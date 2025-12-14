Xiaomi отказалась выпускать POCO X8 и POCO F8. Смартфоны сняли с производства

Производители смартфонов, включая Xiaomi, приучили нас к выпуску определенных серий устройств. Так, у суббренда POCO ежегодно выходят новые линейки X и F, однако в этом году они получились весьма усеченными. Более того, все говорит о том, что Xiaomi отказалась от смартфонов POCO X8 и POCO F8, сняв их с производства, о чем свидетельствуют косвенные признаки. Эти модели почти точно не появятся в продаже, и на то есть несколько причин.

Когда выйдет POCO X8

В начале этого года Xiaomi анонсировала серию смартфонов POCO X7, включающую в себя помимо базовой модели «прошку», которая стала невероятно популярной за счет мощного процессора Dimensity 8400-Ultra. С учетом опыта прошлых лет логичным продолжением кажется выход POCO X8, но он, судя и по всему не состоится.

Смартфон POCO X8 Pro, вероятнее всего, появится в продаже, а вот младший брат POCO X8 почти на 100% останется за бортом. Об этом свидетельствует его отсутствие в базе данных GSMA и отсутствие коммерческой регистрации. Вероятная причина снятия с производства POCO X8 — тот факт, что базовые модели серии в последнее время становятся клонами смартфонов REDMI Note, также присутствующих на международном рынке.

Выйдет ли POCO F8

Аналогичная участь, скорее всего, ждет смартфон POCO F8. Совсем недавно Xiaomi представила POCO F8 Pro и F8 Ultra, оставив за бортом базовую модель. Она до сих пор отсутствует в базе данных, что почти наверняка говорит об отказе от выпуска.

Вероятная причина отмены выхода POCO F8 — техническая схожесть с «прошками» X-серии. Так, POCO F7, имеющий схожие с POCO X7 Pro параметры, оказался намного менее востребованным. Поэтому Xiaomi, вероятно, больше не хочет создавать внутреннюю конкуренцию, которая не обеспечивает нужной отдачи.

Какие смартфоны выпустит POCO

Отказавшись от X8 и F8, POCO планирует сосредоточиться на смартфонах M-серии. В нее традиционно входят бюджетные модели, и новая линейка не станет исключением. Единственное отличие — включение в нее дополнительных устройств.

Отказ от некоторых смартфонов серий X и F как бы намекает на то, что смартфоны POCO M8 станут более продвинутыми на фоне предшественников. В частности, ожидается серьезный апгрейд модели POCO M8 Pro 5G, которая своим появлением будет способна занять нишу POCO X8.