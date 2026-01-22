Xiaomi обещает 5 лет гарантии на батарею в Redmi Turbo 5 Max: если емкость упадет, ее заменят бесплатно

Юрий Кудлович

Современные смартфоны научились заряжаться за полчаса и жить до вечера даже при высокой нагрузке. Но есть подвох, о котором обычно все вспоминают уже по факту: через пару лет батарея деградирует и тогда никакие рекордные миллиамперы в батарее не спасают от привязки к розетке. Но Xiaomi обещает, что с ее новым смартфоном такого не случится.

Xiaomi обещает 5 лет гарантии на батарею в Redmi Turbo 5 Max: если емкость упадет, ее заменят бесплатно. Новинка обещает быть не только автономной, но и надежной. Изображение: lcci.pk. Фото.

Новинка обещает быть не только автономной, но и надежной. Изображение: lcci.pk

По словам главы Xiaomi Лэй Цзюня, Redmi Turbo 5 Max получит пятилетнюю гарантию на аккумулятор. Условие звучит максимально просто: если емкость батареи упадет ниже 80% в течение 5 лет, то аккумулятор заменят бесплатно в официальном сервисе Xiaomi. Что за аттракцион невиданной щедрости?

Какой аккумулятор используется в Redmi Turbo 5 Max

Новый Redmi станет первым смартфоном Xiaomi с батареей емкостью 9000 мА*ч, рассчитанной на 1600 циклов зарядки. Такой аккумулятор построен по кремний-углеродной технологии. Они дают более высокую емкость, но печально известны низкой стабильностью и быстрой деградацией.

Дело в том, что у кремния есть слабое место: он заметно расширяется при зарядке, что неминуемо приводит к постепенной деградации. И это один из главных технологических компромиссов кремниевых АКБ: за плотность энергии в корпусе приходится платить сроком работы.

Какой аккумулятор используется в Redmi Turbo 5 Max. Фирменная батарея Xiaomi должна стать изюминкой нового смартфоне. Фото.

Фирменная батарея Xiaomi должна стать изюминкой нового смартфоне

Смартфон при этом поддерживает:

  • быструю зарядку мощностью 100 Вт;
  • обратную проводную зарядку на 27 Вт;
  • bypass-режим (питание в обход батареи, чтобы меньше греть АКБ во время долгих игр и высоких нагрузок).

То есть, устройство явно не боится нагрева, который обязательно будет при использовании такой быстрой проводной зарядки.

На этом фоне гарантия в 1600 циклов выглядит мощно: если грубо считать, что один цикл равен одному полному заряду-разряду, то 1600 циклов — это примерно четыре года ежедневных зарядок. Наверное, если производитель подкрепляет это пятилетней гарантией и бесплатной заменой при падении ниже 80%, то вряд ли батарея реально испортится раньше.

Для сравнения: даже у крупных брендов нормой являются куда более скромные ориентиры по сохранению емкости. Например, Apple отдельно указывает, что аккумуляторы в iPhone 15 должны сохранить 80% емкости после 1000 циклов, да и то, в идеальных условиях. А тут сразу 1600 циклов, да еще и с поддержкой очень быстрой зарядки.

Релиз новинки в Китае ожидается в конце месяца. Скорее всего, презентация состоится 29 января.

5 главных фишек обновления HyperOS 3 на Xiaomi

Несмотря на то, что оболочка HyperOS 3 до сих пор не представлена на глобальном рынке, ею уже активно пользуются жители Китая. Там она стала доступна еще в августе, и с тех пор у владельцев Xiaomi накопилось много впечатлений. Они говорят как достоинствах, так и о недостатках прошивки. Но мы решили собрать главные нововведения HyperOS 3, чтобы понять, к чему готовиться нам — пользователям глобальных версий Xiaomi.

Чем интересны зарядные устройства и повербанки Aukey

Производители смартфонов не торопятся выпускать фирменные аксессуары для своих устройств, ведь моделей настолько много, что даже повербанки и зарядки сделать им тяжело. В этой связи на рынке появляются бренды, которые самостоятельно берутся за решение проблемы. В частности, компания Aukey из Шэньчжэня уже не первый год выпускает совместимые аксессуары для смартфонов на Android и Apple iPhone, а мы выбрали ее самые интересные зарядки и повербанки, которые можно купить в России.

Гаджеты UGREEN, которые все берут на распродаже 11.11

Ежегодно 11 ноября становится лучшим днем для покупки новых гаджетов и техники, ведь именно 11.11 стартует, пожалуй, самая популярная распродажа, в которой принимают участие сотни технологических брендов. В частности, компания UGREEN, чьи аксессуары всегда отличались мобильностью и надежностью, а сейчас еще и доступны со скидками. Мы отобрали 4 самых интересных устройства для зарядки смартфонов и другой техники, способных сделать жизнь удобнее как никогда прежде.

