Xiaomi Mi 11 покажут 28 декабря. Что мы знаем о нем уже сейчас

Когда в начале этого месяца Qualcomm анонсировала свой новый процессор Snapdragon 888 5G, сразу появилось много информации о том, какой смартфон получит его первым. Это довольно престижное лидерство и вот теперь мы знаем ”точные имена”. Xiaomi официально подтвердила, что на днях представит новый смартфон. Пока точные характеристики официально не раскрываются, но у нас достаточно утечек, чтобы понимать, чего нам ждать. Одно понятно точно — новинка получит Snapdragon 888 и будет первым коммерческим смартфоном с этим процессором, а остальные характеристики давайте разбирать более подробно. Заодно поговорим о самой презентации.

Первый смартфон на Snapdragon 888

Мобильная платформа Snapdragon 888 5G будет лежать в основе почти всех флагманов на Android в 2021 году.Первой компанией, которая высказалась о том, что ждать осталось недолго, была именно Xiaomi. Вскоре после запуска процессора, компания обратилась к миру через Weibo, чтобы сообщить, что именно она будет первым брендом, который выпустит в продажу смартфон на базе Snapdragon 888. Мы ожидали, что Xiaomi Mi 11 выйдет к концу этого месяца. Сегодня компания выпустила официальное подтверждение того, что серия Mi 11 будет представлена 28 декабря.

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Как показано на опубликованном плакате, серия Xiaomi Mi 11 будет запущена в 19:30 по местному времени (14:30 по Московскому) 28 декабря. Компания не стала делиться никакой информацией о характеристиках линейки Mi 11. Учитывая, что до анонса осталось меньше недели, мы уже можем говорить о том, что данные, которые мы накопили, с большой долей вероятности будут соответствовать новому продукту.

Характеристики Xiaomi Mi 11

Некоторое время назад неопознанный смартфон Xiaomi уже засветился в таких тестах, как CMIIT, 3C и Geekbench. Авторы находки сразу предположили, что это может быть устройство серии Xiaomi Mi 11. Оно имело номер модели M2011K2C и, скорее всего, принадлежало базовой модели под кодовым названием Venus.

Считается, что на первом этапе, как и серия Mi 10, новая линейка Mi 11 будет включать в себя два флагманских телефона. Ими должны стать Xiaomi Mi 11 и Mi 11 Pro. Через некоторое время линейка получит дополнительные версии по примеру Mi 10, количество вариаций которой в уходящем году достигло десятка, включая специальные серии для разных рынков.

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Информация, полученная из тестов, утечек и просто от аналитиков, говорит о том, что новый смартфон будет иметь очень крутые характеристики. В частности, ожидается, что он будет оснащен 12 ГБ оперативной памяти и ОС Android 11. Так же он может поставляться с быстрым зарядным устройством на 55 Вт. Обе модели будут иметь частоту обновления экрана 120 Гц, высокое разрешение экрана и, естественно, Snapdragon 888.

Камера нового Xiaomi

На задней стенке, скорее всего, разместится камера с необычным дизайном. В первую очередь на ней будет выделяться большой модуль камеры с разрешением 108 Мп. Это будет основной модуль, который сопроводят двумя или тремя дополнительными. Их характеристики пока неизвестны. Впрочем мало сомнений в том, что это будут как минимум один сверхширик и один телеобъектив. Разрешение пока предугадать сложно.

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На основании данных сертификационного центра, обычная версия Mi 11 получит аккумулятор емкостью 4780 мАч, тогда, как Mi 11 Pro будет иметь батарею емкостью 4970 мАч. Это очень неплохой показатель на фоне конкурентов, хотя и не самый топовый среди всех смартфонов в целом.

Почему не стоит радоваться выходу Xiaomi Mi 11

Лично я пока не стал бы строить больших планов на новый Xiaomi Mi 11. Сначала надо подтвердить все его характеристики, узнать, какой объем постоянной памяти будет предлагаться, сопоставить внешний вид с картинками из утечек, а заодно дождаться первых обзоров. Уже потом можно говорить о том, покупать этот смартфон или нет.

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Даже после этого говорить о том, что он хороший или плохой, будет рано. Хотя, сделать это в нашем Telegram-чате можно уже сейчас. Все познаётся в сравнении, но сравнивать смартфон с прошлогодним не логично. Естественно, он будет лучше и производительнее. Компании на презентациях любят хвалиться этим, но настоящие сравнение должны быть с конкурирующими моделями этого года. Именно поэтому сказать, насколько хорошим стал Xiaomi Mi 11, можно будет только тогда, когда выйдут конкуренты в лице Samsung Galaxy S21, OnePlus 9 и других. Для этого надо будет подождать еще несколько месяцев.