Несмотря на то что коронавирус до сих пор не побеждён, в последнее время мы практически перестали упоминать о нём. Да и что упоминать, если ничего за это время не изменилось? Производство многих устройств до сих пор стоит, из-за чего поставки новых партий смартфонов, наушников и смарт-часов замедлились, а цены, что ожидаемо, постепенно поползли вверх. Других негативных последствий начавшейся эпидемии жители России на себе как-то и не ощутили вовсе. Ну, по крайней мере, так они думали, пока Xiaomi не выступила с шокировавшим многих заявлением.

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Xiaomi была вынуждена отложить релиз Android 10 для некоторых смартфонов из-за коронавируса. Об этом расскаал Сумит Сонал, бренд-менеджер Xiaomi в Индии. По его словам, компания планировала начать распространение обновления для Xiaomi Mi A3 ещё в феврале, однако из-за распространения заболевания заморозила эту инициативу на неопределённый срок. Судя по всему, это не единственный аппарат, который остался без обновления, поскольку к настоящему моменту большинство смартфонов линейки Redmi также ещё не обновились.

Почему не обновляется Android

Само собой, объяснил Сонал, коронавирус не повлиял на работу облачной инфраструктуры Xiaomi, посредством которой происходит распространение обновлений. Просто из-за карантина, введённого в Китае, компания была вынуждена закрыть изрядную часть лабораторий и офисов, на базе которых велась разработка новых версий прошивки MIUI. В результате сотрудники, которые были ответственны за отладку и выпуск обновлений, на рабочем месте отсутствуют, а значит, и не могут выполнять свои обязанности.

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Однако тут есть очень важный момент, который, на мой взгляд, Xiaomi хочет прикрыть коронавирусом. Дело в том, что Xiaomi Mi A3 относится к линейке смартфонов Android One, которые работают на базе чистого Android, что позволяет им обновляться в числе первых, поскольку они не нуждаются в оптимизации MIUI. Тем не менее, Android 10 вышел около полугода назад, а Xiaomi так и не удосужилась выпустить апдейт для смартфона, который по логике вещей должен был получить его чуть ли не раньше всех. Ведь у Xiaomi Mi A1, ни у Mi A2, ни даже у Mi A2 Lite таких задержек не было, поскольку Google предоставляет производителям исходники одновременно с релизом.

Когда выйдет Android 10 для Xiaomi Mi A3

Совершенно очевидно, что у Xiaomi были исходники Android 10 для Xiaomi Mi A3 ещё до вспышки коронавируса. В конце концов, обновление вышло в сентябре, а об опасности заболевания стало известно только к концу января. Чем, в таком случае, занимались китайцы, что не могли выпустить апдейт вовремя, как это происходило со всеми остальными смартфонами линейки? Понятия не имею. Возможно, сказались нетипичные характеристики смартфона, а, возможно, у Xiaomi просто были более значимые аппараты, которые ей хотелось обновить в первую очередь, что, учитывая низкую цену Mi A3, звучит вполне логично.

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Оправдание коронавирусом – совершеннейшая чушь, и я в это совершенно не верю. Тем не менее, Xiaomi хотя бы попыталась оправдаться, тогда как Huawei исправно игнорирует своих пользователей, либо не выпуская обновлений для фирменных смартфонов вообще, либо делая это с такой большой задержкой, что, когда апдейт всё-таки выходит, это выглядит как насмешка или издёвка. Я знаю это не понаслышке, потому что мой View 20 не обновлялся более четырёх месяцев, а когда всё-таки обновился – вчера, — оказалось, что это не актуальный мартовский патч безопасности, а всего-навсего декабрьский. Уж лучше бы врали, право дело.