Xiaomi 17T, который еще недавно стоил более 47 тысяч рублей, неожиданно подешевел до 35к рублей. Столь выгодное предложение действует на AliExpress в рамках акции «Час выгоды» — это рекордно низкая цена для свежего субфлагмана бренда. За эти деньги вы получаете очень удачный аппарат с мощным чипсетом, большим объемом высокоскоростной памяти и связку камер с 5-кратным зумом. Разбираемся, почему это лучший смартфон до 35 тысяч прямо сейчас. А, если ищете что-то другое, пройдите наш интерактивный тест, который поможет вам выбрать идеальный аппарат конкретно под себя.

Цена Xiaomi 17T на AliExpress и что она значит

Скидка идёт по акции, а не как постоянная цена, поэтому ловить нужно именно в «Час выгоды». Формально это одно из самых выгодных предложений в сегменте 35 000 — 40 000 рублей на текущий момент — за субфлагман с топовой памятью и перископом это заметно ниже привычного ценника.

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Важно понимать: рекордная цена держится ограниченное время, и после окончания акции стоимость почти наверняка вернётся выше. Если модель вам подходит по характеристикам, тянуть с решением смысла мало — акционные цены на AliExpress живут недолго. Еще больше скидок вы найдете в канале Сундук Али-Бабы в Максе. Подписывайтесь!

Характеристики Xiaomi 17T: чипсет, память и батарея

Главный козырь модели — сбалансированная начинка без явных компромиссов. В основе лежит предтоповый чипсет MediaTek Dimensity 8500 с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Причём память здесь скоростная — стандартов LPDDR5X и UFS 4.1, то есть приложения и файлы открываются заметно быстрее, чем на бюджетных аналогах.

Экран среднеразмерный — 6,59 дюйма, за счёт чего смартфон удобно лежит в руке и помещается в карман. Батарея на 6500 мАч — это хороший запас автономности, которого при умеренной нагрузке спокойно хватит на день с лишним. Из приятных бонусов — поддержка eSIM, стереодинамики, NFC для бесконтактной оплаты и защита от воды и пыли по стандарту IP68.

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Камеры Xiaomi 17T: главный модуль и 5-кратный перископ

По части фото модель заметно выделяется на фоне обычных середняков. Набор камер универсальный: главный модуль на 50 Мп, отдельный ширик на 12 Мп для пейзажей и групповых кадров, а также 5-кратный перископ на 50 Мп для приближения удалённых объектов.

Перископ — это отдельная линза с оптическим приближением, и в бюджетном классе такое встречается редко. На практике это значит, что вы сможете снимать сцену или концерт издалека без сильной потери качества, а не полагаться на цифровой зум, который просто растягивает пиксели.

Купить Xiaomi 17T

Xiaomi 17T или Xiaomi 17T Pro — что выбрать за свои деньги

Приставка Pro обычно означает более мощный чипсет, улучшенную зарядку и иногда доработанные камеры. Но точных различий между Xiaomi 17T и Xiaomi 17T Pro источник не приводит, поэтому додумывать конкретные цифры мы не будем.

Практический вывод простой: если вам важнее удобные габариты и цена, обычный 17T выглядит разумнее — он и так несёт скоростную память, перископ и большую батарею. Версия Pro имеет смысл, если вы готовы доплатить за максимальную производительность и более продвинутую съёмку. Тем, кто хочет сэкономить ещё сильнее, стоит взглянуть на подборку, где крутой флагман Xiaomi подешевел в 5 раз.

Стоит ли покупать Xiaomi 17T на AliExpress из России

Ключевой момент при покупке из России — поддержка eSIM и NFC. eSIM пригодится тем, кто пользуется виртуальными симками, а NFC отвечает за бесконтактную оплату, хотя её работа в России зависит от доступного платёжного приложения, а не от самого смартфона.

При заказе на AliExpress помните про стандартные нюансы площадки: сроки доставки, отсутствие официальной российской гарантии и необходимость проверять комплектацию сразу после получения. Если эти условия вас устраивают, цена в 35 тысяч рублей делает Xiaomi 17T одним из самых интересных вариантов в своём классе прямо сейчас.

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Купить Xiaomi 17T

Итог: за эти деньги вы получаете компактный субфлагман с быстрой памятью, ёмкой батареей и перископом — редкое сочетание для сегмента до 35 тысяч рублей. Брать стоит, если вас устраивает покупка через AliExpress и вы успеваете поймать акционную цену.