Xiaomi начала резко повышать цены на смартфоны. Сколько они теперь стоят, и когда их лучше покупать

Герман Вологжанин

В последнее время продукция компании Xiaomi уже перестала восприниматься как «топ за свои деньги», но теперь для любителей недорогих смартфонов настали еще более тяжелые времена. Если вы привыкли к тому, что прогресс делает технологии дешевле, то на ближайшие пару лет об этом точно стоит забыть. И дело даже не в новых налоговых инициативах внутри России, а в очередном подорожании смартфонов Xiaomi, которое начинается по всему миру.

Xiaomi начала резко повышать цены на смартфоны. Сколько они теперь стоят, и когда их лучше покупать.

Забудьте про дешевые Xiaomi, к которым привыкли. Изображение: Kingmi Mobile

Подорожание смартфонов и планшетов Xiaomi

Мы привыкли к том, что со временем смартфоны и планшеты дешевеют. Но с Xiaomi Pad 8 Pro все случилось иначе. За этот планшет на старте продаж в Китае просили 2 299 юаней (~ 25 500 ₽), а к середине декабря ценник подняли аж до 2 899 юаней (~ 32 500 ₽). В обоих случаях мы говорим об официальной стоимости устройства без скидок, в том числе для первых покупателей.

На этом компания не остановилась. Те, кто следил за презентацией Xiaomi 17 Ultra, обратили внимание, что новый камерофон компании подскочил в цене сразу на 500 юаней. Если за предшественника просили 6 499 юаней (~ 72 000 ₽), то за новинку уже 6 999 юаней (~ 78 000 ₽).

Подорожание смартфонов и планшетов Xiaomi. Новые смартфоны Xiaomi уже дорожают. Изображение: Xiaomi. Фото.

Новые смартфоны Xiaomi уже дорожают. Изображение: Xiaomi

Да, Xiaomi 15 Ultra поставлялся в базовой версии памяти на 12/256 ГБ, а Xiaomi 17 Ultra — сразу на 12/512 ГБ. Но, если мы сравним одинаковые варианты на 16/512 ГБ, доступные для обоих устройств, то вновь увидим разницу в те самые 500 юаней: 6 999 юаней (~ 78 000 ₽) и 7 499 юаней (~ 83 000 ₽) соответственно.

Почему дорожают смартфоны Xiaomi

Подорожание смартфонов Xiaomi — часть более масштабной проблемы, связанной с дефицитом оперативной памяти, о котором мы рассказывали в отдельном материале. Из-за того, что ОЗУ начали массово использовать для обеспечения работы нейросетей, стоимость аналогичных комплектующих для обычной техники подскочила кратно. Как говорится, спрос рождает предложение.

То есть Xiaomi, как и любой другой производитель смартфонов, вынужден сейчас закупать оперативную память по значительно более высокой цене, чем ранее. И единственный выход для компании — повышать стоимость собственного продукта. Поэтому в 2026 году нас ждет борьба, где одни производители взвинтят цены, а другие просто сократят объем оперативной памяти или начнут ставить менее мощные ОЗУ. И, если вы хотели купить новый смартфон, лучше делать это сейчас.

