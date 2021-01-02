Xiaomi одумалась: Xiaomi Mi 11 с зарядником будет стоить столько же, сколько и без него

Подражание Apple буквально заложено в ДНК большинства производителей смартфонов на Android. Да, в последние несколько лет они тщательно старались это скрыть, но время от времени их истинная сущность всё-таки проявлялась – то в отказе от мини-джека, то в попытках клонировать AirPods, то в стремлении, как и Apple, отказаться от комплектации своих смартфонов блоком питания и наушниками. Но мало просто одного желания скопировать, нужно ещё и как-то объяснить такой поступок потребителям, что зачастую оказывается довольно-таки сложно, и приходится, как говорили в 2020-м, обнуляться.

Xiaomi Mi 11 на Snapdragon 888. Взлет или провал?

Несмотря на то что Xiaomi решила убрать зарядку из комплекта поставки флагманского Xiaomi Mi 11, негативная реакция пользователей заставила её изменить своё решение. Компания планирует выпускать две версии смартфона, которые будут отличаться друг от друга только наличием блока питания. Об этом представители Xiaomi написали у себя в Твиттере. Скорее всего, поводом для принятия такого решения стали однозначные результаты опроса, который Xiaomi провела среди пользователей, спрашивая у них, будут ли они рады исчезновению ЗУ из комплекта будущего флагмана.

Какой Xiaomi Mi 11 купить

Xiaomi не будет менять упаковку Xiaomi Mi 11 ради блока питания. Коробка останется такой же тонкой, как и планировалось первоначально, просто в версиях с комплектным ЗУ к исходной упаковке будет предлагаться ещё и дополнительный бокс с адаптером питания мощностью 55 Вт. Это довольно хорошее решение, учитывая, что многие производители предпочитают продавать настолько мощные ЗУ, обеспечивающие быструю зарядку, отдельно. При этом более богатый комплект будет стоить ровно столько же, сколько и бедный, что несколько нелогично.

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Xiaomi приняла решение о выпуске специальной версии Mi 11 с блоком питания уже после презентации. Об этом компания рассказала в ответ на запрос издания AndroidAuthority. Представители Xiaomi пояснили, что пошли на уступки исключительно под влиянием пользователей, которые потребовали, чтобы им дали право выбирать, в зависимости от того, хотят они приобрести готовое решение или собрать комплект самостоятельно. Всё-таки кому-то будет достаточно 55 Вт, а кому-то подавай и 120-ваттное ЗУ, которое в ассортименте Xiaomi тоже есть.

Xiaomi Mi 11 с зарядником

Мы представили Xiaomi Mi 11 в новой супер-лёгкой и тонкой упаковке. За этим результатом стоит очень важное решение, которое нам пришлось принять: Xiaomi Mi 11 больше не комплектуется зарядным блоком, потому что сокращение объёмов электронного мусора имеет большое значение для защиты окружающей среды. Несмотря на это, мы понимаем, что некоторым из наших пользователей действительно нужен блок питания. Поэтому мы решили, что будем предлагать сразу две версии Xiaomi Mi 11: с блоком питания и без. Однако стоить они будут одинаково – 3999 юаней, — заявили в Xiaomi.

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Наверняка, многие даже не обратили внимание на то, что Xiaomi указала только китайскую цену. Однако это имеет самое прямое отношение к делу, поскольку обе версии Xiaomi Mi 11 будут доступны только на территории материкового Китая. То есть до остальных стран «полный» комплект, к сожалению, не доберётся. По крайней мере, Xiaomi не дала никаких указаний на этот счёт. С другой стороны, если китайские пользователи смогли выбить для себя полноценный комплект, возможно, сможем и мы?