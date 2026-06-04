Недавно мы узнали, что смартфона Xiaomi 18 Ultra не будет, а потому утечка о камерах Xiaomi 18 Pro Max выглядит интереснее обычного перечня мегапикселей. Инсайдер Digital Chat Station сообщает, что бренд готовит крупный флагман сразу с двумя камерами на 200 Мп и новой технологией работы с яркостью. Главное здесь не цифры, а то, что Pro Max станет главным камерофоном Xiaomi. Сразу важная оговорка: это слух на стадии инженерного образца, официально ничего не подтверждено. Поэтому относимся к деталям как к раннему прогнозу, а не к финальным характеристикам.

Смартфон с камерой на 200 Мп

Самая важная часть утечки — основная камера Xiaomi 18 Pro Max. Источник описывает датчик на 200 Мп размером 1/1.28 дюйма с технологией нового поколения под названием LOFIC. Если коротко, LOFIC помогает сенсору не «выжигать» яркие участки кадра и лучше держать сложный свет — например, когда в одном кадре есть и яркое небо, и тёмная тень. К слову, Xiaomi 17 Pro Max, который сейчас продают примерно за 65 тысяч рублей, имеет основную камеру слабее.

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Современные флагманы уже хорошо снимают ночью и делают аккуратные портреты, а вот сцены с большим перепадом яркости остаются слабым местом почти у всех. Если связка крупного сенсора и технологии LOFIC сработает как обещано, на выходе можно ждать более естественные света и тени без пересветов в окнах, на снегу и против солнца. Стоит держать в голове, что качество снимка зависит не только от железа, но и от обработки. Поэтому даже хороший сенсор не гарантирует идеальный результат — судить можно будет только по реальным фото с финального устройства.

Смартфон с хорошим зумом камеры

Второй важный момент — телефото-камера. По данным утечки, в инженерном образце стоит телефото на 200 Мп размером 1/1.56 дюйма. Заявлено приближение около 3-кратного, диафрагма примерно F2.4 и поддержка макросъёмки на телефото — то есть крупных планов с близкого расстояния.

Это интереснее, чем просто гонка за мегапикселями. Трёхкратный зум с макро — удобный инструмент на каждый день: портреты с приятным размытием фона, съёмка еды, мелких предметов, документов и деталей крупным планом. Источник также утверждает, что сенсор и оптический блок полностью обновили, а значит речь не о косметической доработке прошлого поколения.

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Итого от камеры Xiaomi 18 Pro Max мы получаем:

Главная камера: 200 Мп, сенсор 1/1.28 дюйма

200 Мп, сенсор 1/1.28 дюйма Технология главной камеры: LOFIC нового поколения

LOFIC нового поколения Телефото: 200 Мп, сенсор 1/1.56 дюйма

200 Мп, сенсор 1/1.56 дюйма Приближение телефото: около 3х

около 3х Диафрагма телефото: примерно F2.4

примерно F2.4 Дополнительно: макросъёмка на телефото с близкого расстояния

макросъёмка на телефото с близкого расстояния Модуль камеры: полностью обновлённые сенсор и оптика

полностью обновлённые сенсор и оптика Платформа: флагманский чип нового поколения по 2-нм техпроцессу

По цене и дате выхода в России конкретики пока нет — официальных данных в источнике не приводится, поэтому любые цифры на этот счёт сейчас были бы выдумкой.

Почему не выйдет Xiaomi 18 Ultra

Самая важная для покупателя деталь — расклад линейки. По данным утечек, отдельной модели Ultra в этом поколении может не быть. Тогда Xiaomi 18 Pro Max временно становится топовым камерофоном бренда, а не промежуточной моделью между Pro и Ultra.

Что это меняет на практике. Если раньше самые продвинутые камеры доставались именно Ultra, то теперь главная имиджевая съёмка уезжает в Pro Max — и тем, кто обычно ждал Ultra ради фото, возможно, не придётся искать самую редкую и дорогую версию. По сути Xiaomi может объединить большой экран, топовую съёмку и эксперименты с дизайном в одном устройстве вместо отдельной Ultra-модели.

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Стоит ли ждать Xiaomi 18 Pro Max или купить Xiaomi 17 Ultra

Если вы снимаете на телефон много и серьёзно, связка двух камер по 200 Мп и LOFIC — повод последить за анонсом: потенциально это самый заметный шаг Xiaomi по фото за последнее время. Однако, всё то же самое уже сейчас предлагает Xiaomi 17 Ultra, чья цена на AliExpress недавно опустилась ниже 80 тысяч рублей.

Купить Xiaomi 17 Ultra

Как бы то ни было, это утечка на стадии инженерного образца. Без официального анонса, цены и даты выхода любые выводы остаются предварительными, так что воспринимаем всё как ранний прогноз, а не как обещание производителя.