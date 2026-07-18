На этой неделе Xiaomi представила в Китае линейку бюджетных смартфонов Redmi Note 17. Но тем временем флагманский Xiaomi 18 уже прошёл сертификацию CMIIT. Формально это последний бюрократический барьер перед стартом продаж, а значит, до анонса осталось немного. При этом часть данных из первых утечек уже устарела, и по поводу даты и процессора стоит сделать важные оговорки. Разберёмся, что реально означает эта новость, какие характеристики называют инсайдеры и когда флагман, скорее всего, покажут официально.

Что означает сертификация Xiaomi 18

CMIIT — это разрешение от министерства промышленности и информатизации Китая. Оно подтверждает, что смартфон соответствует местным требованиям к радиосвязи и беспроводным модулям, и без него устройство нельзя легально продавать на китайском рынке. Xiaomi 18 получил сертификат CMIIT с моделью 26C1166MP017 — это один из ключевых шагов регуляторного согласования перед выходом на рынок.

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Для пользователя это простой сигнал: раз смартфон уже прошёл официальную проверку, его анонс близко. По документам подтверждается, что Xiaomi 18 поддерживает широкий набор стандартов связи — GSM, WCDMA, LTE, 5G, Wi-Fi с китайским протоколом безопасности WAPI, сверхширокополосную связь UWB и Bluetooth. UWB — это технология сверхточного определения расстояния между устройствами на близкой дистанции. На практике её используют для поиска потерянных вещей с меткой, бесконтактного доступа и связи с умным домом.

Китайская и глобальная версия Xiaomi 18 — в чём разница

По данным из сертификации, китайская версия проходит под моделью M154FF, тогда как глобальные варианты обозначены как 2611FPNFAG, 2611FPNFAR и 2611FPNFAI. Это стандартная для Xiaomi практика: рынки разделяют, чтобы под каждый регион подобрать нужные диапазоны связи.

По слухам, глобальные версии могут отличаться от китайской набором частотных диапазонов и меньшей ёмкостью аккумулятора. Подтверждённых официальных данных по этому поводу пока нет, так что относиться к этому стоит как к предварительной информации.

Известные характеристики Xiaomi 18

Ранние утечки рисуют топовый флагман 2026 года без компромиссов. Вот что называют инсайдеры:

процессор на 2-нанометровом техпроцессе — то есть максимально современный и энергоэффективный;

две камеры на 200 мегапикселей для съёмки с очень высокой детализацией;

проводная зарядка на 100 Вт и поддержка беспроводной зарядки;

экран с очень тонкими рамками и ультразвуковой сканер отпечатка под ним;

аккумулятор ёмкостью около 7200 мА·ч и защита от воды по стандарту IP;

операционная система HyperOS 4 на базе Android.

Здесь важна оговорка. Первый источник указывал процессор как Snapdragon 8 Gen 6, но более свежие данные говорят о Snapdragon 8 Elite Gen 6. По информации из отраслевых утечек, чипы Snapdragon 8 Elite Gen 6 и Gen 6 Pro выпускают по 2-нанометровому техпроцессу и снабжают новыми ядрами Oryon в конфигурации 2+3+3. Это, по сути, самая заметная перестройка платформы Qualcomm за несколько лет, которая сильно отличает новые процессоры от прошлогодних.

Когда выйдет новый Xiaomi 18

Есть прогноз известного инсайдера Digital Chat Station, который называл ориентир «около августа 2026 года». Однако более поздние данные сдвигают дату выхода Xiaomi 18 на конец сентября. Причина проста: Qualcomm официально проводит свою презентацию Snapdragon Summit 22–24 сентября, где и представят новые чипы, а Xiaomi по традиции запускает флагманы одной из первых.

По информации из свежих утечек, линейку Xiaomi 18 покажут параллельно с Snapdragon Summit — возможно, сразу после ключевого выступления Qualcomm 22 сентября. Точной даты и цен компания пока не называла. При этом стоит помнить и общий контекст рынка: инсайдеры предупреждают о заметном росте цен на флагманы из-за подорожания памяти. Это касается всей новой волны Android-устройств, а не только Xiaomi.

Кому стоит ждать Xiaomi 18, или лучше купить Xiaomi 17

Пока речь идёт о слухах, утечках и сертификации, а не о финальных характеристиках Xiaomi 18 и цене. Официального анонса, российских цен и гарантий совместимости нет — всё это появится ближе к презентации. И с учётом надвигающегося роста цен имеет смысл присмотреться к актуальному Xiaomi 17, который продают на AliExpress примерно за 60 тысяч рублей.

Купить Xiaomi 17

Ждать Xiaomi 18 имеет смысл тем, кто хочет один из первых смартфонов на новом флагманском чипе и заинтересован в топовой камере и крупном аккумуляторе. Если же у вас уже свежий флагман, спешить некуда: разумнее дождаться официальных характеристик, реальных обзоров и понятной цены, а уже потом решать, стоит ли переплата за самую новую платформу.