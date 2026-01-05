Xiaomi перестанет обновлять сразу 6 популярных смартфонов в 2026 году. Проверьте свой

Смартфон еще долго может выглядеть как новый, но внутри он начинает стареть раньше, чем кажется. В какой-то момент на него перестают приходить обновления, а вместе с ними исчезают новые функции и защита от свежих уязвимостей. В 2026 году с такой проблемой столкнутся владельцы сразу нескольких популярных моделей Xiaomi. Рассказываем, какие телефоны попадут в список устаревших, что это значит на практике и стоит ли из-за этого переживать.

Какие модели Xiaomi перестанут получать обновления

В 2026 году компания Xiaomi официально завершит поддержку нескольких своих смартфонов. Это значит, что для них больше не будут выходить обновления операционной системы и важные исправления безопасности. Такой процесс называется EOL (End of Life или конец жизненного цикла устройства) и считается обычной практикой: со временем даже флагманские модели устаревают, и производитель прекращает их программную поддержку.

Поддержка в 2026 году закончится для следующих популярных смартфонов:

Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro перестанут получать обновления в марте.

Xiaomi 12T и 12T Pro получат последние обновления в октябре.

Redmi Note 12 5G и Redmi 12C перестанут обновляться уже в первой половине 2026 года.

Что значит EOL для владельцев

Но не спешите расстраиваться. Важно понимать, что даже после наступления EOL смартфон продолжит работать так же, как и раньше. Вы по-прежнему сможете звонить, писать сообщения и пользоваться приложениями. Просто без постоянных обновлений устройство со временем станет менее защищенным, а некоторые приложения могут начать ругаться на устаревшую версию системы из-за отсутствия необходимых компонентов.

Проще говоря, смартфон останется полезным, хотя с каждым годом будет все сильнее отставать по возможностям и функциям от свежих устройств. Но, в конечном итоге вы, скорее всего, поменяете его не потому, что он станет слишком медленным, а из-за бытовых причин: у него просто износится аккумулятор или появятся проблемы с экраном. Да и вам просто захочется чего-то нового.