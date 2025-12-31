Xiaomi неожиданно начала обновлять устаревшие смартфоны и планшеты до HyperOS 3. Но есть подвох

Компания продолжает развивать свою экосистему смартфонов и фирменную операционную систему. На этот раз Xiaomi подготовила крупное обновление, которое затронет миллионы устройств. Что именно готовит производитель и почему это важно прямо сейчас, разбираемся ниже.

Xiaomi начала распространять прошивку HyperOS 3 для устройств, которые больше не получают новые версии Android. Речь идет о моделях, навсегда оставшихся на базе Android 15.

Какие устройства получат HyperOS 3

Обновление выходит поэтапно и в первую очередь затрагивает устройства, завершившие основной цикл системных апдейтов. Таким образом компания стремится продлить срок актуальности своих смартфонов и планшетов, предложив им свежую версию фирменной оболочки без перехода на Android 16.

На данный момент известно, что обновление точно станет доступно для следующих моделей:

Redmi K60

Redmi K60 Pro

Xiaomi Pad 6 Pro

Xiaomi Pad 6 Pro Max

В дальнейшем список поддерживаемых устройств может быть расширен.

Что нового в HyperOS 3 на Android 15

Несмотря на то что эта версия HyperOS 3 построена на Android 15 и не включает нововведения Android 16, обновление все равно приносит ряд заметных улучшений. Пользователей ждут оптимизация производительности, повышенная стабильность системы, а также доработки интерфейса и многозадачности.

А еще Xiaomi выпустила обновление для фитнес-браслетов, так что проверяйте прошивку в настройках:

Кроме того, оболочка стала лучше интегрирована с экосистемой устройств Xiaomi, что особенно важно для владельцев нескольких гаджетов бренда или компонентов умного дома. При этом некоторые функции, связанные с новыми системными механизмами безопасности и расширенными возможностями платформы, остаются эксклюзивными для HyperOS 3 на Android 16.

Тем не менее для многих смартфонов HyperOS 3 на Android 15 станет последним крупным системным обновлением. Именно поэтому этот релиз имеет особое значение для пользователей, которые не планируют менять устройство в ближайшее время.