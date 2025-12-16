Xiaomi делает смартфон с батареей на 10000 мАч в тонком корпусе. Он выйдет уже в 2026 году

Герман Вологжанин

Выпустив флагманскую линейку смартфонов Xiaomi 17, китайская компания решила не останавливаться на достигнутом. Теперь она готовит к выходу по-настоящему революционную модель. Это будет смартфон с аккумулятором на 10000 мАч. Мы уже видели соответствующий концепт от realme, который так и не поступил в продажу, но теперь китайцы готовы представить рыночный образец. И это будет смартфон REDMI K90 Ultra.

Xiaomi делает смартфон с батареей на 10000 мАч в тонком корпусе. Он выйдет уже в 2026 году. Смартфон сохранит адекватную толщину, несмотря на здоровенный аккумулятор. Изображение: C4ETech English. Фото.

Смартфон сохранит адекватную толщину, несмотря на здоровенный аккумулятор. Изображение: C4ETech English

Смартфон с аккумулятором на 10000 мАч

По данным инсайдера Digital Chat Station, емкость аккумулятора REDMI K90 Ultra составит 10000 мАч — прямо как у концепта realme, представленного в мае 2025 года. Столь впечатляющий объем станет возможен за счет нового поколения кремний-углеродных АКБ.

Как и концепт realme, телефон REDMI K90 Ultra будет иметь скромную толщину: всего 8.5 мм. То есть с точки зрения размеров новинка окажется самым обычным устройством, а не «кирпичом», коих на рынке предостаточно и с батареями большего объема.

Другие характеристики REDMI K90 Ultra

Аккумулятор станет главной фишкой REDMI K90 Ultra, но и другие характеристики смартфона обещают не подвести:

  • процессор Dimensity 9500;
  • 6.8-дюймовый AMOLED-экран с частотой 165 Гц;
  • зарядка на 100 Вт.

При этом остается много вопросов относительно камеры смартфона. Вероятно, Xiaomi придется оснастить Ultra-модель скромным набором сенсоров. Причем не столько из-за финансовой экономии, сколько вследствие экономии пространство, ведь уместить аккумулятор на 10000 мАч производителю будет ой как не просто.

Когда выйдет REDMI K90 Ultra

REDMI K90 Ultra выйдет в 2026 году. Скорее всего, презентация случится ближе к лету. Напомним, предшественники «Ультры» выходили именно в это время года, а потому новинка не должна стать исключением.

При этом важно заметить, что REDMI K90 Ultra станет смартфоном, созданным эксклюзивно для рынка Китая, как и в случае со всеми представителями K-серии. Однако не исключено появление новинки и за пределами Поднебесной под другим названием.

