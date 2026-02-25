Xiaomi блокирует смартфоны после установки HyperOS 3. Теперь они не включаются

Xiaomi завершает развертывание обновления HyperOS 3 и начинает подготовку к релизу следующей прошивки. Однако именно сейчас тысячи пользователей китайских устройств жалуются на критическую проблему. Xiaomi постоянно перезагружается и не включается. Причем происходит это сразу после установки HyperOS 3. Мы разобрались, в чем дело, и выяснили, кому не стоит обновляться.

Почему Xiaomi блокирует смартфоны

По данным издания Xiaomi Time, китайский производитель начал активную борьбу с неофициальными прошивками. Так компания из Поднебесной пытается побудить пользователей приобретать устройства в регионе проживания, а не заказывать их из Китая.

Как известно, китайские версии Xiaomi намного дешевле своих глобальных аналогов. Но проблема таких смартфонов заключается в отсутствии мультиязычной прошивки. Из-за этого продавцы устанавливают на китайские Xiaomi глобальную HyperOS, что и приводит к повсеместному сбою после обновления.

Какие смартфоны блокирует Xiaomi

Опасности подвержены Xiaomi с Global ROM. Это смартфоны для китайского рынка, перепрошитые на глобальную версию HyperOS. Такие устройства активно продают на маркетплейсах: как в России, так и на AliExpress.

Они дешевле международных версий Xiaomi и при этом предлагают глобальную версию прошивки. Но, как только владелец такого смартфона решает обновиться, Xiaomi бесконечно перезагружается в Recovery Mode.

Что делать в таком случае? Владельцам Xiaomi c Global ROM ни в коем случае нельзя устанавливать HyperOS 3. А тем, кто только присматривается к смартфонам компании, стоит обходить стороной перепрошитых «китайцев».