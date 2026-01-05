Xiaomi перестанет обновлять сразу 6 популярных смартфонов в 2026 году. Проверьте свой

  2. Темы
  3. Смартфоны
Юрий Кудлович

Смартфон еще долго может выглядеть как новый, но внутри он начинает стареть раньше, чем кажется. В какой-то момент на него перестают приходить обновления, а вместе с ними исчезают новые функции и защита от свежих уязвимостей. В 2026 году с такой проблемой столкнутся владельцы сразу нескольких популярных моделей Xiaomi. Рассказываем, какие телефоны попадут в список устаревших, что это значит на практике и стоит ли из-за этого переживать.

Xiaomi перестанет обновлять сразу 6 популярных смартфонов в 2026 году. Проверьте свой. В этом году Xiaomi прекращает поддержку сразу шести смартфонов. Изображение: gizchina.com. Фото.

В этом году Xiaomi прекращает поддержку сразу шести смартфонов. Изображение: gizchina.com

⚡️ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Какие модели Xiaomi перестанут получать обновления

В 2026 году компания Xiaomi официально завершит поддержку нескольких своих смартфонов. Это значит, что для них больше не будут выходить обновления операционной системы и важные исправления безопасности. Такой процесс называется EOL (End of Life или конец жизненного цикла устройства) и считается обычной практикой: со временем даже флагманские модели устаревают, и производитель прекращает их программную поддержку.

Какие модели Xiaomi перестанут получать обновления. Пока в списке устаревших оказались эти модели. Изображение: gizchina.com. Фото.

Пока в списке устаревших оказались эти модели. Изображение: gizchina.com

Поддержка в 2026 году закончится для следующих популярных смартфонов:

  • Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro перестанут получать обновления в марте.
  • Xiaomi 12T и 12T Pro получат последние обновления в октябре.
  • Redmi Note 12 5G и Redmi 12C перестанут обновляться уже в первой половине 2026 года.

Что значит EOL для владельцев

Но не спешите расстраиваться. Важно понимать, что даже после наступления EOL смартфон продолжит работать так же, как и раньше. Вы по-прежнему сможете звонить, писать сообщения и пользоваться приложениями. Просто без постоянных обновлений устройство со временем станет менее защищенным, а некоторые приложения могут начать ругаться на устаревшую версию системы из-за отсутствия необходимых компонентов.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Проще говоря, смартфон останется полезным, хотя с каждым годом будет все сильнее отставать по возможностям и функциям от свежих устройств. Но, в конечном итоге вы, скорее всего, поменяете его не потому, что он станет слишком медленным, а из-за бытовых причин: у него просто износится аккумулятор или появятся проблемы с экраном. Да и вам просто захочется чего-то нового.

Теги
Новости по теме
Что делать, если пропали кнопки на телефоне Android
Какие Xiaomi получат обновление Android 20
Началось: Xiaomi поднимает цены на свои устройства в Китае. Что изменилось в России?
Лонгриды для вас
Почему Android-смартфоны стали получать больше обновлений, чем раньше

Еще каких-то 5 лет назад Android-смартфоны серьезно уступали компании Apple в части поддержки устройств. Даже топовые флагманы от известных брендов в лучшем случае получали пару крупных апдейтов, после чего выпуск обновлений для них прекращался. Но к 2025 году ситуация кардинально изменилась. Все больше производителей заявляет о расширении поддержки Android, предлагая 5, а то и 7 лет полноценных обновлений.

Читать далее
Мошенники крадут данные банковских карт через WhatsApp на смартфонах Samsung. Что делать?

Компания выпустила срочный патч для всех смартфонов Galaxy, которые работают на базе Android 13 и новее. Если не обновитесь, можете стать звездой интернета или лишиться денег на карте. Разбираемся, что это за обновление, и почему новый патч безопасности сейчас важнее любого другого апдейта системы.

Читать далее
Я отключил оптимизацию HyperOS по совету из интернета. Теперь мне хочется выбросить свой Xiaomi

Популярность и проблемность смартфонов Xiaomi привели к возникновению большого сообщества владельцев устройств китайского бренда. Одни люди постоянно находятся в поиске способов устранения ошибок нерадивых разработчиков оболочки, а другие, что-то где-то услышав, начинают считать себя экспертами, распространяя дезинформацию среди пользователей. Так, если у тебя тормозит Xiaomi, или с ним происходят иные неприятности, «инструктор» из интернета с высокой долей вероятности посоветует тебе отключить настройку оптимизации HyperOS. Что ж, я сделал это, и теперь мне хочется выбросить Xiaomi, поскольку отказ от встроенного оптимизатора не решает проблемы, а становится причиной появления новых.

Читать далее
Новости партнеров
Обзор необычного планшета с E-Ink и искусственным интеллектом. Обзор Viwoods AiPaper SE03
Обзор необычного планшета с E-Ink и искусственным интеллектом. Обзор Viwoods AiPaper SE03
Самый длинный дом в мире простирается на 3 километра
Самый длинный дом в мире простирается на 3 километра
Криптовалюты проигрывают золоту и акциям в конце года. Чего ждать от 2026?
Криптовалюты проигрывают золоту и акциям в конце года. Чего ждать от 2026?