменьше, да и процессор не такой мощный. Выйдут они, скорее всего, одновременно — уже в этом месяце

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Интересно, что именно в этом году Xiaomi решила повернуть T-серию в новом направлении. Не исключено, что на это повлиял дефицит памяти. Мы недавно рассказывали, как могут измениться смартфоны, если оперативная память продолжит дорожать и исчезать из свободного доступа.