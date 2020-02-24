Xiaomi Mi 10 или Realme X50 Pro? Выбираем лучший китайский бюджетный флагман

Ранее Xiaomi представила свой флагманский смартфон Mi 10. Вместе с ним была также представлена Pro-версия, которая отличается модулями камер. В остальном же технически это одинаковые гаджеты. Между тем есть и другой бренд — Realme, который ранее порадовал нас убийцей флагманов. Сегодня дочерний бренд BBK представил смартфон X50 Pro. Он является главным конкурентом Mi 10 как технически, так и в вопросе цены. Какой же аппарат лучше — Mi 10 или X50 Pro? На этот вопрос мы и попытаемся ответить.

Начнем со внешности. Аппараты по дизайну достаточно похожи, однако Realme кажется более интересным сзади за счет матового стекла. Компания предлагает два цветовых решения Moss Green и Rust Red. Оба на фотографиях, конечно, выглядят просто потрясающе. Mi 10 так же имеет заднюю крышку из стекла, но она не матовая, что делает аппарат слишком привычным и похожим на другие устройства. Ободки камер у обоих телефонов достаточно похожи.

Теперь давайте рассмотрим переднюю панель. Здесь, на мой взгляд, Xiaomi Mi 10 кажется более интересным за счет 3D-стекла и небольшого выреза. В случае с Realme X50 Pro о 3D-стекле нет и речи, а это серьезный момент, ведь именно такое стекло в производстве значительно дороже обычного, поэтому Realme должна нас чем-то удивить, чтобы оправдать больший ценник в сравнении с Xiaomi. Давайте же посмотрим, чем они нас порадуют.

X50 Pro спереди очень напоминает Galaxy S10+, идентичный вырез получил Redmi K30, но на правой стороне экрана. Наши коллеги из androidauthority отмечают, что в руках телефон лежит достаточно плотно, ощущается монолитно и имеет приятный вес.

Realme X50 Pro оснастили 6,44-дюймовым SuperAMOLED-экраном с частотой обновления картинки 90 Гц и частотой обновления тачскрина 180 Гц. Яркость экрана устройства превышает 1000 нит, цветовой охват здесь 105% NTSC и 100% DCI-P3. Это говорит лишь об одном — экран здесь один из лучших на рынке.

В Xiaomi Mi 10 6,67-дюймовый SuperAMOLED-дисплей с максимальной яркостью 1120 нит, 90 Гц частотой и 180 Гц тачскрином. По дисплеям здесь все очень похоже.

Камера Realme X50 Pro и Xiaomi Mi 10

В Realme X50 Pro установлена двойная фронтальная камера (32-Мп Sony IMX616 с углом обзора в 80 градусов + 8-Мп с углом обзора 105 градусов), которая способна снимать как при 30, так и при 120 кадрах в секунду. Основная камера в устройстве на 64 Мп GW1 от Samsung с апертурой f/1.8, дополняют её 8-Мп ширик с углом обзора в 119 градусов и апертурой f/2.3, 13-Мп телефото модуль с апертурой f/2.5 и 2x оптическим приближением, а также монохромный модуль для портретных снимков.

13-Мп телефото модуль в устройстве предлагает пользователю 5x гибридный оптический зум и 20x программный. В телефоне также используется технология Smooth Zoom Technology, которая позволяет бесшовно приближать фокус. Основная камера предлагает 4K-съемку при 30 кадрах в секунду, что достаточно скромно на фоне 8K в Xiaomi.

К слову о Xiaomi, Mi 10 оснащен 108-Мп основным модулем с апертурой f/1.7, 13-Мп широкоугольным, 2-Мп макро, 2-Мп ToF. Фронтальная камера в аппарате на 20 Мп способна снимать FHD при 30 кадрах. Как уже было сказано выше, основной модуль предложит потребителю съемку видео при 8K-разрешении и 30 кадрах в секунду.

По камерам очевидно, что Xiaomi выглядит чуть интереснее, хотя фронтальная камера на Realme лучше. Данный бренд всегда славился отличными фронтальными камерами, и X50 Pro не стал исключением.

Производительность Realme X50 Pro и Xiaomi Mi 10

X50 Pro предлагает 6/8/12 ГБ оперативной и 128/256 ГБ встроенной памяти, процессор Snapdragon 865. Между тем Mi 10 оснащен 8/12 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ встроенной, а также аналогичным процессором. Здесь опять лучше себя показывает именно Mi 10, так как предлагает в минимальной модификации уже 8 ГБ ОЗУ.

Аккумулятор в X50 Pro на 4200 мАч, а в Xiaomi Mi 10 на 4780 мАч. Здесь также аппарат Xiaomi кажется привлекательнее особенно на фоне того, что 90 Гц дисплей расходует примерно 10% заряда.

Из приятных особенностей в X50 Pro отметим стереодинамики, WiFi 6, продвинутую систему охлаждения и улучшенный вибромотор по аналогии с Hatpic Feedback. Оба аппарата поддерживают 5G.

Цены Realme X50 Pro и Xiaomi Mi 10

Теперь о ценах. В Индии X50 Pro в минимальной модификации с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ оценен в 528 долларов, версия с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ стоит 556 долларов, а за версию с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ придется отдать 625 долларов.

Xiaomi Mi 10 с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ оценен в 573 доллара, версия с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ можно приобрести за 616 долларов, а версия с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ обойдется в 673 доллара.

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Realme X50 Pro или Xiaomi Mi 10

Многим сегодня не нужно 8 ГБ ОЗУ, и если вы среди них, то X50 Pro за 528 долларов станет интересным вариантом. Версия телефона Realme с 8 ГБ ОЗУ лишь на 17 долларов дешевле Mi 10. И вот тут-то и возникает спор. Какой же телефон лучше? По камере и автономности смартфон Xiaomi немного выигрывает у Realme, в остальном же это идентичные телефоны, которые даже внешне мало чем отличаются. Если вам нужна хорошая фронтальная камера, Realme станет более интересным вариантом. К тому же телефон предлагает качественный виброматор, чего современным бюджетным флагманам так не хватает. Нравится 3D-стекло спереди? Тогда Xiaomi Mi 10 более привлекателен. Выбор за вами, оба телефона очень похожи, и всё зависит лишь от ваших предпочтений, потому что в каких-то моментах лучше Realme, в каких-то, наоборот Xiaomi. Но если брать в целом, то Mi 10 кажется чуть более выигрышным вариантом.

Купить Realme X50 Pro

Продажи телефона стартовали уже сегодня в Индии. Пока неизвестно, когда начнутся продажи глобальной версии.

Купить Xiaomi Mi 10

Продажи Mi 10 стартовали 14 февраля в Китае. Уже сейчас устройство можно приобрести на Aliexpress за 60 тысяч рублей. Стоит немного подождать, пока цены нормализуются.

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