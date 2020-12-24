Xiaomi объяснила, почему стоит купить Xiaomi Mi 11

Несмотря на то что именно камера, а не процессор в последние пару лет является ключевым опознавательным элементом флагманского смартфона, долгое время в представлении большинства производителей апгрейд ограничивался либо наращиванием разрешающей способности, либо увеличением количества модулей. Только некоторые действительно совершенствовали фото-возможности своих аппаратов, снабжая их дополнительными режимами или продвинутыми алгоритмами постобработки. Наконец, до этого доросла и Xiaomi.

Это первые фото Xiaomi Mi 11. Выделяется, но вызывает сомнения

Xiaomi Mi 11, который представят уже 28 декабря, станет первым смартфоном компании с поддержкой ночного режима съёмки. Он будет одинаково доступен как при фотографировании, так и при записи видео. На это указывает сразу несколько тизеров, которые Xiaomi опубликовала в социальных сетях. Все они явно указывают на то, что съёмка фото и видео на камеру нового флагмана китайской компании будет обеспечивать результат если не идентичный дневной съёмке, то по крайней мере в некоторой степени приближённый к нему.

Ночной режим Xiaomi Mi 11

По словам разработчиков и инженеров Xiaomi, которые занимались проектированием камеры Xiaomi Mi 11, за ночную съёмку будет отвечать не сенсор или оптика, а продвинутые алгоритмы. То есть, по сути, программные механизмы будут осветлять уже готовый кадр так же, как его осветляет Google Camera в ночном режиме съёмки. Безусловно, это не совсем честно, но зато автоматика позволит пользователям не задумываться о ручном выставлении настроек и не переживать о том, подходят ли текущие условия съёмки для применяемой оптики.

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Большое значение для ночной съёмки играет ИИ, который должен быть частью алгоритмов постобработки. Он обеспечивает высокий уровень детализации, достраивая отдельные фрагменты кадра и справляясь с шумами, которые непременно появляются на фотографиях, сделанных в условиях недостаточного освещения. Дело в том, что сенсор мобильных камер имеет недостаточно большой размер, чтобы захватить достаточно света и выдать более качественный снимок. Алгоритмы нивелируют этот недостаток, добиваясь максимально высокой детализации и ясности изображения.

Презентация Xiaomi Mi 11

Впрочем, с аппаратной точки зрения камера Xiaomi Mi 11 обещает быть вполне на уровне. По предварительной информации, она будет состоять из трёх модулей с разрешением 108, 13 и 5 мегапикселей. Скорее всего, это будет стандартный ширик, сверхширокоугольник и телевик. А вот макро-модуль и лидар, характерный для некоторых моделей смартфонов, будет привилегией более продвинутой модели. В конце концов, Xiaomi обычно не ограничивается выпуском только одного флагманского аппарата, предпочитая выпускать сразу несколько версий.

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Анонс Xiaomi Mi 11 состоится уже 28 декабря, однако в продажу смартфон поступит только в следующем году. Очевидно, китайцы решили провести презентацию так рано, чтобы гарантированно быть самыми первыми. Ведь традиционно мероприятия, посвящённые релизу флагманских аппаратов, проводятся в первом квартале каждого нового года. Это связано с тем, что поставки флагманских процессоров начинаются примерно в это время. Однако Xiaomi решила, что ничто не мешает ей провести анонс пораньше, а в выпустить смартфон в пролажу попозже.