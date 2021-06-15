Xiaomi может выпустить еще один складной телефон до конца года

С тех пор, как Samsung и Huawei почти одновременно явили миру свои первые коммерческие складные телефоны, индустрия поменялась и уже никогда не станет прежней. Пусть пока не все производители создали такие устройства, а Samsung как-то незаметно стала монополистом в производстве экранов, многие хотят выпустить что-то подобное. Только недавно на этот рынок ворвалась Xiaomi, а теперь уже, судя по всему, готовит вторую складную модель. Пока информации о ней мало, а вместо названия только кодовое имя, но кое-что о готовящейся новинке мы уже знаем и хотим этим поделиться. В конце концов, от кого, как не от Xiaomi сейчас ждать чудес в этом направлении. Вдруг новый смартфон еще и стоить будет существенно дешевле существующих.

Складной телефон Xiaomi

Первым складным телефоном Xiaomi в конце марта прошлого года был Mi MIX Fold. Какое-то время он оставался ”единорогом”, но постепенно вышел из тени и его даже начли отгружать покупателям. А сам он при этом показал очень неплохую статистику онлайн продаж. Возможно, связано это с его стоимостью, общей преданностью бренду (особенно в Китае) или просто с тем, что это что-то новое — то есть не Samsung. Причины могут быть любыми, вплоть до десктопного режима, но факт остается фактом — новинку приняли хорошо.

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Спустя чуть больше месяца после анонса этого устройства стали появляться подробности о втором складном телефоне под кодовым названием J18. Теперь спустя еще несколько недель в сети появляется дополнительная информация об этом гаджете. Пусть она пока не исчерпывающая, но определенную пищу для размышлений дать может.

Что такое Xiaomi J18s

Все подробности о грядущем складном смартфоне Xiaomi J18s, включая самые последние, поступают с Digital Chat Station. Согласно последнему сообщению на Weibo об этом телефоне, он дебютирует в четвертом квартале 2021 года. Если это правда, то ему даже не помешает нехватка процессоров, из-за которой может отмениться выход супер-ожидаемого Samsung Galaxy S21 FE.

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С другой стороны, возможно, компания просто рассчитывает на нормализацию ситуации или планирует только рассказать о новинке, а саму сборку начать позже. Да и вообще, важно сейчас не это, любой смартфон надо сначала разработать, а потом уже решать организационные проблемы.

Каким будет новый складной Xiaomi

Пока мы знаем о нем то, что у него будет складывающийся внутрь дисплей. Как внутренние, так и внешние панели будут иметь высокую частоту обновления. Новинка будет работать на чипсете Qualcomm Snapdragon 888 и будет оснащена батареей емкостью 5000 мАч.

Ранее уже сообщалось, что внутренний экран Xiaomi J18s, поставляемый Samsung Display, будет иметь частоту обновления 120 Гц. Информация так же поступала от Digital Chat Station. Отличие информации, которая была тогда от той, что мы получили сейчас, заключается в том, что в том случае речь шла о частоте обновления всего 90 Гц для внешнего экрана.

Есть некоторые подробности и о камере еще не вышедшего смартфона. Как сообщается, в устройстве установлен основной датчик с разрешением 108 Мп. Так же его будет дополнять неизвестный датчик с 3-кратной жидкой линзой и сверхширокий блок. В целом второй складной смартфон Xiaomi будет похож на доработанную первую модель.

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Xiaomi Mi Mix Fold 2

Сложно сказать, что если это все отличия, то он будет называться Mi Mix Fold 2. Возможно, это будет что-то вроде Mi Mix Fold S. Хотя, если выпуск затянется и перенесется на весну будущего года, то можно будет говорить о более серьезных доработках и выпуске полноценного второго поколения. Вот только с процессором надо будет что-то сделать — ”три восьмерки” к тому времени сильно устареют.