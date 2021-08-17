Xiaomi готова вернуть 300 долларов самым преданным фанатам марки

Иногда кажется, что производители смартфонов должны удивлять нас только своими гаджетами. Мы думаем, что они могут выпускать лишь новые устройства, давать им необычную камеру или бесконечно увеличивать диагональ экрана. Но иногда они удивляют нас совершенно иначе. На этот раз отличилась Xiaomi, которая в последние пару лет буквально на ракете ”улетает в космос”. Продажи бьют рекорды, смартфоны становятся все лучше, а от гаджетов умного дома рябит в глазах. Но теперь компания решила показать нам еще один необычный жест и раздать преданным пользователям по 300 долларов. Может быть вам тоже положено?

С чего начинала Xiaomi

Многие знают, что начинала компания Xiaomi не со смартфонов, а с создания операционной системы. Уже тогда она назывались MIUI, а установить ее можно было на довольно большой список совместимых устройств. Команда энтузиастов помогала в развитии этой идеи, и дела Xiaomi уже тогда шли в гору.

Xiaomi выпустила новую версию MIUI. Она снижает износ смартфонов.

Первый телефон Xiaomi

Через некоторое время она решила выпустить свой первый телефон, который получил название Mi 1. Он был запущен на внутреннем рынке Китая еще в 2011 году и стал знаковым моментом для нынешнего технологического гиганта. Многие помнят, как OnePlus выпустила первый доступный флагман, но почему-то забывают, как это сделала Xiaomi еще за три года до своих конкурентов. Сейчас всем кажется, что компания всегда была большой.

Сейчас, десять лет спустя после запуска той модели, компания решила отблагодарить своих самых преданных фанатов и вернуть им стоимость Xiaomi Mi 1, если они его предзаказали и купили.

По данным самой Xiaomi, первоначально было продано 184 600 единиц по цене 1999 юаней (примерно 300 долларов) за штуку. Это составляет 370 миллионов юаней или 57 миллионов долларов сегодня. Во многом именно эта первая выручка позволила компании и дальше развивать свою продукцию.

Xiaomi «вторглась» на территорию Boston Dynamics и выпустила крутого робота.

Деньги на покупку Xiaomi

Просто так раздать пользователям 57 миллионов долларов было бы слишком большой роскошью. Отчасти поэтому и, возможно, для того, чтобы отсеять тех, кто просто хочет получить деньги, случайно купив тогда этот телефон, для возврата есть одно правило. Реальные деньги пользователи первого Mi не получат. Они будут выданы им в качестве депозита на покупку новых гаджетов компании.

Такое ограничение не выглядит слишком жестким, так как лично я не знаю ни одного человека, который перестал бы пользоваться Xiaomi. А если и перестал, то он может купить другие товары, включая внешние аккумуляторы, колонки и гаджеты для умного дома. Все равно это довольно смелый шаг и широкий жест со стороны компании, которая так отблагодарит своих фанатов.

К сожалению, сейчас компания не может продавать флагманы как в те времена — по 300 долларов. Вместо этого стоимость некоторых моделей переваливает за 1000 долларов, но у нее появились довольно неплохие среднебюджетные модели, вроде Redmi Note 10 Pro и Poco X3 Pro. Они вполне доступны и имеют довольно высокий уровень качества.

Сколько заработала Xiaomi на новом Mi MIX 4.

Новый телефон Xiaomi

Объявление о такой неслыханной щедрости поступило вскоре после того, как Xiaomi выпустила новый революционный Xiaomi Mi MIX 4, сделав это в день десятилетия компании. А еще на днях она показала своего нового робота-собаку, о котором я рассказывал в отдельной статье и даже немного сравнивал со знаменитым SPOT от Boston Dynamics. Это тот самый робот-пес, который до недавнего времени считался эталоном подобных устройств. Вот только в продажу он поступил по 75 000 долларов, в отличии от 1500 долларов за Xiaomi Ciberdog.

Интересно, что нас ждет дальше, но такие жесты, которые компания делает в отношении своих пользователей и фанатов, действительно располагают к ней. Дело даже не в том, что эти деньги смогут что-то изменить, а в том, что это один из немногих способов сказать значимое ”спасибо” тем, кто помог начаться истории компании. Ведь тогда это был ноунейм-бренд, который никто не знал. И уж точно никто не знал, что он так взлетит, став крупнейшим в мире производителей смартфонов.