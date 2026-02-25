Xiaomi блокирует смартфоны после установки HyperOS 3. Теперь они не включаются

Герман Вологжанин

Xiaomi завершает развертывание обновления HyperOS 3 и начинает подготовку к релизу следующей прошивки. Однако именно сейчас тысячи пользователей китайских устройств жалуются на критическую проблему. Xiaomi постоянно перезагружается и не включается. Причем происходит это сразу после установки HyperOS 3. Мы разобрались, в чем дело, и выяснили, кому не стоит обновляться.

Xiaomi блокирует смартфоны после установки HyperOS 3. Теперь они не включаются. Смартфоны не выживают после обновления. Фото.

Смартфоны не выживают после обновления

Почему Xiaomi блокирует смартфоны

По данным издания Xiaomi Time, китайский производитель начал активную борьбу с неофициальными прошивками. Так компания из Поднебесной пытается побудить пользователей приобретать устройства в регионе проживания, а не заказывать их из Китая.

Как известно, китайские версии Xiaomi намного дешевле своих глобальных аналогов. Но проблема таких смартфонов заключается в отсутствии мультиязычной прошивки. Из-за этого продавцы устанавливают на китайские Xiaomi глобальную HyperOS, что и приводит к повсеместному сбою после обновления.

Какие смартфоны блокирует Xiaomi

Опасности подвержены Xiaomi с Global ROM. Это смартфоны для китайского рынка, перепрошитые на глобальную версию HyperOS. Такие устройства активно продают на маркетплейсах: как в России, так и на AliExpress.

Какие смартфоны блокирует Xiaomi. Владельцы таких смартфонов и сталкиваются с блокировкой. Фото.

Владельцы таких смартфонов и сталкиваются с блокировкой

Они дешевле международных версий Xiaomi и при этом предлагают глобальную версию прошивки. Но, как только владелец такого смартфона решает обновиться, Xiaomi бесконечно перезагружается в Recovery Mode.

Что делать в таком случае? Владельцам Xiaomi c Global ROM ни в коем случае нельзя устанавливать HyperOS 3. А тем, кто только присматривается к смартфонам компании, стоит обходить стороной перепрошитых «китайцев».

Как мошенники взламывают тысячи смартфонов через приложение для NFC и что делать пользователям Android

Рост финансовых киберугроз в 2025 году стал особенно заметен на фоне бурного распространения вредоносных приложений, маскирующихся под легитимные инструменты. Одним из наиболее опасных примеров стала серия модифицированных версий NFCGate. Это ПО изначально создавалось студентами немецкого университета для анализа NFC-трафика, однако со временем превратилось в инструмент, который позволяет дистанционно управлять смартфоном и создавать виртуальные клоны банковских карт. В течение года приложение активно использовали преступные группы, что привело к существенным потерям среди клиентов российских банков.

Какие смартфоны Xiaomi выйдут в 2026 году

Ежегодно компания Xiaomi выпускает до сотни новых моделей своих смартфонов. Уследить за каждым из них не представляется возможным, ведь периодически китайцы меняют названия устройств в зависимости от рынка сбыта. Но некоторые модели остаются у всех на слуху, а с учетом традиционной периодичности выпуска, уже сейчас можно сказать, какие Xiaomi выйдут в 2026 году. Самые интересные модели — далее.

Вышли новые Xiaomi Pad 8 и Pad 8 Pro — планшеты с топовым Snapdragon по цене самого дешевого iPad

Компания Xiaomi представила Pad 8 и Pad 8 Pro - долгожданное обновление планшетов. Произошло это несмотря на то, что совсем недавно на глобальном рынке вышли прошлогодние модели Pad 7. Все характеристики Pad 8 утекли в сеть задолго до презентации да и более-менее продвинутый пользователь сможет легко прикинуть, что могут поменять в новом планшете. Китайцы не поскупились и установили в новый планшет Xiaomi Pad 8 лучшее железо.

