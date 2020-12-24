Xiaomi объяснила, почему стоит купить Xiaomi Mi 11

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Иван Кузнецов 0

Несмотря на то что именно камера, а не процессор в последние пару лет является ключевым опознавательным элементом флагманского смартфона, долгое время в представлении большинства производителей апгрейд ограничивался либо наращиванием разрешающей способности, либо увеличением количества модулей. Только некоторые действительно совершенствовали фото-возможности своих аппаратов, снабжая их дополнительными режимами или продвинутыми алгоритмами постобработки. Наконец, до этого доросла и Xiaomi.

Xiaomi MI 11

Xiaomi Mi 11 получит поддержку ночной съёмки

Это первые фото Xiaomi Mi 11. Выделяется, но вызывает сомнения

Xiaomi Mi 11, который представят уже 28 декабря, станет первым смартфоном компании с поддержкой ночного режима съёмки. Он будет одинаково доступен как при фотографировании, так и при записи видео. На это указывает сразу несколько тизеров, которые Xiaomi опубликовала в социальных сетях. Все они явно указывают на то, что съёмка фото и видео на камеру нового флагмана китайской компании будет обеспечивать результат если не идентичный дневной съёмке, то по крайней мере в некоторой степени приближённый к нему.

Ночной режим Xiaomi Mi 11

Ночная съёмка

Это тизер, который Xiaomi опубликовала перед анонсом Mi 11

По словам разработчиков и инженеров Xiaomi, которые занимались проектированием камеры Xiaomi Mi 11, за ночную съёмку будет отвечать не сенсор или оптика, а продвинутые алгоритмы. То есть, по сути, программные механизмы будут осветлять уже готовый кадр так же, как его осветляет Google Camera в ночном режиме съёмки. Безусловно, это не совсем честно, но зато автоматика позволит пользователям не задумываться о ручном выставлении настроек и не переживать о том, подходят ли текущие условия съёмки для применяемой оптики.

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Большое значение для ночной съёмки играет ИИ, который должен быть частью алгоритмов постобработки. Он обеспечивает высокий уровень детализации, достраивая отдельные фрагменты кадра и справляясь с шумами, которые непременно появляются на фотографиях, сделанных в условиях недостаточного освещения. Дело в том, что сенсор мобильных камер имеет недостаточно большой размер, чтобы захватить достаточно света и выдать более качественный снимок. Алгоритмы нивелируют этот недостаток, добиваясь максимально высокой детализации и ясности изображения.

Презентация Xiaomi Mi 11

Презентация Xiaomi Mi 11

Это слайд презентации Xiaomi Mi 11. Простите за качество, но она ещё не состоялась

Впрочем, с аппаратной точки зрения камера Xiaomi Mi 11 обещает быть вполне на уровне. По предварительной информации, она будет состоять из трёх модулей с разрешением 108, 13 и 5 мегапикселей. Скорее всего, это будет стандартный ширик, сверхширокоугольник и телевик. А вот макро-модуль и лидар, характерный для некоторых моделей смартфонов, будет привилегией более продвинутой модели. В конце концов, Xiaomi обычно не ограничивается выпуском только одного флагманского аппарата, предпочитая выпускать сразу несколько версий.

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Анонс Xiaomi Mi 11 состоится уже 28 декабря, однако в продажу смартфон поступит только в следующем году. Очевидно, китайцы решили провести презентацию так рано, чтобы гарантированно быть самыми первыми. Ведь традиционно мероприятия, посвящённые релизу флагманских аппаратов, проводятся в первом квартале каждого нового года. Это связано с тем, что поставки флагманских процессоров начинаются примерно в это время. Однако Xiaomi решила, что ничто не мешает ей провести анонс пораньше, а в выпустить смартфон в пролажу попозже.

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