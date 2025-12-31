Xiaomi неожиданно начала обновлять устаревшие смартфоны и планшеты до HyperOS 3. Но есть подвох

Юрий Кудлович

Компания продолжает развивать свою экосистему смартфонов и фирменную операционную систему. На этот раз Xiaomi подготовила крупное обновление, которое затронет миллионы устройств. Что именно готовит производитель и почему это важно прямо сейчас, разбираемся ниже.

Xiaomi неожиданно начала обновлять устаревшие смартфоны и планшеты до HyperOS 3. Но есть подвох. У владельцев устаревающих устройств Xiaomi сегодня двойной праздник. Фото.

У владельцев устаревающих устройств Xiaomi сегодня двойной праздник

Xiaomi начала распространять прошивку HyperOS 3 для устройств, которые больше не получают новые версии Android. Речь идет о моделях, навсегда оставшихся на базе Android 15.

Какие устройства получат HyperOS 3

Обновление выходит поэтапно и в первую очередь затрагивает устройства, завершившие основной цикл системных апдейтов. Таким образом компания стремится продлить срок актуальности своих смартфонов и планшетов, предложив им свежую версию фирменной оболочки без перехода на Android 16.

На данный момент известно, что обновление точно станет доступно для следующих моделей:

  • Redmi K60
  • Redmi K60 Pro
  • Xiaomi Pad 6 Pro
  • Xiaomi Pad 6 Pro Max

В дальнейшем список поддерживаемых устройств может быть расширен.

Что нового в HyperOS 3 на Android 15

Несмотря на то что эта версия HyperOS 3 построена на Android 15 и не включает нововведения Android 16, обновление все равно приносит ряд заметных улучшений. Пользователей ждут оптимизация производительности, повышенная стабильность системы, а также доработки интерфейса и многозадачности.

А еще Xiaomi выпустила обновление для фитнес-браслетов, так что проверяйте прошивку в настройках:

Кроме того, оболочка стала лучше интегрирована с экосистемой устройств Xiaomi, что особенно важно для владельцев нескольких гаджетов бренда или компонентов умного дома. При этом некоторые функции, связанные с новыми системными механизмами безопасности и расширенными возможностями платформы, остаются эксклюзивными для HyperOS 3 на Android 16.

Тем не менее для многих смартфонов HyperOS 3 на Android 15 станет последним крупным системным обновлением. Именно поэтому этот релиз имеет особое значение для пользователей, которые не планируют менять устройство в ближайшее время.

Лонгриды для вас
Почему Android-смартфоны стали получать больше обновлений, чем раньше

Еще каких-то 5 лет назад Android-смартфоны серьезно уступали компании Apple в части поддержки устройств. Даже топовые флагманы от известных брендов в лучшем случае получали пару крупных апдейтов, после чего выпуск обновлений для них прекращался. Но к 2025 году ситуация кардинально изменилась. Все больше производителей заявляет о расширении поддержки Android, предлагая 5, а то и 7 лет полноценных обновлений.

Читать далее
Вышла глобальная версия OriginOS 6. Какие смартфоны iQOO и vivo получат обновление в России

Через несколько дней после презентации китайской версии состоялся анонс глобальной версии OriginOS 6. Она впервые выходит за пределы Поднебесной, а из-за специфики внутреннего рынка список функций и поддерживаемых устройств глобалки сильно отличается. Главное, что все совместимые смартфоны ожидает переход с Funtouch OS 15, а мы уже сейчас рассказываем о нововведениях OriginOS 6, которые смогут оценить владельцы iQOO и vivo в России.

Читать далее
Главная фишка планшета Redmi Pad 2, о которой все молчат. Этим он круче даже флагманов Xiaomi

Летом этого года Xiaomi выпустила, казалось бы, абсолютно проходной планшет Redmi Pad 2. Подумаешь: установили аккумулятор на 9000 мАч, впервые завезли на глобальный рынок 4G-версию да поставили процессор Helio G100, который хоть и справляется со всеми базовыми задачами, но совершенно не впечатляет геймеров. При этом ни в одном обзоре Redmi Pad 2, ни даже в пресс-релизе компании не говорится о главной фишке планшета, выделяющей его на фоне всех остальных Xiaomi.

Читать далее
