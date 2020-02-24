Xiaomi Mi 10 или Realme X50 Pro? Выбираем лучший китайский бюджетный флагман 0

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Олег Кусов

Ранее Xiaomi представила свой флагманский смартфон Mi 10. Вместе с ним была также представлена Pro-версия, которая отличается модулями камер. В остальном же технически это одинаковые гаджеты. Между тем есть и другой бренд — Realme, который ранее порадовал нас убийцей флагманов. Сегодня дочерний бренд BBK представил смартфон X50 Pro. Он является главным конкурентом Mi 10 как технически, так и в вопросе цены. Какой же аппарат лучше — Mi 10 или X50 Pro? На этот вопрос мы и попытаемся ответить.

Xiaomi Mi 10 или Realme X50 Pro? Выбираем лучший китайский бюджетный флагман

Начнем со внешности. Аппараты по дизайну достаточно похожи, однако Realme кажется более интересным сзади за счет матового стекла. Компания предлагает два цветовых решения Moss Green и Rust Red. Оба на фотографиях, конечно, выглядят просто потрясающе. Mi 10 так же имеет заднюю крышку из стекла, но она не матовая, что делает аппарат слишком привычным и похожим на другие устройства. Ободки камер у обоих телефонов достаточно похожи.

Теперь давайте рассмотрим переднюю панель. Здесь, на мой взгляд, Xiaomi Mi 10 кажется более интересным за счет 3D-стекла и небольшого выреза. В случае с Realme X50 Pro о 3D-стекле нет и речи, а это серьезный момент, ведь именно такое стекло в производстве значительно дороже обычного, поэтому Realme должна нас чем-то удивить, чтобы оправдать больший ценник в сравнении с Xiaomi. Давайте же посмотрим, чем они нас порадуют.

X50 Pro спереди очень напоминает Galaxy S10+, идентичный вырез получил Redmi K30, но на правой стороне экрана. Наши коллеги из androidauthority отмечают, что в руках телефон лежит достаточно плотно, ощущается монолитно и имеет приятный вес.

Realme X50 Pro оснастили 6,44-дюймовым SuperAMOLED-экраном с частотой обновления картинки 90 Гц и частотой обновления тачскрина 180 Гц. Яркость экрана устройства превышает 1000 нит, цветовой охват здесь 105% NTSC и 100% DCI-P3. Это говорит лишь об одном — экран здесь один из лучших на рынке.

В Xiaomi Mi 10 6,67-дюймовый SuperAMOLED-дисплей с максимальной яркостью 1120 нит, 90 Гц частотой и 180 Гц тачскрином. По дисплеям здесь все очень похоже.

Камера Realme X50 Pro и Xiaomi Mi 10

Realme X50 Pro

В Realme X50 Pro установлена двойная фронтальная камера (32-Мп Sony IMX616 с углом обзора в 80 градусов + 8-Мп с углом обзора 105 градусов), которая способна снимать как при 30, так и при 120 кадрах в секунду. Основная камера в устройстве на 64 Мп GW1 от Samsung с апертурой f/1.8, дополняют её 8-Мп ширик с углом обзора в 119 градусов и апертурой f/2.3, 13-Мп телефото модуль с апертурой f/2.5 и 2x оптическим приближением, а также монохромный модуль для портретных снимков.

13-Мп телефото модуль в устройстве предлагает пользователю 5x гибридный оптический зум и 20x программный. В телефоне также используется технология Smooth Zoom Technology, которая позволяет бесшовно приближать фокус. Основная камера предлагает 4K-съемку при 30 кадрах в секунду, что достаточно скромно на фоне 8K в Xiaomi.

К слову о Xiaomi, Mi 10 оснащен 108-Мп основным модулем с апертурой f/1.7, 13-Мп широкоугольным, 2-Мп макро, 2-Мп ToF. Фронтальная камера в аппарате на 20 Мп способна снимать FHD при 30 кадрах. Как уже было сказано выше, основной модуль предложит потребителю съемку видео при 8K-разрешении и 30 кадрах в секунду.

По камерам очевидно, что Xiaomi выглядит чуть интереснее, хотя фронтальная камера на Realme лучше. Данный бренд всегда славился отличными фронтальными камерами, и X50 Pro не стал исключением.

Производительность Realme X50 Pro и Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 и Realme X50 Pro в вопросе производительности очень похожи

X50 Pro предлагает 6/8/12 ГБ оперативной и 128/256 ГБ встроенной памяти, процессор Snapdragon 865. Между тем Mi 10 оснащен 8/12 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ встроенной, а также аналогичным процессором. Здесь опять лучше себя показывает именно Mi 10, так как предлагает в минимальной модификации уже 8 ГБ ОЗУ.

Аккумулятор в X50 Pro на 4200 мАч, а в Xiaomi Mi 10 на 4780 мАч. Здесь также аппарат Xiaomi кажется привлекательнее особенно на фоне того, что 90 Гц дисплей расходует примерно 10% заряда.

Из приятных особенностей в X50 Pro отметим стереодинамики, WiFi 6, продвинутую систему охлаждения и улучшенный вибромотор по аналогии с Hatpic Feedback. Оба аппарата поддерживают 5G.

Цены Realme X50 Pro и Xiaomi Mi 10

Теперь о ценах. В Индии X50 Pro в минимальной модификации с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ оценен в 528 долларов, версия с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ стоит 556 долларов, а за версию с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ придется отдать 625 долларов.

Xiaomi Mi 10 с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ оценен в 573 доллара, версия с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ можно приобрести за 616 долларов, а версия с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ обойдется в 673 доллара.

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Realme X50 Pro или Xiaomi Mi 10

Многим сегодня не нужно 8 ГБ ОЗУ, и если вы среди них, то X50 Pro за 528 долларов станет интересным вариантом. Версия телефона Realme с 8 ГБ ОЗУ лишь на 17 долларов дешевле Mi 10. И вот тут-то и возникает спор. Какой же телефон лучше? По камере и автономности смартфон Xiaomi немного выигрывает у Realme, в остальном же это идентичные телефоны, которые даже внешне мало чем отличаются. Если вам нужна хорошая фронтальная камера, Realme станет более интересным вариантом. К тому же телефон предлагает качественный виброматор, чего современным бюджетным флагманам так не хватает. Нравится 3D-стекло спереди? Тогда Xiaomi Mi 10 более привлекателен. Выбор за вами, оба телефона очень похожи, и всё зависит лишь от ваших предпочтений, потому что в каких-то моментах лучше Realme, в каких-то, наоборот Xiaomi. Но если брать в целом, то Mi 10 кажется чуть более выигрышным вариантом.

Купить Realme X50 Pro

Продажи телефона стартовали уже сегодня в Индии. Пока неизвестно, когда начнутся продажи глобальной версии.

Купить Xiaomi Mi 10

Продажи Mi 10 стартовали 14 февраля в Китае. Уже сейчас устройство можно приобрести на Aliexpress за 60 тысяч рублей. Стоит немного подождать, пока цены нормализуются.

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