Xiaomi не может обновлять свои смартфоны из-за коронавируса 0

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Иван Кузнецов

Несмотря на то что коронавирус до сих пор не побеждён, в последнее время мы практически перестали упоминать о нём. Да и что упоминать, если ничего за это время не изменилось? Производство многих устройств до сих пор стоит, из-за чего поставки новых партий смартфонов, наушников и смарт-часов замедлились, а цены, что ожидаемо, постепенно поползли вверх. Других негативных последствий начавшейся эпидемии жители России на себе как-то и не ощутили вовсе. Ну, по крайней мере, так они думали, пока Xiaomi не выступила с шокировавшим многих заявлением.

Если ваш смартфон перестал получать обновления, знайте, виноват коронавирус

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Xiaomi была вынуждена отложить релиз Android 10 для некоторых смартфонов из-за коронавируса. Об этом расскаал Сумит Сонал, бренд-менеджер Xiaomi в Индии. По его словам, компания планировала начать распространение обновления для Xiaomi Mi A3 ещё в феврале, однако из-за распространения заболевания заморозила эту инициативу на неопределённый срок. Судя по всему, это не единственный аппарат, который остался без обновления, поскольку к настоящему моменту большинство смартфонов линейки Redmi также ещё не обновились.

Почему не обновляется Android

Xiaomi Mi A3 — самый бесполезный смартфон линейки

Само собой, объяснил Сонал, коронавирус не повлиял на работу облачной инфраструктуры Xiaomi, посредством которой происходит распространение обновлений. Просто из-за карантина, введённого в Китае, компания была вынуждена закрыть изрядную часть лабораторий и офисов, на базе которых велась разработка новых версий прошивки MIUI. В результате сотрудники, которые были ответственны за отладку и выпуск обновлений, на рабочем месте отсутствуют, а значит, и не могут выполнять свои обязанности.

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Однако тут есть очень важный момент, который, на мой взгляд, Xiaomi хочет прикрыть коронавирусом. Дело в том, что Xiaomi Mi A3 относится к линейке смартфонов Android One, которые работают на базе чистого Android, что позволяет им обновляться в числе первых, поскольку они не нуждаются в оптимизации MIUI. Тем не менее, Android 10 вышел около полугода назад, а Xiaomi так и не удосужилась выпустить апдейт для смартфона, который по логике вещей должен был получить его чуть ли не раньше всех. Ведь у Xiaomi Mi A1, ни у Mi A2, ни даже у Mi A2 Lite таких задержек не было, поскольку Google предоставляет производителям исходники одновременно с релизом.

Когда выйдет Android 10 для Xiaomi Mi A3

Совершенно очевидно, что у Xiaomi были исходники Android 10 для Xiaomi Mi A3 ещё до вспышки коронавируса. В конце концов, обновление вышло в сентябре, а об опасности заболевания стало известно только к концу января. Чем, в таком случае, занимались китайцы, что не могли выпустить апдейт вовремя, как это происходило со всеми остальными смартфонами линейки? Понятия не имею. Возможно, сказались нетипичные характеристики смартфона, а, возможно, у Xiaomi просто были более значимые аппараты, которые ей хотелось обновить в первую очередь, что, учитывая низкую цену Mi A3, звучит вполне логично.

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Оправдание коронавирусом – совершеннейшая чушь, и я в это совершенно не верю. Тем не менее, Xiaomi хотя бы попыталась оправдаться, тогда как Huawei исправно игнорирует своих пользователей, либо не выпуская обновлений для фирменных смартфонов вообще, либо делая это с такой большой задержкой, что, когда апдейт всё-таки выходит, это выглядит как насмешка или издёвка. Я знаю это не понаслышке, потому что мой View 20 не обновлялся более четырёх месяцев, а когда всё-таки обновился – вчера, — оказалось, что это не актуальный мартовский патч безопасности, а всего-навсего декабрьский. Уж лучше бы врали, право дело.

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