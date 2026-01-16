Xiaomi делает смартфон круче POCO X8 Pro. Вот, каким будет новый POCO X8 Pro Max

Пока любители топов за свои деньги замерли в ожидании выхода POCO X8 Pro, Xiaomi планирует удивить фанатов еще более крутым смартфоном. Это будет еще один POCO, но не из F-серии, как можно было подумать. По сообщениям инсайдеров, Xiaomi планирует выпустить смартфон POCO X8 Pro Max, и он будет еще мощнее и круче базовой «прошки», которую традиционно рассматривают к покупке ценители производительных устройств за минимальный прайс.

Какие характеристики у POCO X8 Pro Max

Ожидается, что POCO X8 Pro Max станет глобальной версией REDMI Turbo 5 Max. То есть один смартфон выйдет для китайского рынка, а другой — для международного, включая Россию. Вероятно, глобалка получит не такой впечатляющий аккумулятор (для REDMI заявлена АКБ на 9000 мАч), но все остальные характеристики будут на месте.

POCO X8 Pro Max получит в свое распоряжение 1.5K-экран, зарядку на 100 Вт и камеру с оптической стабилизацией. Но главной фишкой смартфона станет процессор Dimensity 9500s, уже протестированный в рамках анонса REDMI Turbo 5 Max.

Результаты POCO X8 Pro Max в AnTuTu

По предварительным данным, REDMI Turbo 5 Max набирает 3.61 млн баллов в AnTuTu, что является показателем, близким к цифрам флагманов. То есть Dimensity 9500s круче Snapdragon 8 Elite и значительно опережает в синтетических тестах Dimensity 8500 из обычного POCO X8 Pro.

Скорее всего, в AnTuTu POCO X8 Pro Max покажет те же результаты, что и его близкий товарищ из семейства REDMI. Поэтому от него уверенно можно ждать беспрецедентного уровня производительности, которого в том числе хватит для гейминга в 120 FPS.

Когда выйдет POCO X8 Pro Max

Дата выхода POCO X8 Pro Max напрямую связана с релизом REDMI Turbo 5 Max. Глобальная версия смартфона появится в продаже позже. Предполагаемое окно — февраль 2026 года, однако сроки могут немного сдвинуться.

Цена POCO X8 Pro Max остается загадкой. Тем более, что ранее бренд никогда не выпускал модели с приставкой «Max». Поэтому новинку пока можно лишь вписать в ценовой диапазон до $400 (~ 31 500 ₽). А какими будут реальные расценки, мы узнаем только после презентации.