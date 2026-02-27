Смартфоны Xiaomi официально подорожают — новые цены 2026

Несмотря на то, что прогресс делает технологии более доступными, в 2026 году активно дорожают смартфоны. А проблема заключается отнюдь не в курсе доллара или налогах. Она лежит в совершенно другой плоскости, связанной с развитием искусственного интеллекта. Один из ее промежуточных итогов — рост цен на Xiaomi. О нем официально объявил один из представителей компании, тем самым предупредив будущих покупателей.

Почему дорожают смартфоны Xiaomi

Менеджер по продуктам REDMI Ху Синьсинь опубликовал пост в социальной сети Weibo, где назвал причины подорожания Xiaomi:

Стремительный рост цен на встроенную память/чипы привел к пассивному росту цен. Рост цен, в свою очередь, привел к значительному сокращению рыночного спроса. Сокращение спроса еще больше увеличило стоимость единицы продукции.

Добавим, что рост цен на память и чипы напрямую связан с развитием искусственного интеллекта, для обеспечения работы дата-центров которого нужны те самые компоненты. Их производители не успевают удовлетворить двусторонний спрос, а потому повышают стоимость своей продукции.

Насколько подорожают Xiaomi в 2026 году

Как ожидается, самая большая волна подорожания Xiaomi начнется в марте 2026 года. В Китае флагманские модели могут вырасти в цене сразу на 300-1000 юаней (3.5-11 тысяч рублей). Причем такая корректировка не полностью компенсирует подорожание памяти, а потому параллельно Xiaomi будет вынуждена ухудшать отдельные характеристики.

В преддверие презентации Xiaomi 17, которая состоится уже 28 февраля, стоит ждать роста цен на глобальные версии смартфонов. А тем, кто только задумывается о покупке нового устройства, имеет смысл присмотреться к прошлогодним моделям.

