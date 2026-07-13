Xiaomi 17T, который еще недавно стоил более 47 тысяч рублей, неожиданно подешевел до 35к рублей. Столь выгодное предложение действует на AliExpress в рамках акции «Час выгоды» — это рекордно низкая цена для свежего субфлагмана бренда. За эти деньги вы получаете очень удачный аппарат с мощным чипсетом, большим объемом высокоскоростной памяти и связку камер с 5-кратным зумом. Разбираемся, почему это лучший смартфон до 35 тысяч прямо сейчас. А, если ищете что-то другое, пройдите наш интерактивный тест, который поможет вам выбрать идеальный аппарат конкретно под себя.

Это лучший смартфон до 35к рублей прямо сейчас. Фото.

Это лучший смартфон до 35к рублей прямо сейчас

Цена Xiaomi 17T на AliExpress и что она значит

Скидка идёт по акции, а не как постоянная цена, поэтому ловить нужно именно в «Час выгоды». Формально это одно из самых выгодных предложений в сегменте 35 000 — 40 000 рублей на текущий момент — за субфлагман с топовой памятью и перископом это заметно ниже привычного ценника.

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Важно понимать: рекордная цена держится ограниченное время, и после окончания акции стоимость почти наверняка вернётся выше. Если модель вам подходит по характеристикам, тянуть с решением смысла мало — акционные цены на AliExpress живут недолго. Еще больше скидок вы найдете в канале Сундук Али-Бабы в Максе. Подписывайтесь!

Характеристики Xiaomi 17T: чипсет, память и батарея

Главный козырь модели — сбалансированная начинка без явных компромиссов. В основе лежит предтоповый чипсет MediaTek Dimensity 8500 с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Причём память здесь скоростная — стандартов LPDDR5X и UFS 4.1, то есть приложения и файлы открываются заметно быстрее, чем на бюджетных аналогах.

Есть еще китайская версия, и она дешевле. Фото.

Есть еще китайская версия, и она дешевле

Экран среднеразмерный — 6,59 дюйма, за счёт чего смартфон удобно лежит в руке и помещается в карман. Батарея на 6500 мАч — это хороший запас автономности, которого при умеренной нагрузке спокойно хватит на день с лишним. Из приятных бонусов — поддержка eSIM, стереодинамики, NFC для бесконтактной оплаты и защита от воды и пыли по стандарту IP68.

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Камеры Xiaomi 17T: главный модуль и 5-кратный перископ

По части фото модель заметно выделяется на фоне обычных середняков. Набор камер универсальный: главный модуль на 50 Мп, отдельный ширик на 12 Мп для пейзажей и групповых кадров, а также 5-кратный перископ на 50 Мп для приближения удалённых объектов.

Ключевые фишки Xiaomi 17T. Фото.

Ключевые фишки Xiaomi 17T

Перископ — это отдельная линза с оптическим приближением, и в бюджетном классе такое встречается редко. На практике это значит, что вы сможете снимать сцену или концерт издалека без сильной потери качества, а не полагаться на цифровой зум, который просто растягивает пиксели.

Купить Xiaomi 17T

Xiaomi 17T или Xiaomi 17T Pro — что выбрать за свои деньги

Приставка Pro обычно означает более мощный чипсет, улучшенную зарядку и иногда доработанные камеры. Но точных различий между Xiaomi 17T и Xiaomi 17T Pro источник не приводит, поэтому додумывать конкретные цифры мы не будем.

Практический вывод простой: если вам важнее удобные габариты и цена, обычный 17T выглядит разумнее — он и так несёт скоростную память, перископ и большую батарею. Версия Pro имеет смысл, если вы готовы доплатить за максимальную производительность и более продвинутую съёмку. Тем, кто хочет сэкономить ещё сильнее, стоит взглянуть на подборку, где крутой флагман Xiaomi подешевел в 5 раз.

Xiaomi 17T спереди не отличить от флагмана. Фото.

Xiaomi 17T спереди не отличить от флагмана

Стоит ли покупать Xiaomi 17T на AliExpress из России

Ключевой момент при покупке из России — поддержка eSIM и NFC. eSIM пригодится тем, кто пользуется виртуальными симками, а NFC отвечает за бесконтактную оплату, хотя её работа в России зависит от доступного платёжного приложения, а не от самого смартфона.

При заказе на AliExpress помните про стандартные нюансы площадки: сроки доставки, отсутствие официальной российской гарантии и необходимость проверять комплектацию сразу после получения. Если эти условия вас устраивают, цена в 35 тысяч рублей делает Xiaomi 17T одним из самых интересных вариантов в своём классе прямо сейчас.

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Купить Xiaomi 17T

Итог: за эти деньги вы получаете компактный субфлагман с быстрой памятью, ёмкой батареей и перископом — редкое сочетание для сегмента до 35 тысяч рублей. Брать стоит, если вас устраивает покупка через AliExpress и вы успеваете поймать акционную цену.